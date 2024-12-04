Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 5 декабря

Тренировки запланированы в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и еще девяти населенных пунктах

04 декабря 2024, 12:47, ИА Амител

Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае 5 декабря пройдут ежемесячные пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.

Тренировки проведут в местах массового пребывания людей, в том числе в образовательных и лечебных учреждениях. Всего в списке 12 населенных пунктов:

Барнаул, ТЦ "Заря";

Бийск, ж/д вокзал;

Новоалтайск, Культурно-спортивный комплекс;

Рубцовск, спортшкола "Юбилейный";

Заринск, Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей имени А. П. Калабина;

Белокуриха, детский санаторий "Белокуриха" имени В.В. Петраковой;

Усть-Калманский район, село Усть-Калманка, районная администрация;

Камень-на-Оби, Алтайская специальная общеобразовательная школа закрытого типа;

Немецкий национальный район, село Гальбштадт, Многофункциональный культурный центр;

Завьяловский район, село Завьялово, Многофункциональный культурный центр;

Змеиногорск, Змеиногорская СОШ;

Шелаболихинский район, село Шелаболиха, Туберкулезная больница.

Во время учений пожарные изучат объекты и организуют взаимодействие с персоналом.

Цель тренировок – определить уровень подготовки личного состава, проверить слаженность действий подразделений и повысить уровень безопасности в местах, где сосредоточены люди.