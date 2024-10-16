Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 17 октября. Где именно?

Тренировки запланированы в Барнауле, Новоалтайске, Рубцовске и в других населенных пунктах

16 октября 2024, 13:15, ИА Амител

Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае 17 октября пройдут ежемесячные пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.

Тренировки проведут в местах массового пребывания людей, в том числе в образовательных, производственных и лечебных учреждениях. Всего в списке 12 населенных пунктов:

Барнаул, ДК Моторостроителей;

Новоалтайск, больница имени Литвиненко;

Рубцовск, АО "Мельник";

Заринск, многоквартирный жилой дом;

Белокуриха, санаторий "Белокуриха";

Яровое, медсанчасть № 128;

село Бочкари, Бочкаревский лицей профессионального образования;

село Топчиха, ООО "Содружество";

село Панкрушиха, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

село Баево, детская школа искусств;

село Краснощеково, СОШ № 1;

село Мамонтово, психоневрологический интернат.

Во время учений пожарные изучат конкретные объекты и организуют взаимодействие с персоналом.

Цель этих учений – определить уровень подготовки личного состава и проверить слаженность действий подразделений.