Правая рука. Алтайский филиал Финуниверситета ввел курс для помощников руководителей

Курс развития навыков виртуозного обеспечения работы руководителя будет полезен и бизнес-ассистентам

14 июня 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KJBa3

Алтайский филиал Финансового университета / Фото: пресс-служба учебного заведения

Преподаватели Алтайского филиала Финансового университета разработали программу повышения квалификации "Помощник руководителя: продвинутый уровень". Это 18-часовой курс для помощников и секретарей руководителей.

Что в программе?

В программе три направления:

реализация представительских функций – организация протокольных мероприятий, подготовка презентаций и выступлений руководителя;

цифровой этикет и электронная переписка – бизнес-этикет электронных сообщений, психологические приемы воздействия в деловой переписке; правила деловой переписки e-mail, основные ошибки деловой переписки в мессенджерах;

построение эффективных коммуникаций в деловом общении – психологические основы межличностного взаимодействия в деловой коммуникации, предупреждение и урегулирование конфликтных ситуаций на рабочем месте.

Руководитель программы – директор Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ В.А. Иванова, доктор философских наук, профессор.

Как будет проходить обучение?

Обучение будет проходить в формате онлайн и офлайн (слушатели будут получать ссылку на подключение).

Все записи вебинаров будут доступны слушателям в течение двух месяцев после прохождения обучения.

Начало программы – 17 июня 2024 года. Стоимость обучения – 4500 руб.

По итогам успешного освоения программы слушатели получат удостоверение о повышении квалификации Финансового университета.

Как принять участие?

Зарегистрироваться на курс можно по ссылке.

На все интересующие вопросы вам ответят по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 54, каб. 606, по телефону: 8 (3852) 569-282 и e-mail: evvanina@fa.ru.

Алтайский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Алтайский филиал Финуниверситета)

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