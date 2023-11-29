Prada нет, но вы держитесь. Где в Барнауле купить хорошие очки и восстановить зрение

Эксперт рассказал, какие бренды очков есть в России и почему слишком дешево – это тоже плохо

29 ноября 2023, 08:00, Александра Черданцева erid: LjN8JtvcV

Ольга Романенко / Фото: Вера Наумова

Скоро будет два года, как Россия живет под гнетом санкций со стороны ряда стран. Отечественные компании давно уже выстроили новые логистические цепочки, нашли новых поставщиков оборудования и запасных частей, материалов и других товаров. Кто-то теперь работает с азиатскими партнерами, кто-то – с российскими, кто-то освоил параллельный импорт. Оптика – сфера особая, большинство производителей из стран Европы и США. И менять их просто не на что. Как из этой ситуации выходят в Барнауле, а также на сколько выросли цены и чем могут быть опасны товары, ввезенные в обход запретов, amic.ru рассказала Ольга Романенко, руководитель группы компаний "Евростиль" (клиника микрохирургии глаза и сеть оптик с одноименным названием).

Бренды ушли, но выбор остался

– Ольга, для многих очки – это не просто средство защиты от солнца или улучшения зрения, это элемент стиля. И "Евростиль" всегда давал барнаульцам хороший выбор качественных оправ и линз и настоящие бренды. Но после известных событий многие иностранные компании оставили рынок России. Тот же Prada*.

– Да, действительно, многих известных брендов нет от слова совсем. Например, итальянская компания Luxottica* прекратила свое существование в России ровно 24 февраля 2022 года. Мы ждали, что они вернутся, но на сегодняшний день изменений нет.

– И тем не менее в ваших оптиках, а я ваш постоянный покупатель, эти бренды еще можно встретить? Это не параллельный импорт?

– Нет, это остатки. И, кстати, уже небольшие, так что успевайте купить.

А вот с параллельным импортом мы пока не работаем. Потому что никто не гарантирует оригинальность товара, который приходит через другие страны. Представители ушедших брендов говорят, что официально в России их нет, и они не контролируют качество и подлинность поставляемого товара.

Как понять, что там идет по параллельному импорту? Сейчас такие реплики делают, что их действительно сложно отличить от оригинала.

Официальные представители дают гарантию на поставляемый товар, делают постгарантийный сервис, поставляют запчасти. А тут ничего этого нет, да и цена дороже раза в два. И что делать, когда такая оправа выйдет из строя? А что еще хуже – окажется, что это всего лишь подделка? И полбеды, если носовой упор отвалился или заушник сломался, а если некачественной будет сама линза? Человеку сложно понять, что что-то не так. Вроде надел, солнце не мешает. Но некачественная линза может пропускать ультрафиолет, давать искажение, которое в процессе носки будет доставлять дискомфорт покупателю.

Мы на рынке уже 30 лет, и все эти годы наши принципы неизменны: качество товаров и услуг – на первом месте. Предлагать клиенту продукт, в котором мы сами не уверены, неприемлемо. Поэтому у нас нет и не будет подделок.

– Но какие-то же бренды остались?

– Не все ушли, много кто и остался. Это тоже крупные компании мирового уровня, просто они менее известны на российском рынке. Есть и новые поставщики, которые предлагают очень приятные цены и хорошее качество. Наш клиент точно не останется без модных оправ, солнцезащитных очков. В любых условиях мы решим эти вопросы.

– А как насчет очковых линз для коррекции зрения. Тут пришлось менять поставщиков?

– Нет, французская компания Essilor в России осталась. Наши оптики имеют международный статус Essilor Experts*, который гарантирует высокий профессионализм сотрудников и самые современные линзы Essilor, индивидуальный подход к заботе о зрении каждого покупателя.

– С контактными линзами, насколько я понимаю, сложнее. Тот же Johnson & Johnson* ушел, хотя потом вернулся.

– Не совсем, они вернули не весь ассортимент. Многих позиций по астигматическим линзам так и нет и неизвестно, когда они появятся.

– Что в таком случае вы можете предложить своим клиентам?

– Сначала ищем варианты под запросы клиента у других поставщиков, на складах по всей стране.

Если не получается найти, то всегда есть возможность очковой коррекции в наших оптиках или лазерной коррекции зрения в нашей клинике микрохирургии глаза "Евростиль".

Нельзя экономить на качестве

– Насколько сильно все выросло в цене?

– Разбег большой, но у поставщиков подорожало все: расходный материал – в два раза, очковые линзы – на 15%. И мы также вынуждены были поднять цены. Мы осознанно на это идем, потому что не собираемся экономить на качестве – как использовали хорошие, проверенные материалы и товары, так и будем. Это касается и нашей клиники. Инструмент в микрохирургии имеет огромное значение, это, прежде всего, безопасность для пациента.

Повторюсь, у меня есть золотое правило: безопасность пациентов и результат – самое главное в нашей работе.

– Не боитесь потерять клиентов?

