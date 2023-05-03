Просто помыть машину без применения агрессивных химикатов и поменять, например, перегоревшую лампочку в авто, можно, уверен Александр Кириллов. Но при этом он отметил, что в России уже существуют санитарные и иные нормативы, которые предписывают использовать садовые и огородные участки только по прямому назначению. Если дача расположена вблизи естественного водоёма, мыть машину нельзя – водный кодекс это запрещает.

"Федеральным законом № 217 (закон о садоводстве и огородничестве, – прим. ред.) предусмотрено, что садовые и огородные земельные участки должны использоваться по прямому назначению, а не для обустройства на них автомоек. За нарушение ст. 8.8 КоАП РФ предусмотрен административный штраф. Если кадастровая стоимость земельного участка определена, на граждан накладывается штраф в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. Если не определена, штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей", – говорит эксперт.

Проще говоря, и мыть, и чинить технику можно, при этом не загрязняя окружающую среду.

"На практике привлечение к ответственности за мытьё автомобиля на личном дачном или садовом участке выглядит крайне сомнительно. В первую очередь потому, что в отсутствие прямого запрета для привлечения к административной ответственности за мытьё автомобиля необходимо установление не самого факта мойки авто, а факта причинения реального вреда окружающей среде", – говорит юрист.