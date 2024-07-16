Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 17 июля
Тренировки запланированы в 11 населенных пунктах
16 июля 2024, 14:15, ИА Амител
Пожарные учения / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 17 июля, сообщили в МЧС.
Огнеборцы отработают вводные и потушат условные пожары на социально значимых объектах на территории 11 населенных пунктов:
- Барнаул – авиапредприятие "Алтай" и гостиница "Восток";
- Новоалтайск – Новоалтайский хлебокомбинат;
- Камень-на-Оби – Культурно-информационный центр;
- Заринск – Заринский элеватор;
- Змеиногорск – центральная районная больница;
- Смоленский район, с. Смоленское – центральная районная больница;
- Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская Пристань – Многофункциональный культурный центр;
- Хабарский район, с. Хабары – Хабарский историко-краеведческий музей;
- Баевский район, с. Баево – начальная школа;
- Поспелихинский район, с. Поспелиха – центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
- Павловский район, с. Павловск – центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
Во время тренировок пожарные изучат особенности и планировку этих объектов, а также организуют взаимодействие с персоналом.
Жителей просят сохранять спокойствие.
"Дополнительно в Камень-на-Оби в рамках школы оперативного мастерства для руководителей пожарно-спасательных подразделений пройдет практическое мероприятие на тему "Испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций с использованием огнезащитного состава", – добавили в ведомстве.
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