Некоторые СМИ сообщают о возможном возникновении на Земле очередной магнитной бури. Возросшая солнечная активность может вызвать новые геоудары на планете.

О том, какова вероятность магнитной бури 8 апреля 2024 года и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.

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Правда ли, что 8 апреля 2024 года Землю накроет магнитная буря?

Не факт. Дело в том, что магнитную бурю очень редко можно предсказать заранее. Это сложнопрогнозируемое явление, поэтому обычно специалисты могут оценить лишь вероятность его возникновения.

Обычно в прогнозах лаборатории указывают лишь параметры геомагнитной обстановки, которая ожидается в тот или иной день. Например, на 8 апреля точной информации о магнитной буре нет, но есть ее вероятность.