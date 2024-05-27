Правда ли, что 27 мая 2024 года Землю может накрыть мощная магнитная буря?
Рассказываем, стоит ли метеопатам опасаться новых проблем
27 мая 2024, 12:30, ИА Амител
Солнечная активность / Фото: pxhere.com
Май получился очень богатым на солнечные вспышки и возникающие магнитные бури. Поначалу источником проблем была одна область Солнца, но затем ученые обнаружили еще и вторую.
Рассказываем, ждать ли новую магнитную бурю 27 мая 2024 года?
1
Будет ли магнитная буря 27 мая 2024 года?
Точной информации нет. Да и не может быть, если верить ученым. Дело в том, что магнитную бурю очень трудно спрогнозировать заранее. Чаще всего о том, что на Земле бушует космическая непогода, сообщают уже по факту.
Тем не менее исследователи способны оценить вероятность магнитной бури исходя из анализа геомагнитной обстановки.
2
Какой будет геомагнитная обстановка 27 мая?
Сегодня магнитосфера Земли будет спокойной, следует из прогноза на сайте Лаборатории солнечной астрономии. В течение дня мощность геомагнитных колебаний будет держаться на отметке 2 балла. Лишь к концу дня она усилится до 3 баллов. Впрочем, все это относится к "зеленой" безопасной зоне.
3
Какова вероятность, что магнитная буря все же накроет Землю 27 мая?
Совсем небольшая. Ученые лаборатории оценивают такую вероятность в 5%.
4
Насколько вероятно, что магнитная буря будет сильной?
Вероятность сильного магнитного шторма совсем мизерная – 1%.
5
Когда ожидается следующая магнитная буря?
Пока неизвестно. В прогнозе, опубликованном на сайте лаборатории, никакой информации о бурях на ближайшие дни нет.
Впрочем, как мы уже упоминали, зачастую геомагнитная обстановка меняется очень стремительно. Так что если вас волнует тема магнитных бурь, лучше регулярно следить за обновлениями.
6
Что нужно делать, чтобы не чувствовать себя плохо во время магнитной бури?
Советы врачей в таких случаях очень общие и подойдут для любой ситуации. Так, медики рекомендуют хорошо высыпаться, правильно питаться, побольше двигаться и не злоупотреблять вредными привычками. В таком случае вы будете в тонусе, и никакие бури точно не смогут на вас повлиять. Впрочем, их влияние на организм человека и так до конца не доказано.
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