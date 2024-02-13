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Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 14 февраля

Тренировки запланированы в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби, Заринске и еще в нескольких селах

13 февраля 2024, 12:15, ИА Амител

Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края
Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае 14 февраля пройдут пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.

Тренировки проведут на территории социально значимых объектов, расположенных в 12 населенных пунктах:

  • Барнаул – психиатрическая больница им. Эрдмана;
  • Бийск – городской драмтеатр;
  • Заринск – торговый центр "Кварц";
  • Камень-на-Оби – ОАО "Каменский элеватор";
  • село Мамонтово Мамонтовского района – ИП "Пташкин Р. Н.";
  • село Боровиха Первомайского района – психиатрическая больница им. Эрдмана;
  • село Угловское Угловского района – центральная районная больница (ЦРБ);
  • село Солонешное Солонешенского района – ЦРБ;
  • село Табуны Табунского района – ЦРБ;
  • село Завьялово Завьяловского района – Филиал АКГУП "Аптеки Алтая";
  • село Курья Курьинского района – ООО "Приоритет Агро";
  • село Усть-Калманка Усть-Калманского района – Многофункциональный культурный центр.

К учениям привлекут все виды пожарной охраны, а также силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. В ходе отработки вводных пожарные изучат конкретные объекты, их особенности и планировку, а также организуют взаимодействие с персоналом.

Цель этих мероприятий – определить уровень подготовки личного состава и проверить слаженность действий подразделений. Граждан просят соблюдать спокойствие.

Алтайский край Учения

Комментарии 1

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Гость

16:22:09 13-02-2024

Всё верно. Предстоящей весной, дурка будет самым социально значимым объектом в Барнауле. А почему бы не потренироваться на ВУЗах, их общежитиях? Хоть раз бы потренировались во время "концерта или спектакля" в драме или на Титов арене. При полной загрузке зала.

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