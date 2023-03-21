Пожилой житель Алтайского края убил в новогоднюю ночь свою сожительницу
Причиной смертельного конфликта стало алкогольное опьянение и ревность
21 марта 2023, 21:50, ИА Амител
Житель Залесовского района предстал перед судом по обвинению в убийстве сожительницы в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что 61-летний мужчина совместно проживал с женщиной, с которой познакомился в соцсетях. В новогоднюю ночь, будучи пьяным, из-за конфликта по причине ревности он взял из ящика кухонного гарнитура нож и нанёс им со "значительной силой" два удара в грудь женщины.
После произошедшего он не стал вызывать медиков, а лёг спать. Утром тело 50-летней потерпевшей нашли неподалёку от дома.
Следователи собрали достаточные доказательства и передали уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") в суд.
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