Пожарные в Алтайском крае помогли людям, замерзающим на трассе
Пассажиров автобуса отогрели и отправили дальше по маршруту
16 января 2024, 09:31, ИА Амител
Фото: t.me/mchs_altkray
В Алтайском крае спасатели помогли людям, застрявшим на морозе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
На трассе в Крутихинском районе у рейсового автобуса, который ехал из Бурлы в Барнаул, сломался двигатель. На холоде остались 30 человек, среди которых двое детей.
К замерзающим людям сразу же выехали сотрудники МЧС и ГИБДД. Главная задача состояла в том, чтобы никто из пассажиров автобуса не замерз.
"Вскоре пассажиры были доставлены на железнодорожный вокзал города Камня-на-Оби, а затем на резервном автобусе отправились по маршруту", – сказано в сообщении.
09:35:32 16-01-2024
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