Пожилой водитель погиб в результате столкновения с автопогрузчиком на Чуйском тракте

Мужчина не выдержал безопасную дистанцию

04 марта 2025, 20:30, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Первомайском районе, на 201-м километре трассы Р-256 "Чуйский тракт", произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

По предварительным данным, пожилой водитель Honda Capa, двигаясь в сторону Новосибирска со стороны Новоалтайска, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с самоходным автопогрузчиком, следовавшим впереди.

"Водитель автомобиля Honda Capa скончался на месте происшествия", – сказано в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место аварии. Выясняются обстоятельства произошедшего.