НОВОСТИОбщество

Правда ли, что 8 апреля на Земле может произойти магнитная буря большой мощности?

Новые геоудары могут возникнуть в ближайшее время

08 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Силуэт человека в лучах солнца / Фото: pxhere.com
Силуэт человека в лучах солнца / Фото: pxhere.com

Некоторые СМИ сообщают о возможном возникновении на Земле очередной магнитной бури. Возросшая солнечная активность может вызвать новые геоудары на планете.

О том, какова вероятность магнитной бури 8 апреля 2024 года и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что 8 апреля 2024 года Землю накроет магнитная буря?

Не факт. Дело в том, что магнитную бурю очень редко можно предсказать заранее. Это сложнопрогнозируемое явление, поэтому обычно специалисты могут оценить лишь вероятность его возникновения.
Обычно в прогнозах лаборатории указывают лишь параметры геомагнитной обстановки, которая ожидается в тот или иной день. Например, на 8 апреля точной информации о магнитной буре нет, но есть ее вероятность.
2

Какой будет геомагнитная обстановка 8 апреля?

На самом деле, обстановка 8 апреля будет вполне спокойной. В течение всего дня геомагнитные колебания будут держаться на отметке 1-2 балла. Это "зеленая зона", которая не может повлиять на человека.
3

Какова вероятность магнитной бури 8 апреля 2024 года?

Минимальная. Вероятность даже слабой магнитной бури специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ оценивают в 1%.
4

Когда ожидается по-настоящему мощная магнитная буря?

Неизвестно. Как мы уже сказали, заранее спрогнозировать магнитную бурю очень сложно. Пока на сайте лаборатории нет данных о предстоящих магнитных бурях вплоть до 5 мая.
Впрочем, в любой момент солнечная активность может увеличиться, и это приведет к магнитной буре.
5

Как защитить себя от воздействия магнитной бури?

Дело в том, что наукой до сих пор не доказано, что магнитные бури влияют на людей. Соответственно, и механизм не изучен. А потому медики ограничиваются общими советами: хорошо высыпаться, побольше двигаться, пить достаточно воды и следить за питанием. Это поможет сохранить тонус.
магнитные бури

Комментарии 2

Avatar Picture
Григорий

13:15:00 08-04-2024

Очень содержательно! И убедительно изложено....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:52:45 08-04-2024

Так магнитная буря!? Или затмение века!? К чему готовиться-то!? Блин!!!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров