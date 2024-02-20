Правда ли, что 20 февраля на Землю обрушится очередная магнитная буря?
Информацию о грядущих геоударах публикуют постоянно. Разбираемся, грозит ли нам опасность в ближайшие дни
20 февраля 2024, 06:40, ИА Амител
Солнечная активность / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Российские СМИ вновь предупреждают о сильных и затяжных магнитных бурях, которые могут накрыть планету в ближайшее время. Пусть это явление изучено не до конца, многие люди считают, что геомагнитная активность может заметно влиять на их состояние.
О том, действительно ли Землю 20 февраля накроет магнитная буря и насколько мощной она может быть, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что Землю 20 февраля накроет сильная магнитная буря?
Не совсем. Никакой достоверной информации о том, что метеопатам стоит приготовиться к магнитной буре, нет. А в прогнозе на 20 февраля, который опубликовала Лаборатория солнечной астрономии, указана далеко не самая высокая геомагнитная активность.
Отсюда следует, что вероятность магнитной бури невысокая.
2
Какой будет геомагнитная активность 20 февраля?
Практически весь день мощность геомагнитных колебаний будет держаться на отметке 2 балла. Это слабый уровень, который специалисты относят к "зеленой" зоне.
Лишь в начале дня возмущения могут усилиться до трех баллов. Впрочем, этот уровень тоже не считается высоким и относится все к той же "зеленой" зоне.
3
Какова вероятность, что магнитная буря все же накроет Землю?
Вероятность, что 20 февраля на Землю обрушится магнитная буря, составляет всего лишь 5%.
4
Какова вероятность сильного геомагнитного шторма 20 февраля?
Вероятность сильного геомагнитного шторма вообще минимальная – 1%.
5
Когда ожидается по-настоящему мощная магнитная буря?
Таковых в ближайшее время не ожидается. По прогнозу, опубликованному на сайте Лаборатории солнечной астрономии, на планете в ближайшие несколько недель будет очень спокойная геомагнитная обстановка. Мощность геомагнитных колебаний до середины марта будет составлять 2-3 балла.
Так что пока ждать магнитных бурь не стоит.
Впрочем, прогнозы по магнитным бурям зачастую меняются очень быстро, поэтому внимательно следите за новостями.
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