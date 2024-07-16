Тренировки запланированы в 11 населенных пунктах

16 июля 2024, 14:15, ИА Амител

Пожарные учения / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 17 июля, сообщили в МЧС.

Огнеборцы отработают вводные и потушат условные пожары на социально значимых объектах на территории 11 населенных пунктов:

Барнаул – авиапредприятие "Алтай" и гостиница "Восток";

Новоалтайск – Новоалтайский хлебокомбинат;

Камень-на-Оби – Культурно-информационный центр;

Заринск – Заринский элеватор;

Змеиногорск – центральная районная больница;

– Смоленский район, с. Смоленское – центральная районная больница;

Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская Пристань – Многофункциональный культурный центр;

Хабарский район, с. Хабары – Хабарский историко-краеведческий музей;

Баевский район, с. Баево – начальная школа;

Поспелихинский район, с. Поспелиха – центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

Павловский район, с. Павловск – центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

Во время тренировок пожарные изучат особенности и планировку этих объектов, а также организуют взаимодействие с персоналом.

Жителей просят сохранять спокойствие.

"Дополнительно в Камень-на-Оби в рамках школы оперативного мастерства для руководителей пожарно-спасательных подразделений пройдет практическое мероприятие на тему "Испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций с использованием огнезащитного состава", – добавили в ведомстве.