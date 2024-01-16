Пожарные в Алтайском крае помогли людям, замерзающим на трассе

Пассажиров автобуса отогрели и отправили дальше по маршруту

16 января 2024, 09:31, ИА Амител

Фото: t.me/mchs_altkray

В Алтайском крае спасатели помогли людям, застрявшим на морозе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На трассе в Крутихинском районе у рейсового автобуса, который ехал из Бурлы в Барнаул, сломался двигатель. На холоде остались 30 человек, среди которых двое детей.

К замерзающим людям сразу же выехали сотрудники МЧС и ГИБДД. Главная задача состояла в том, чтобы никто из пассажиров автобуса не замерз.