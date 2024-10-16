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Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 17 октября. Где именно?

Тренировки запланированы в Барнауле, Новоалтайске, Рубцовске и в других населенных пунктах

16 октября 2024, 13:15, ИА Амител

Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края
Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае 17 октября пройдут ежемесячные пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.

Тренировки проведут в местах массового пребывания людей, в том числе в образовательных, производственных и лечебных учреждениях. Всего в списке 12 населенных пунктов:

  • Барнаул, ДК Моторостроителей;
  • Новоалтайск, больница имени Литвиненко;
  • Рубцовск, АО "Мельник";
  • Заринск, многоквартирный жилой дом;
  • Белокуриха, санаторий "Белокуриха";
  • Яровое, медсанчасть № 128;
  • село Бочкари, Бочкаревский лицей профессионального образования;
  • село Топчиха, ООО "Содружество";
  • село Панкрушиха, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
  • село Баево, детская школа искусств;
  • село Краснощеково, СОШ № 1;
  • село Мамонтово, психоневрологический интернат.

Во время учений пожарные изучат конкретные объекты и организуют взаимодействие с персоналом.

Цель этих учений – определить уровень подготовки личного состава и проверить слаженность действий подразделений.

Алтайский край Учения

Комментарии 1

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Бдыщ...

18:38:00 16-10-2024

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