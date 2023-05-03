Правда ли, что авто запретили мыть и ремонтировать на дачах и за это будут штрафовать
Многие водители летом предпочитают не пользоваться услугами автомойки и приводят свой автомобиль в порядок самостоятельно
03 мая 2023, 06:50, ИА Амител
Шумиха вокруг изменений в Кодексе об административных правонарушениях, которые якобы ввели запрет на ремонт и мойку автомобилей, не утихает в интернете уже месяц. СМИ сообщают, что теперь такие работы под строгим запретом, а тем, кто сделает вид, что не в курсе, грозят серьёзные штрафы – от 3 до 10 тысяч рублей. Что это – затянувшаяся первоапрельская шутка или реалии сегодняшнего дня, amic.ru пояснил юрист Александр Кириллов.
Можно ли мыть машины на своём дачном участке?
Никаких изменений в КоАП, которые якобы вводят прямой запрет на мытьё автомобилей на дачных и садовых участках, а также ответственность за это в России не вводили, сообщил Александр Кириллов. Не удалось найти эксперту и судебной практики, которая бы подтвердила такие факты.
"Корректировки, вокруг которых и началась шумиха, вероятно, касаются Кодекса об административных правонарушениях города Москвы или какого-то другого регионального законодательства. Ни в одном из источников не указана статья КоАП, на которую ссылаются авторы. В КоАП Российской Федерации такие изменения не вносились, как и на уровне Алтайского края", – отметил юрист.
Получается, это фейк и машины на даче мыть можно?
Просто помыть машину без применения агрессивных химикатов и поменять, например, перегоревшую лампочку в авто, можно, уверен Александр Кириллов. Но при этом он отметил, что в России уже существуют санитарные и иные нормативы, которые предписывают использовать садовые и огородные участки только по прямому назначению. Если дача расположена вблизи естественного водоёма, мыть машину нельзя – водный кодекс это запрещает.
"Федеральным законом № 217 (закон о садоводстве и огородничестве, – прим. ред.) предусмотрено, что садовые и огородные земельные участки должны использоваться по прямому назначению, а не для обустройства на них автомоек. За нарушение ст. 8.8 КоАП РФ предусмотрен административный штраф. Если кадастровая стоимость земельного участка определена, на граждан накладывается штраф в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. Если не определена, штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей", – говорит эксперт.
Проще говоря, и мыть, и чинить технику можно, при этом не загрязняя окружающую среду.
"На практике привлечение к ответственности за мытьё автомобиля на личном дачном или садовом участке выглядит крайне сомнительно. В первую очередь потому, что в отсутствие прямого запрета для привлечения к административной ответственности за мытьё автомобиля необходимо установление не самого факта мойки авто, а факта причинения реального вреда окружающей среде", – говорит юрист.
09:36:17 03-05-2023
к чему тогда эта вода в ступе??? Чтоб мы все видели как законодатели "работают"?