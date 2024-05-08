Сообщается, что всемирно известный исполнитель может выступить в Москве в свой день рождения

08 мая 2024, 16:20, ИА Амител

Канье Уэст / Фото: скриншот из клипа Kanye West на YouTube

Популярный во всем мире рэпер Канье Уэст (он же просто Йе) может в этом году выступить в Москве. Информация об этом появилась в российских СМИ 8 мая. Причем источники утверждают, что выступление может состояться в день рождения артиста.

О том, будет ли концерт Канье Уэста в России или нет, – в материале amic.ru.

1 С чего все взяли, что Канье Уэст в 2024 году приедет с концертом в Россию? Об этом сообщил Telegram-канал Mash . Издание утверждает, что получило информацию от организаторов этого концерта, который якобы пройдет в Лужниках. Сообщается, что концерт Канье Уэста пройдет прямо в его день рождения, 8 июня. Переговоры об этом событии велись больше года. Также Mash утверждает, что Йе приедет в столицу России вместе с женой Бьянкой Цензори.

2 Зачем Канье Уэсту выступать в Москве в свой день рождения? Как пишет Mash, главное желание Канье – "посмотреть Москву и дать крутой концерт". Кроме того, он якобы совсем не против отпраздновать день рождения в одном из московских мест. Свое мнение в беседе с news.ru высказал российский продюсер Павел Рудченко. Он считает, что исполнитель хочет таким образом пропиариться. "Осмелюсь предположить, что это громкий PR-ход, который явно не останется незамеченным. В инфополе всего мира будут говорить о том, что мировая звезда в свой день рождения решил выступить в Москве. Начнут обсуждать политическую приверженность, симпатии к Путину и так далее. Мне кажется, это интересный PR-ход, который даст сильнейший резонанс", – цитирует издание собеседника. Сам Канье Уэст, впрочем, никаких комментариев на счет возможного концерта не давал.

3 Так будет ли в итоге концерт Канье Уэста в России в 2024 году? Судя по всему, нет. После того как новость получила резонанс, "Известия" связались с концертным агентством TCI. Там заявили, что новость о приезде Канье в Москву – неправда. "Новость – фейк", – коротко прокомментировал слухи создатель агентства Эдуард Ратников. Так что если вы поклонник Канье Уэста, радоваться ему скорому приезду рано.