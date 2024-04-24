Гигантские выбросы плазмы могут достичь Земли в ближайшие дни, сообщают ученые

24 апреля 2024, 11:06, ИА Амител

Солнечная вспышка и выброс плазмы / Фото: pxhere.com

СМИ сообщают об угрозе новой магнитной бури разрушительной мощности. Об этом пишет портал Spaceweather. По данным издания, в ночь на 23 апреля на Солнце произошел "мегавзрыв", который в ближайшие дни может принести магнитную непогоду на нашу планету.

Рассказываем, что известно об этой вспышке и ждать ли магнитной бури 24 апреля 2024 года.

1 Что за "мегавзрыв" произошел на Солнце? По данным издания, на Солнце произошло сразу четыре вспышки, объединенные в один большой взрыв. Источниками выбросов плазмы стали три солнечных пятна, а также магнитная линия, проходящая через них. Такие взрывы солнечные астрономы называют "суперсимпатическими" – большое количество точек "взрывается" по цепочке. Мощность взрыва ученые пока не рассчитали. Но тревоги добавляет то, что все вспышки произошли на стороне Солнца, обращенной к Земле.

2 Будет ли магнитная буря 24 апреля 2024 года? Точно сказать нельзя. Дело в том, что магнитные бури зачастую возникают внезапно и прогнозируются лишь за пару часов до их начала. Ученые могут лишь оценить магнитосферу планеты и высчитать вероятность возникновения бури.

3 Какой будет геомагнитная обстановка 24 апреля? Относительно спокойной. Ожидается, что 24 апреля мощность колебаний в первой половине дня составит три балла. Далее она снизится до двух, а затем – и до одного балла. Все эти показатели относятся к "зеленой" зоне и считаются безопасными. По крайней мере, такой прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

4 Какова вероятность, что на Земле все же разразится магнитная буря? Ученые лаборатории оценивают вероятность возникновения магнитной бури 24 апреля в 5%. А вероятность сильного геомагнитного шторма специалисты считают минимальной и оценивают в 1%.