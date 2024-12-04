Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 5 декабря
Тренировки запланированы в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и еще девяти населенных пунктах
04 декабря 2024, 12:47, ИА Амител
В Алтайском крае 5 декабря пройдут ежемесячные пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.
Тренировки проведут в местах массового пребывания людей, в том числе в образовательных и лечебных учреждениях. Всего в списке 12 населенных пунктов:
- Барнаул, ТЦ "Заря";
- Бийск, ж/д вокзал;
- Новоалтайск, Культурно-спортивный комплекс;
- Рубцовск, спортшкола "Юбилейный";
- Заринск, Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей имени А. П. Калабина;
- Белокуриха, детский санаторий "Белокуриха" имени В.В. Петраковой;
- Усть-Калманский район, село Усть-Калманка, районная администрация;
- Камень-на-Оби, Алтайская специальная общеобразовательная школа закрытого типа;
- Немецкий национальный район, село Гальбштадт, Многофункциональный культурный центр;
- Завьяловский район, село Завьялово, Многофункциональный культурный центр;
- Змеиногорск, Змеиногорская СОШ;
- Шелаболихинский район, село Шелаболиха, Туберкулезная больница.
Во время учений пожарные изучат объекты и организуют взаимодействие с персоналом.
Цель тренировок – определить уровень подготовки личного состава, проверить слаженность действий подразделений и повысить уровень безопасности в местах, где сосредоточены люди.
"Кроме того, на учениях акцентируется внимание на психологической подготовке личного состава, что способствует слаженной работе в условиях стресса", – отметили в МЧС.
Комментарии 0