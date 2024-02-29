Пожилой водитель насмерть сбил пенсионерку в Бийске

Женщина умерла до приезда скорой помощи

29 февраля 2024, 15:30, ИА Амител

ДТП в Бийске / Фото: "В курсе 22"

69-летний водитель Chevrolet Lanos насмерть сбил пешехода в Бийске, пишет "В курсе 22".

ДТП случилось 29 февраля в 11:26 у дома № 124 по улице Сенной, когда 66-летняя женщина переходила дорогу "в неустановленном месте".

От полученных травм пенсионерка скончалась до приезда медиков. На месте аварии работают полицейские.

Напомним, 29 февраля также произошло смертельное ДТП в Павловском районе – в нем погибли два человека, еще один получил травмы.