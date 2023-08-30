Правда ли, что с 1 сентября биометрию россиян начнут собирать без их согласия?
В соцсетях паника: возмущенные пользователи уверены, что вскоре их биометрические данные будут собирать насильно
30 августа 2023, 07:01, ИА Амител
В российских соцсетях паника. Пользователи активно обсуждают принудительный сбор биометрических данных, который якобы введут в России с 1 сентября. Если до этого срока не написать отказ, то вашу биометрию соберут и будут хранить без вашего ведома, утверждают авторы тревожных сообщений. Они уверены, что ваше изображение возьмут с камер банкоматов, а голос запишут сотрудники "Ростелекома".
В МФЦ и других профильных ведомствах уже прокомментировали ситуацию. Например, подробные разъяснения опубликованы на портале Минсоцзащиты Алтайского края.
Рассказываем, правда ли, что нужно бежать писать отказ, иначе с 1 сентября биометрические данные соберут без вашего ведома.
Что за тревожные сообщения про сбор биометрических данных распространяют в сети?
"Отказ о предоставлении биометрических данных в общую базу, согласно закону, принимают до 31 августа 2023 года в любом мфц по форме. Образцы есть в мфц. С собой иметь паспорт и снилс. Если до 31 августа не написать отказ от предоставления биометрических данных, то с 1 сентября Вы автоматически в базе, т.к Ваши данные уже без Вашего согласия снимут в любом банкомате, где установлена камера, а так же при звонке из Ростелеком запишут голос. Официальные сборщики данных согласно Федеральному закону от 29.12.2022 № 572-ФЗ “О единой биометрической системе" – "Ростелеком" и "Российский Банк"", - говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены). Автор сообщения подчеркивает, что "все в курсе" и МФЦ "массово принимают отказы", но информацию об этом якобы умалчивается. Добавляется также, что право на отказ до 1 сентября - это отдельный закон, о котором многие "просто не знают".
Правда ли, что биометрические данные с 1 сентября будут собирать принудительно?
Правда ли, что отказаться от сбора и хранения биометрии можно только до 1 сентября?
С чего все вообще решили, что биометрические данные с 1 сентября будут собирать насильно?
Единая биометрическая система (ЕБС), которую создают в России, теперь будет хранить все биометрические данные россиян. До 30 сентября и государственные, и коммерческие организации должны передать в ЕБС собранную за всё время биометрию.
Важно: структуры передадут в систему только те данные, которые получал с добровольного согласия граждан.
Предполагается, что централизованное хранение биометрических данных под государственным надзором должно повысить информационную безопасность и защитить их от хакеров.
Биометрические данные в ЕБС будут доступны только ограниченному кругу лиц, а все операции с ними будут проводиться исключительно внутри площадки, следует из текста закона.
Что такое биометрические данные?
Всё равно хочу написать отказ. Как это сделать?
Как узнать, хранятся ли мои биометрические данные в базе данных?
Если у вас нет доступа к Госуслугам, можно уточнить эту информацию в МФЦ.
09:27:57 30-08-2023
видишь у человека на телефоне воцап - сразу исключаешь его из контактов
09:57:53 30-08-2023
гость (09:27:57 30-08-2023) видишь у человека на телефоне воцап - сразу исключаешь его и... Выброси телефон.
09:57:19 30-08-2023
Работы что-ли в МФЦ мало, сейчас народ повалит массово писать отказы, а где закон запрещающий собирать биометрию без согласия человека, государство не умеющее сохранить сохранить данные не имеет право на сбор этих данных.
10:20:46 30-08-2023
Я на озоне сдуру вечером написала свои паспортные данные для доставки посылки из-за границы, мне обещали что это безопасно и надежно, уже утром начали звонить разные майоры что на мое имя кредитов набрали типа мои родственники.
13:02:03 30-08-2023
вот как раз сбор биометрии и упростит задачу не только хакерам но и мошенникам. которые имея голос человека и его изображение возьмут кредиты а хакеру простой человек не интересен с простого спроса нет.