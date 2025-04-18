"Позорное явление". Минобороны Украины публично призналось в "бусификации"

По словам генерала Гаврилюка, украинским войскам все еще не хватает пополнения

18 апреля 2025, 23:25, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

Минобороны Украины признало существование проблемы насильственной мобилизации и пообещало избегать таких мер. Как сообщает news.ru, об этом заявил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

По словам генерала, украинским войскам все еще не хватает пополнения. Он назвал бусификацию "позорным явлением", однако власти страны делают все, чтобы "избежать этого".

Гаврилюк отметил, что сейчас военное ведомство делает ставку на призыв по контракту мужчин 18–24 лет. Он добавил, что в стране открыты рекрутинговые центры, проводится работа по привлечению иностранцев для выполнения боевых задач. При этом ротация уже призванных людей совершится лишь тогда, когда Украина сумеет накопить человеческий ресурс для подготовки новых солдат.