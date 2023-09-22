Прабабушкам и прадедушкам могут разрешить брать опеку над правнуками

Это даст им право на повышение пенсии

22 сентября 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Правительство РФ поддержало поправки в закон, разрешающие прабабушкам и прадедушкам брать опеку над несовершеннолетними правнуками-сиротами и совершеннолетними недееспособными, пишут "Известия".

Сейчас только тети, дяди, братья, сестры, бабушки и дедушки могут выступать в роли опекунов для несовершеннолетних сирот или совершеннолетних, признанных недееспособными.

Однако, как подчеркнул депутат Госдумы Андрей Исаев, есть случаи, когда у ребенка остались прабабушка и прадедушка, которые дееспособны и могли бы выполнять функции опекуна.

"Поскольку законодательство такого не предусматривает, ребенок при живой прабабушке должен идти в детский дом. Подготовленный законопроект решает эту проблему", – отметил Исаев.

Поправки предполагают, что прабабушки и прадедушки смогут стать опекунами в случае, если им не исполнилось 80 лет и если они сами не являются инвалидами.

За каждого иждивенца опекуны-пенсионеры будут получать треть от фиксированной части пенсии. Напомним, в 2023 году ее размер составляет 7567 рублей в месяц, а значит, выплата составит 2522 рубля в месяц.