Вероятность такого исхода событий равна 96%

14 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

14 июня на Землю вновь обрушилась волна геомагнитных возмущений: планету накрыла магнитная буря, которая, судя по прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, затянется еще на сутки. Насколько мощной она будет и что делать метеочувствительным людям в этот период – в материале amic.ru.

Будет ли магнитная буря 14 июня 2025 года?

Согласно прогнозу, вероятность магнитной бури сегодня составляет 96%. Возмущения магнитосферы начнутся уже во второй половине дня.

Насколько мощной будет магнитная буря 14 июня 2025 года?

Несмотря на относительно спокойную магнитосферу в течение суток, максимальной мощности геомагнитные возмущения достигнут к концу дня. С 21:00 до 00:00 по московскому времени на Землю обрушится магнитная буря в пять баллов – класса G1, слабая.

Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится?

Космическая погода на протяжении суток будет нестабильной: с 12:00 до 15:00 по московскому времени геомагнитные колебания достигнут 4,5 балла. До 18:00 их влияние ослабнет, а в следующие три часа их мощность приблизится к пяти баллам. До конца дня Землю будет атаковать пятибалльная магнитная буря, а к 03:00 15 июня ее сила вырастет еще на один балл. Шестибалльная, или средняя магнитная буря класса G2 продолжит серию геомагнитных ударов.

"Главной интригой предстоящих суток является момент вхождения планеты в зону действия южной корональной дыры. С учетом этого фактора геомагнитный прогноз на ближайшие дни останется неблагоприятным даже в случае стабилизации текущей обстановки", – сказано в сообщении Лаборатории.

Что нужно делать, чтобы не чувствовать себя плохо во время магнитной бури?

Со слов врачей, чтобы избежать негативных последствий геомагнитного явления, нужно соблюдать режим сна, не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, а также пить достаточное количество воды и ни в коем случае не забывать о физической активности и прогулках на свежем воздухе. Это позволит сохранить тонус организма и снизить риск воздействия магнитных бурь.