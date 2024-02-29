Пожилой водитель насмерть сбил пенсионерку в Бийске
Женщина умерла до приезда скорой помощи
29 февраля 2024, 15:30, ИА Амител
ДТП в Бийске / Фото: "В курсе 22"
69-летний водитель Chevrolet Lanos насмерть сбил пешехода в Бийске, пишет "В курсе 22".
ДТП случилось 29 февраля в 11:26 у дома № 124 по улице Сенной, когда 66-летняя женщина переходила дорогу "в неустановленном месте".
От полученных травм пенсионерка скончалась до приезда медиков. На месте аварии работают полицейские.
Напомним, 29 февраля также произошло смертельное ДТП в Павловском районе – в нем погибли два человека, еще один получил травмы.
22:07:05 29-02-2024
Были в морге на экскурсии от учебного заведения, по молодости. Там все столы были заняты трупами пожилых женщин, сбитых на дорогах. Я представил: идут бабульки, по сторонам не смотрят, думают о том чем внуков кормить.
09:19:59 01-03-2024
На вряд ли она так неожиданно выскочила на дорогу её то 66 лет. Но он то куда гнал в свои 79?
11:05:45 01-03-2024
Гость (09:19:59 01-03-2024) На вряд ли она так неожиданно выскочила на дорогу её то 66 ... Сразу видно ни разу за рулем не ездивший писал. И со зрением проблемы, ага ? Написано же 69 лет. А бабки еще как ломятся, особенно из-за припаркованных машин вываливаются, бессмертные однако.