– Нет, не боимся. Да, мы частная клиника, но отступать от принципов и уходить на удешевление не станем – это наш имидж, и наши клиенты понимают, как все дорожает. Экономия на расходных материалах в хирургии – это, в первую очередь, безответственное отношение к здоровью пациентов. В наше время все может дорожать, но не дешеветь. Есть определенный уровень цены, ниже которой стоимость операции не может быть. В противном случае, это может привести к негативным последствиям для пациента.

– Одно дело платить больше за расходники, другое – за медицинскую аппаратуру. Рост цен вынуждает отказываться от обновления?

– На данный момент у нас нет необходимости в обновлении. Наша клиника полностью оснащена современным медицинским оборудованием. Если возникает такая потребность, то мы всегда находим возможности для приобретения нового оборудования.

– Несмотря на санкции, вы продолжаете оперировать в том же режиме?

– Да, конечно.

– Но новые технологии до российской провинции, наверное, нескоро дойдут?

– Сейчас это стало сложнее, да. Но тут есть свои плюсы. Существующие технологии – проверенные. Доктора нашей клиники знают каждый аспект работы, каждый миллиметр настройки четкий и просчитанный. И когда мы клиенту говорим: да, мы вас прооперируем, значит, мы можем прогнозировать результат, потому что у нас нет ни тени сомнения. Например, сейчас мы делаем лазерную коррекцию зрения с персонализированным сопровождением Custom Vue*, которой нет больше ни у кого в нашем регионе. Рекомендую.

На то, чтобы понять новую технологию, нужно время, нужны отдаленные результаты операций, чтобы увидеть их стабильность.

И не стоит забывать, что одна машина результат не даст, ею управляет человек. И о своем коллективе я могу точно и с гордостью сказать: это руки профессионалов, которым 100% можно и нужно доверять.

– Кстати, а как решаете кадровую проблему? Многие учреждения здравоохранения края в последние годы потеряли классных специалистов.

– С этим у нас все в порядке, у нас высококвалифицированный штат, вакансий нет. Большинство врачей работают постоянно и буквально со студенческой скамьи. У нашего детского доктора всегда полная запись. Поэтому мы расширили направление детской офтальмологии. Сейчас у нас работают два детских офтальмолога.

Слишком дешево – тоже плохо

– Ольга, сколько в клинике "Евростиль" сейчас стоит операция по восстановлению зрения?

– От 50 тысяч рублей. Удерживать повышение цен сейчас очень сложно, но мы стараемся предоставить нашим пациентам качественную услугу за приемлемую цену.



– Очевидно, что себестоимость операций должна была вырасти у всех, но сейчас даже по Барнаулу можно найти более дешевые предложения.

– Мы дешевле ее сделать не можем априори, я просто не представляю за счет чего удешевлять, особенно после роста цен.

А за другие клиники я говорить не могу. Но все же призываю не вестись только на низкие цены. Обратите внимание на то, как с вами работает врач, насколько тщательно проверяет ваше зрение перед операцией, назначает ли анализы. Противопоказанием являются отклонения в некоторых результатах анализов. Чтобы получить прогнозируемый результат, пациент должен пройти обязательный перечень тестов. И если в какой-то из клиник пренебрегают этим, то стоит задуматься.

Например, мы никогда не отправим на операцию человека, если увидим хоть малейший спорный момент. И я не о противопоказаниях говорю – это даже не обсуждается. Я говорю о стабильности зрения.

Некоторые пациенты могут готовиться к операции в течение года. Если в нашей клинике ему отказали при первом визите, значит, доктор хочет посмотреть изменение зрения в динамике, чтобы быть уверенным в результате операции на долгие годы.

Если зрение падало в последние полгода, то смысла восстанавливать может просто не быть. Да, завтра после операции, через месяц-два вы будете видеть лучше. Но если причина ухудшения не найдена и не устранена, то зрение все равно будет падать. А нам важно, чтобы результат был стабилен.

И пусть это будет стоить дороже, чем у всех, но это будет качественная операция, и мы будем честны с клиентом.

Перед тем как обратиться в клинику, посмотрите, как давно она работает, какие там есть врачи (их опыт, стаж в целом, стаж работы в одной клинике), посмотрите историю клиники, ведь куча отзывов на сайте ни о чем сегодня не говорит. Даже отзывы имеют значение: если слишком много хороших за короткое время, это должно как минимум насторожить. То же самое могу сказать и об оптиках. Ходите в известные и давно работающие, где проверяют зрение и подбирают очки офтальмологи или оптометристы, где кабинеты врачей имеют лицензии Минздрава, ведь банальный подбор очков – это достаточно ответственная процедура, которая может иметь негативные последствия, если подбор был осуществлен непрофессионально.

У нас много наград, и по версии Sibirian Life* по результатам голосования в проекте "Топ клиник Сибири" в этом году мы лучшая офтальмологическая клиника в Барнауле.

* Prada ("Прада"); Essilor Experts ("Эссилор Экспертс"); Johnson & Johnson ("Джонсон и Джонсон"); Custom Vue ("Кастом Вью"), Sibirian Life ("Сибириан Лайф").

Клиника микрохирургии глаза "Евростиль":

ул. Молодежная, 3Б

Сеть салонов оптики "Евростиль":

пр. Строителей, 9,

пр. Красноармейский, 58, ТЦ "Первомайский",

ул. Антона Петрова, 221д/1

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