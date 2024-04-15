Правда ли, что 15 апреля 2024 года ожидается мощная магнитная буря?
В течение дня геомагнитная активность значительно "подскочит"
15 апреля 2024, 13:00, ИА Амител
Солнечная активность / Фото: pxhere.com
Еще одна магнитная буря может обрушиться на планету уже 15 апреля. Об этом сообщают некоторые СМИ, ссылаясь на данные лабораторий. Причиной этого явления может стать возросшая солнечная активность.
О том, будет ли магнитная буря 15 апреля 2024 года и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что 15 апреля на Землю обрушится магнитная буря?
Не факт. Дело в том, что заблаговременно и точно предсказать возникновение магнитной бури очень трудно. Зачастую информация о грядущих геомагнитных колебаниях возникает лишь за несколько часов.
Поэтому остается только ориентироваться на предварительные прогнозы. Например, их публикует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Точной информации о магнитной буре там нет, но зато ученые предсказали ожидаемый уровень геомагнитных колебаний. Также они оценили вероятность, что буря все же будет.
2
Какой будет геомагнитная обстановка 15 апреля 2024 года?
Не самой спокойной. В течение дня уровень колебаний будет составлять 2-3 балла, что считается безопасным. Но возможны также и скачки до 4 баллов, что уже относится к "желтой" зоне.
3
Какова вероятность, что магнитная буря 15 апреля все же будет?
На самом деле, вероятность магнитной бури 15 апреля 2024 года немаленькая. Ученые Лаборатории солнечной астрономии оценивают ее в 30%.
Вероятность сильного геомагнитного шторма оценивается в 5%.
4
Когда ожидается следующая по-настоящему мощная магнитная буря?
Из прогноза следует, что магнитная буря может случиться 12 мая. В этот день, согласно данным лаборатории, мощность колебаний достигнет 5 баллов, что уже считается слабой магнитной бурей и относится к "красной" зоне.
Впрочем, все может поменяться. Как мы уже говорили, порой магнитные бури возникают внезапно.
13:07:48 15-04-2024
Так можно по комментам смотреть есть буря или нет. Если есть, то набег возрастных и не очень комментаторов в шапочках из фольги обеспечен.
13:52:46 15-04-2024
подыхаааю,не сплю,голова болит,хожу как зомби...