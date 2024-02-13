Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 14 февраля
Тренировки запланированы в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби, Заринске и еще в нескольких селах
13 февраля 2024, 12:15, ИА Амител
В Алтайском крае 14 февраля пройдут пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.
Тренировки проведут на территории социально значимых объектов, расположенных в 12 населенных пунктах:
- Барнаул – психиатрическая больница им. Эрдмана;
- Бийск – городской драмтеатр;
- Заринск – торговый центр "Кварц";
- Камень-на-Оби – ОАО "Каменский элеватор";
- село Мамонтово Мамонтовского района – ИП "Пташкин Р. Н.";
- село Боровиха Первомайского района – психиатрическая больница им. Эрдмана;
- село Угловское Угловского района – центральная районная больница (ЦРБ);
- село Солонешное Солонешенского района – ЦРБ;
- село Табуны Табунского района – ЦРБ;
- село Завьялово Завьяловского района – Филиал АКГУП "Аптеки Алтая";
- село Курья Курьинского района – ООО "Приоритет Агро";
- село Усть-Калманка Усть-Калманского района – Многофункциональный культурный центр.
К учениям привлекут все виды пожарной охраны, а также силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. В ходе отработки вводных пожарные изучат конкретные объекты, их особенности и планировку, а также организуют взаимодействие с персоналом.
Цель этих мероприятий – определить уровень подготовки личного состава и проверить слаженность действий подразделений. Граждан просят соблюдать спокойствие.
16:22:09 13-02-2024
Всё верно. Предстоящей весной, дурка будет самым социально значимым объектом в Барнауле. А почему бы не потренироваться на ВУЗах, их общежитиях? Хоть раз бы потренировались во время "концерта или спектакля" в драме или на Титов арене. При полной загрузке зала.