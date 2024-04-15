В течение дня геомагнитная активность значительно "подскочит"

15 апреля 2024, 13:00, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pxhere.com

Еще одна магнитная буря может обрушиться на планету уже 15 апреля. Об этом сообщают некоторые СМИ, ссылаясь на данные лабораторий. Причиной этого явления может стать возросшая солнечная активность.

О том, будет ли магнитная буря 15 апреля 2024 года и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что 15 апреля на Землю обрушится магнитная буря? Не факт. Дело в том, что заблаговременно и точно предсказать возникновение магнитной бури очень трудно. Зачастую информация о грядущих геомагнитных колебаниях возникает лишь за несколько часов. Поэтому остается только ориентироваться на предварительные прогнозы. Например, их публикует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ . Точной информации о магнитной буре там нет, но зато ученые предсказали ожидаемый уровень геомагнитных колебаний. Также они оценили вероятность, что буря все же будет.

2 Какой будет геомагнитная обстановка 15 апреля 2024 года? Не самой спокойной. В течение дня уровень колебаний будет составлять 2-3 балла, что считается безопасным. Но возможны также и скачки до 4 баллов, что уже относится к "желтой" зоне.

3 Какова вероятность, что магнитная буря 15 апреля все же будет? На самом деле, вероятность магнитной бури 15 апреля 2024 года немаленькая. Ученые Лаборатории солнечной астрономии оценивают ее в 30%. Вероятность сильного геомагнитного шторма оценивается в 5%.