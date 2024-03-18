СМИ сообщают, что бурю могут вызвать сильнейшие выбросы плазмы

18 марта 2024, 12:50, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pixabay.com

Об очередной магнитной буре большой мощности сообщают СМИ. По данным некоторых лабораторий, на Солнце произошли сильнейшие выбросы плазмы, что может привести к большой геомагнитной нестабильности.

О том, действительно ли Землю 18 марта накроет магнитная буря и насколько мощной она может быть, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что 18 марта 2024 года ожидается магнитная буря? Не совсем. Действительно, ряд СМИ сообщили о надвигающейся магнитной буре, которая произойдет уже 18 марта. Но в прогнозе на сайте Лаборатории солнечной астрономии , которая отслеживает изменения геомагнитной обстановки, нет достоверной информации о магнитной буре. Вероятность такого явления есть, но магнитная активность будет не настолько сильной, чтобы спрогнозировать бурю наверняка.

2 Какой будет геомагнитная обстановка 18 марта? На самом деле, 18 марта на Земле будет достаточно спокойно. Мощность магнитных колебаний в течение дня будет меняться от одного до двух баллов. Это "зеленая" зона, которая считается абсолютно безвредной для людей.

3 Какова вероятность магнитной бури 18 марта? Эксперты лаборатории оценивают вероятность магнитной буря 18 марта всего лишь в 5%. Вероятность сильного геомагнитного шторма еще меньше – 1%.