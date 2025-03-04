Пожилой водитель погиб в результате столкновения с автопогрузчиком на Чуйском тракте
Мужчина не выдержал безопасную дистанцию
04 марта 2025, 20:30, ИА Амител
Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com
В Первомайском районе, на 201-м километре трассы Р-256 "Чуйский тракт", произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.
По предварительным данным, пожилой водитель Honda Capa, двигаясь в сторону Новосибирска со стороны Новоалтайска, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с самоходным автопогрузчиком, следовавшим впереди.
"Водитель автомобиля Honda Capa скончался на месте происшествия", – сказано в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место аварии. Выясняются обстоятельства произошедшего.
09:13:38 05-03-2025
зачем деду там кататься? дома сиди. пусть дети обеспечивают. Ну теперь то поздно