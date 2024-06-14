Правая рука. Алтайский филиал Финуниверситета ввел курс для помощников руководителей
Курс развития навыков виртуозного обеспечения работы руководителя будет полезен и бизнес-ассистентам
14 июня 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KJBa3
Преподаватели Алтайского филиала Финансового университета разработали программу повышения квалификации "Помощник руководителя: продвинутый уровень". Это 18-часовой курс для помощников и секретарей руководителей.
Что в программе?
В программе три направления:
- реализация представительских функций – организация протокольных мероприятий, подготовка презентаций и выступлений руководителя;
- цифровой этикет и электронная переписка – бизнес-этикет электронных сообщений, психологические приемы воздействия в деловой переписке; правила деловой переписки e-mail, основные ошибки деловой переписки в мессенджерах;
- построение эффективных коммуникаций в деловом общении – психологические основы межличностного взаимодействия в деловой коммуникации, предупреждение и урегулирование конфликтных ситуаций на рабочем месте.
Руководитель программы – директор Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ В.А. Иванова, доктор философских наук, профессор.
Как будет проходить обучение?
Обучение будет проходить в формате онлайн и офлайн (слушатели будут получать ссылку на подключение).
Все записи вебинаров будут доступны слушателям в течение двух месяцев после прохождения обучения.
Начало программы – 17 июня 2024 года. Стоимость обучения – 4500 руб.
По итогам успешного освоения программы слушатели получат удостоверение о повышении квалификации Финансового университета.
Как принять участие?
Зарегистрироваться на курс можно по ссылке.
На все интересующие вопросы вам ответят по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 54, каб. 606, по телефону: 8 (3852) 569-282 и e-mail: evvanina@fa.ru.
Алтайский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Алтайский филиал Финуниверситета)Реклама
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