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Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 5 декабря

Тренировки запланированы в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и еще девяти населенных пунктах

04 декабря 2024, 12:47, ИА Амител

Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края
Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае 5 декабря пройдут ежемесячные пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.

Тренировки проведут в местах массового пребывания людей, в том числе в образовательных и лечебных учреждениях. Всего в списке 12 населенных пунктов:

  • Барнаул, ТЦ "Заря";
  • Бийск, ж/д вокзал;
  • Новоалтайск, Культурно-спортивный комплекс;
  • Рубцовск, спортшкола "Юбилейный";
  • Заринск, Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей имени А. П. Калабина;
  • Белокуриха, детский санаторий "Белокуриха" имени В.В. Петраковой;
  • Усть-Калманский район, село Усть-Калманка, районная администрация;
  • Камень-на-Оби, Алтайская специальная общеобразовательная школа закрытого типа;
  • Немецкий национальный район, село Гальбштадт, Многофункциональный культурный центр;
  • Завьяловский район, село Завьялово, Многофункциональный культурный центр;
  • Змеиногорск, Змеиногорская СОШ;
  • Шелаболихинский район, село Шелаболиха, Туберкулезная больница.

Во время учений пожарные изучат объекты и организуют взаимодействие с персоналом.

Цель тренировок – определить уровень подготовки личного состава, проверить слаженность действий подразделений и повысить уровень безопасности в местах, где сосредоточены люди.

"Кроме того, на учениях акцентируется внимание на психологической подготовке личного состава, что способствует слаженной работе в условиях стресса", – отметили в МЧС.

Алтайский край Учения

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