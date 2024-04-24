Правда ли, что "четверной мегавзрыв" на Солнце вызовет магнитную бурю 24 апреля?
Гигантские выбросы плазмы могут достичь Земли в ближайшие дни, сообщают ученые
24 апреля 2024, 11:06, ИА Амител
Солнечная вспышка и выброс плазмы / Фото: pxhere.com
СМИ сообщают об угрозе новой магнитной бури разрушительной мощности. Об этом пишет портал Spaceweather. По данным издания, в ночь на 23 апреля на Солнце произошел "мегавзрыв", который в ближайшие дни может принести магнитную непогоду на нашу планету.
Рассказываем, что известно об этой вспышке и ждать ли магнитной бури 24 апреля 2024 года.
1
Что за "мегавзрыв" произошел на Солнце?
По данным издания, на Солнце произошло сразу четыре вспышки, объединенные в один большой взрыв. Источниками выбросов плазмы стали три солнечных пятна, а также магнитная линия, проходящая через них.
Такие взрывы солнечные астрономы называют "суперсимпатическими" – большое количество точек "взрывается" по цепочке. Мощность взрыва ученые пока не рассчитали. Но тревоги добавляет то, что все вспышки произошли на стороне Солнца, обращенной к Земле.
2
Будет ли магнитная буря 24 апреля 2024 года?
Точно сказать нельзя. Дело в том, что магнитные бури зачастую возникают внезапно и прогнозируются лишь за пару часов до их начала. Ученые могут лишь оценить магнитосферу планеты и высчитать вероятность возникновения бури.
3
Какой будет геомагнитная обстановка 24 апреля?
Относительно спокойной. Ожидается, что 24 апреля мощность колебаний в первой половине дня составит три балла. Далее она снизится до двух, а затем – и до одного балла. Все эти показатели относятся к "зеленой" зоне и считаются безопасными.
По крайней мере, такой прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
4
Какова вероятность, что на Земле все же разразится магнитная буря?
Ученые лаборатории оценивают вероятность возникновения магнитной бури 24 апреля в 5%. А вероятность сильного геомагнитного шторма специалисты считают минимальной и оценивают в 1%.
5
Будет ли магнитная буря через день, 25 апреля?
25 апреля угроза магнитной бури станет намного больше, сообщается на сайте лаборатории. Колебания магнитосферы будут достигать четырех баллов, что считается уже "желтой" зоной. А вероятность возникновения бури увеличится до 25%.
Так что магнитная буря в четверг – вполне вероятное событие.
21:28:53 24-04-2024
Эти вспышки могут быть всем чем угодно.Возможно это горят вещества кислородом,или из за недостатка кислорода и воздуха горит скопление уксуса, температура вспышки+39°С,или метановая кислота,или другие кислоты,спирты итд.Необходим кислород,чтоб был правильным энергетический,биохимический обмен и порядок.Раз возгорается последовательно,значит возможно горят поочередно подвзрывая друг друга,неразброженной газы со спиртом и кислотой,или что то ещё.Но всем учёным понятно что нужен кислород,а ещё то что не поддерживает горение СО2,при кислороде,что энергетический обмен при достатке кислорода восполнит.
21:32:39 24-04-2024
Спокойствие уважаемые учёные,только спокойствие,нам понадобится кислород.А то что бережёт планету от возгорания СО2 и Н2О,выработается в процессе энергетического обмена аэробного дыхания.