Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 17 октября. Где именно?
Тренировки запланированы в Барнауле, Новоалтайске, Рубцовске и в других населенных пунктах
16 октября 2024, 13:15, ИА Амител
Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае 17 октября пройдут ежемесячные пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.
Тренировки проведут в местах массового пребывания людей, в том числе в образовательных, производственных и лечебных учреждениях. Всего в списке 12 населенных пунктов:
- Барнаул, ДК Моторостроителей;
- Новоалтайск, больница имени Литвиненко;
- Рубцовск, АО "Мельник";
- Заринск, многоквартирный жилой дом;
- Белокуриха, санаторий "Белокуриха";
- Яровое, медсанчасть № 128;
- село Бочкари, Бочкаревский лицей профессионального образования;
- село Топчиха, ООО "Содружество";
- село Панкрушиха, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
- село Баево, детская школа искусств;
- село Краснощеково, СОШ № 1;
- село Мамонтово, психоневрологический интернат.
Во время учений пожарные изучат конкретные объекты и организуют взаимодействие с персоналом.
Цель этих учений – определить уровень подготовки личного состава и проверить слаженность действий подразделений.
18:38:00 16-10-2024
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