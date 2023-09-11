При пересечении границы с Евросоюзом у граждан России могут отобрать не только автомобили, но практически и все личные вещи

11 сентября 2023, 11:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Поездки россиян в страны Евросоюза грозят обернуться большими неприятностями: на таможне у наших соотечественников могут изъять автомобиль, личные вещи и даже туалетную бумагу. С чем это связано и что конкретно нельзя привозить с собой, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Если я поеду на личном автомобиле, его тоже могут забрать?

Вероятность очень высокая. Такие случаи уже есть на границе с Германией и Финляндией. В других странах Евросоюза пока о подобной практике не сообщается.

Дело в том, что въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. А поэтому транспортное средство (ТС), предназначенное для перевозки менее 10 человек, с большой долей вероятности могут изъять. И это правило будет применяться даже к личным к легковушкам. Под запретом также оказались прицепы и полуприцепы.

Еврокомиссия уточнила, что все эти таможенные коды указаны в санкционном списке номер XXI. А товары, которые в него включены, ввозить в страны ЕС запрещено. Если это случится, их могут конфисковать. Такие разъяснения санкционного законодательства дало ведомство, сообщает РБК. Решение о применении санкций принимают органы власти стран – членов ЕС, указали в Еврокомиссии.

Как ранее сообщал amic.ru, первые случаи ареста личных автомобилей при въезде в Германию стали известны в июне. Тогда в федеральной таможне ФРГ объяснили, что въезд на территорию страны на машине из РФ расценивается как случай возможного нарушения европейских санкций против России и основанием для ареста ТС. Позднее автомобили начали возвращать.

Однако машины – это далеко не полный список того, что у россиян могут изъять. Изучив полный перечень, складывается впечатление, что лучше вообще ехать с пустыми руками.

А что еще могут забрать на границе?

В уже упомянутом XXI приложении таможенных кодов чего только нет. Ноутбуки, мобильны, телефоны, чемоданы, косметика, изделия из кожи и меха, полудрагоценные камни, фотокамеры. В "стоп-листе" даже туалетная бумага, салфетки для лица, полотенца, шампуни и зубные пасты. Таможенники эти личные вещи могут просто не пропустить, классифицировав их как запрещенный импорт.

При этом срок ввоза никакой роли не играет, дополняет "Газета.ru". Въезд на машине, провоз смартфона или даже чемодана определенной стоимости теперь расценивается как нелегальный импорт, а "контрабанда" может быть конфискована.

Как в этой ситуации быть туристам?

На практике новые рекомендации Еврокомиссии выглядят попыткой сделать невозможным для российских граждан пересечение границы союза. Такие корректировки, безусловно, создадут большие неудобства для туристов. Однако это не значит, что все эти личные вещи обязательно изымут, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее мнению, решение в каждом конкретном случае будет зависеть от сотрудников погранслужбы и таможни.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил "Российской газете", что едва ли страны, которые сейчас продолжают выдавать россиянам шенгенские визы, будут придерживаться настолько жесткой позиции. Например, Италия и Франция очень заинтересованы в российских туристах, поэтому "драконовские" методы не в их интересах.

Запрет на въезд россиян в ЕС со своими автомобилями, смартфонами и шампунями врио руководителя ФТС Руслан Давыдов назвал "полным беспределом", пишет РБК. При этом чиновник отметил, что повлиять на решение европейцев Россия не в силах.

Юристы подчеркивают, что разъяснения Еврокомиссии относительно санкций носят рекомендательный характер и каждая из 27 стран Евросоюза может интерпретировать их по-своему.

Гражданам России в случае возникновения проблем рекомендуется обращаться в консульские учреждения. Если случаи с конфискацией все же произошли, адвокаты рекомендуют не оставлять это просто так и обращаться в правоохранительные органы, а затем идти в суд, пишет Lenta.ru.