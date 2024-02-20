Информацию о грядущих геоударах публикуют постоянно. Разбираемся, грозит ли нам опасность в ближайшие дни

20 февраля 2024, 06:40, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Российские СМИ вновь предупреждают о сильных и затяжных магнитных бурях, которые могут накрыть планету в ближайшее время. Пусть это явление изучено не до конца, многие люди считают, что геомагнитная активность может заметно влиять на их состояние.

О том, действительно ли Землю 20 февраля накроет магнитная буря и насколько мощной она может быть, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что Землю 20 февраля накроет сильная магнитная буря? Не совсем. Никакой достоверной информации о том, что метеопатам стоит приготовиться к магнитной буре, нет. А в прогнозе на 20 февраля, который опубликовала Лаборатория солнечной астрономии, указана далеко не самая высокая геомагнитная активность. Отсюда следует, что вероятность магнитной бури невысокая.

2 Какой будет геомагнитная активность 20 февраля? Практически весь день мощность геомагнитных колебаний будет держаться на отметке 2 балла. Это слабый уровень, который специалисты относят к "зеленой" зоне. Лишь в начале дня возмущения могут усилиться до трех баллов. Впрочем, этот уровень тоже не считается высоким и относится все к той же "зеленой" зоне.

3 Какова вероятность, что магнитная буря все же накроет Землю? Вероятность, что 20 февраля на Землю обрушится магнитная буря, составляет всего лишь 5%.

4 Какова вероятность сильного геомагнитного шторма 20 февраля? Вероятность сильного геомагнитного шторма вообще минимальная – 1%.