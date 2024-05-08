Правда ли, что рэпер Канье Уэст приедет в Россию с концертом летом 2024 года?
Сообщается, что всемирно известный исполнитель может выступить в Москве в свой день рождения
08 мая 2024, 16:20, ИА Амител
Канье Уэст / Фото: скриншот из клипа Kanye West на YouTube
Популярный во всем мире рэпер Канье Уэст (он же просто Йе) может в этом году выступить в Москве. Информация об этом появилась в российских СМИ 8 мая. Причем источники утверждают, что выступление может состояться в день рождения артиста.
О том, будет ли концерт Канье Уэста в России или нет, – в материале amic.ru.
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С чего все взяли, что Канье Уэст в 2024 году приедет с концертом в Россию?
Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Издание утверждает, что получило информацию от организаторов этого концерта, который якобы пройдет в Лужниках.
Сообщается, что концерт Канье Уэста пройдет прямо в его день рождения, 8 июня. Переговоры об этом событии велись больше года. Также Mash утверждает, что Йе приедет в столицу России вместе с женой Бьянкой Цензори.
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Зачем Канье Уэсту выступать в Москве в свой день рождения?
Как пишет Mash, главное желание Канье – "посмотреть Москву и дать крутой концерт". Кроме того, он якобы совсем не против отпраздновать день рождения в одном из московских мест.
Свое мнение в беседе с news.ru высказал российский продюсер Павел Рудченко. Он считает, что исполнитель хочет таким образом пропиариться.
"Осмелюсь предположить, что это громкий PR-ход, который явно не останется незамеченным. В инфополе всего мира будут говорить о том, что мировая звезда в свой день рождения решил выступить в Москве. Начнут обсуждать политическую приверженность, симпатии к Путину и так далее. Мне кажется, это интересный PR-ход, который даст сильнейший резонанс", – цитирует издание собеседника.Сам Канье Уэст, впрочем, никаких комментариев на счет возможного концерта не давал.
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Так будет ли в итоге концерт Канье Уэста в России в 2024 году?
Судя по всему, нет. После того как новость получила резонанс, "Известия" связались с концертным агентством TCI. Там заявили, что новость о приезде Канье в Москву – неправда.
"Новость – фейк", – коротко прокомментировал слухи создатель агентства Эдуард Ратников.Так что если вы поклонник Канье Уэста, радоваться ему скорому приезду рано.
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Стоп, погодите. А кто вообще такой Канье Уэст?
Это всемирно известный и в то же время скандальный рэпер из США. За свою карьеру он выпустил несколько альбомов, многие из которых получили платиновый статус. У Канье Уэста 24 статуэтки "Грэмми", а критики признают его одним из лучших артистов XXI века.
Также он известен как дизайнер, чей самый главный продукт – популярные кроссовки Yeezy.
В то же время Уэст известен громкими и скандальными историями. Его высказывания неоднократно вызывали волну возмущений в обществе. Рэпера даже обвиняли в антисемитизме. В какой-то момент артист сменил имя, сократив его до Ye (Йе).
Тем, кто любит следить за жизнью знаменитостей, Канье также известен как бывший муж Ким Кардашьян.
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