Пожилая женщина в США умерла и "воскресла" в морге

Когда старушка задышала, её отправили в госпиталь

07 февраля 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

История с "воскрешением" произошла в США. Сотрудники похоронного бюро на острове Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, привезли в морг женщину, но она вновь стала дышать.

4 февраля 82-летнюю старушку признали мёртвой и отправили в морг, однако там она "ожила". Неизвестно, что привело к подобному развитию событий: ошибка врачей или странное заболевание.

После того как женщина задышала, её отправили в госпиталь. Теперь она будет проходить осмотр и находиться под наблюдением медиков, пишет New York Post.