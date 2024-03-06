Предыдущая буря даже вызвала местами полярное сияние

06 марта 2024, 06:40, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pexels.com

О возможном приходе на Землю новой магнитной бури сообщают СМИ. Ранее серьезные геомагнитные колебания вызвала серия вспышек на Солнце, произошедшая в последние дни февраля. Сообщается, что ситуация может повториться.

О том, будет ли магнитная буря 6 марта и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что 6 марта Землю накроет магнитная буря? Не совсем. Никаких достоверных данных о том, что магнитная буря точно будет, у ученых нет. В прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии , нет никаких тревожных сигналов. Поэтому можно говорить лишь об определенной вероятности того, что геомагнитные колебания усилятся 6 марта. Но далеко не факт.

2 Какой будет геомагнитная обстановка на планете 6 марта 2024 года? В течение дня геомагнитные возмущения будут колебаться в диапазоне от 1 до 2 баллов. По сути, это магнитный "штиль" – "зеленая" зона, которая ничем не угрожает человеку. Так что ученые ожидают, что 6 марта все будет спокойно.

3 Какова вероятность, что магнитная буря все же обрушится на планету? Вероятность, что геомагнитные возмущения усилятся и перерастут в магнитную бурю, минимальная – всего лишь 1%.