Пожилой житель Алтайского края убил в новогоднюю ночь свою сожительницу

Причиной смертельного конфликта стало алкогольное опьянение и ревность

21 марта 2023, 21:50, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Житель Залесовского района предстал перед судом по обвинению в убийстве сожительницы в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что 61-летний мужчина совместно проживал с женщиной, с которой познакомился в соцсетях. В новогоднюю ночь, будучи пьяным, из-за конфликта по причине ревности он взял из ящика кухонного гарнитура нож и нанёс им со "значительной силой" два удара в грудь женщины.

После произошедшего он не стал вызывать медиков, а лёг спать. Утром тело 50-летней потерпевшей нашли неподалёку от дома.

Следователи собрали достаточные доказательства и передали уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") в суд.