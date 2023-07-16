Праправнучка лондонского полицейского установила личность Джека-потрошителя

Само дело остается одним из наиболее неизвестных нераскрытых преступлений в истории Великобритании

16 июля 2023, 17:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сара Бакс Хортон из Оксфордского университета, праправнучка лондонского полицейского, смогла установить личность известного маньяка XIX века Джека-потрошителя. Об этом сообщает издание Telegraph.

Само дело остается одним из наиболее неизвестных нераскрытых преступлений в истории Великобритании. Маньяк орудовал в Лондоне в конце 1880-х годов, а его жертвами обычно становились нищие и проститутки.

Хортон изучила медицинские записи тех времен и выяснила, что им был Хайам Хайамс. Его физические особенности соответствовали показаниям жертв маньяка — они рассказывали о странной шаркающей походке и левой руке, которая не гнулась. Кроме того, совпадали рост, телосложение и возраст. Хайамс жил в том же районе, где происходили убийства, и владел ножом.

Исследовательница также обратила внимание на психическое состояние подозреваемого. Он страдал от эпилепсии, паранойи и алкоголизма, а во время припадков убивал жену. После приступов эпилепсии он становился более агрессивным, что объясняет периодичность убийств.

Отметим, что ранее Хайамс фигурировал в списке из примерно ста подозреваемых, но затем его оттуда исколючили, потому что "неправильно опознали".