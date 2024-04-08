Правда ли, что 8 апреля на Земле может произойти магнитная буря большой мощности?
Новые геоудары могут возникнуть в ближайшее время
08 апреля 2024, 12:00, ИА Амител
Силуэт человека в лучах солнца / Фото: pxhere.com
Некоторые СМИ сообщают о возможном возникновении на Земле очередной магнитной бури. Возросшая солнечная активность может вызвать новые геоудары на планете.
О том, какова вероятность магнитной бури 8 апреля 2024 года и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что 8 апреля 2024 года Землю накроет магнитная буря?
Не факт. Дело в том, что магнитную бурю очень редко можно предсказать заранее. Это сложнопрогнозируемое явление, поэтому обычно специалисты могут оценить лишь вероятность его возникновения.
Обычно в прогнозах лаборатории указывают лишь параметры геомагнитной обстановки, которая ожидается в тот или иной день. Например, на 8 апреля точной информации о магнитной буре нет, но есть ее вероятность.
2
Какой будет геомагнитная обстановка 8 апреля?
На самом деле, обстановка 8 апреля будет вполне спокойной. В течение всего дня геомагнитные колебания будут держаться на отметке 1-2 балла. Это "зеленая зона", которая не может повлиять на человека.
3
Какова вероятность магнитной бури 8 апреля 2024 года?
Минимальная. Вероятность даже слабой магнитной бури специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ оценивают в 1%.
4
Когда ожидается по-настоящему мощная магнитная буря?
Неизвестно. Как мы уже сказали, заранее спрогнозировать магнитную бурю очень сложно. Пока на сайте лаборатории нет данных о предстоящих магнитных бурях вплоть до 5 мая.
Впрочем, в любой момент солнечная активность может увеличиться, и это приведет к магнитной буре.
5
Как защитить себя от воздействия магнитной бури?
Дело в том, что наукой до сих пор не доказано, что магнитные бури влияют на людей. Соответственно, и механизм не изучен. А потому медики ограничиваются общими советами: хорошо высыпаться, побольше двигаться, пить достаточно воды и следить за питанием. Это поможет сохранить тонус.
13:15:00 08-04-2024
Очень содержательно! И убедительно изложено....
18:52:45 08-04-2024
Так магнитная буря!? Или затмение века!? К чему готовиться-то!? Блин!!!