Рассказываем, стоит ли метеопатам опасаться новых проблем

27 мая 2024, 12:30, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pxhere.com

Май получился очень богатым на солнечные вспышки и возникающие магнитные бури. Поначалу источником проблем была одна область Солнца, но затем ученые обнаружили еще и вторую.

Рассказываем, ждать ли новую магнитную бурю 27 мая 2024 года?

1 Будет ли магнитная буря 27 мая 2024 года? Точной информации нет. Да и не может быть, если верить ученым. Дело в том, что магнитную бурю очень трудно спрогнозировать заранее. Чаще всего о том, что на Земле бушует космическая непогода, сообщают уже по факту. Тем не менее исследователи способны оценить вероятность магнитной бури исходя из анализа геомагнитной обстановки.

2 Какой будет геомагнитная обстановка 27 мая? 2 балла. Лишь к концу дня она усилится до 3 баллов. Впрочем, все это относится к "зеленой" безопасной зоне. Сегодня магнитосфера Земли будет спокойной, следует из прогноза на сайте Лаборатории солнечной астрономии . В течение дня мощность геомагнитных колебаний будет держаться на отметкебалла. Лишь к концу дня она усилится добаллов. Впрочем, все это относится к "зеленой" безопасной зоне.

3 Какова вероятность, что магнитная буря все же накроет Землю 27 мая? Совсем небольшая. Ученые лаборатории оценивают такую вероятность в 5%.

4 Насколько вероятно, что магнитная буря будет сильной? Вероятность сильного магнитного шторма совсем мизерная – 1%.

5 Когда ожидается следующая магнитная буря? Пока неизвестно. В прогнозе, опубликованном на сайте лаборатории, никакой информации о бурях на ближайшие дни нет. Впрочем, как мы уже упоминали, зачастую геомагнитная обстановка меняется очень стремительно. Так что если вас волнует тема магнитных бурь, лучше регулярно следить за обновлениями.