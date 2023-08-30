В соцсетях паника: возмущенные пользователи уверены, что вскоре их биометрические данные будут собирать насильно

30 августа 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В российских соцсетях паника. Пользователи активно обсуждают принудительный сбор биометрических данных, который якобы введут в России с 1 сентября. Если до этого срока не написать отказ, то вашу биометрию соберут и будут хранить без вашего ведома, утверждают авторы тревожных сообщений. Они уверены, что ваше изображение возьмут с камер банкоматов, а голос запишут сотрудники "Ростелекома".

В МФЦ и других профильных ведомствах уже прокомментировали ситуацию. Например, подробные разъяснения опубликованы на портале Минсоцзащиты Алтайского края.

Рассказываем, правда ли, что нужно бежать писать отказ, иначе с 1 сентября биометрические данные соберут без вашего ведома.

1 Что за тревожные сообщения про сбор биометрических данных распространяют в сети? Информация о том, что сбор биометрических данных в России скоро якобы станет принудительным, появилась в сети в августе 2023 года. Россияне активно пересылают друг другу в WhatsApp одно и то же сообщение. В нём говорится, что отказ нужно написать до 1 сентября, иначе "всё": ваши данные запишут без вашего ведома. "Отказ о предоставлении биометрических данных в общую базу, согласно закону, принимают до 31 августа 2023 года в любом мфц по форме. Образцы есть в мфц. С собой иметь паспорт и снилс. Если до 31 августа не написать отказ от предоставления биометрических данных, то с 1 сентября Вы автоматически в базе, т.к Ваши данные уже без Вашего согласия снимут в любом банкомате, где установлена камера, а так же при звонке из Ростелеком запишут голос. Официальные сборщики данных согласно Федеральному закону от 29.12.2022 № 572-ФЗ “О единой биометрической системе" – "Ростелеком" и "Российский Банк"", - говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены). Автор сообщения подчеркивает, что "все в курсе" и МФЦ "массово принимают отказы", но информацию об этом якобы умалчивается. Добавляется также, что право на отказ до 1 сентября - это отдельный закон, о котором многие "просто не знают".

2 Правда ли, что биометрические данные с 1 сентября будут собирать принудительно? Нет. В законах, связанных со сбором биометрических данных, вообще нигде не фигурирует дата 1 сентября. И о принудительном сборе таких данных речи тоже не идёт. Согласие на сбор и обработку биометрии - это по-прежнему право, а не обязанность гражданина. Чтобы пройти эту процедуру, в любом случае требуется письменное согласие человека. Впрочем, понятно, откуда у паники "растут ноги". Сейчас в России создаётся Единая биометрическая система (ЕБС), которая будет хранить все собранные данные у себя. Документы, связанные с её созданием, паникующие пользователи и трактуют как "закон о принудительном сборе биометрии".

3 Правда ли, что отказаться от сбора и хранения биометрии можно только до 1 сентября? Нет. На самом деле, отказаться от сбора и хранения биометрических данных можно будет в любой момент и после 1 сентября. В том же законе 572-ФЗ от 29.12.2022, который упоминается в сообщении, написано, что отказ можно оформить с 1 июня 2023 года. Для этого нужно обратиться в МФЦ. Но никакого конечного срока не указано. Планируется, что в 2024 году процедуру отказа даже упростят: достаточно будет сделать пару кликов на Госуслугах.

4 С чего все вообще решили, что биометрические данные с 1 сентября будут собирать насильно? Единая биометрическая система (ЕБС), которую создают в России, теперь будет хранить все биометрические данные россиян. До 30 сентября и государственные, и коммерческие организации должны передать в ЕБС собранную за всё время биометрию. Важно: структуры передадут в систему только те данные, которые получал с добровольного согласия граждан. Предполагается, что централизованное хранение биометрических данных под государственным надзором должно повысить информационную безопасность и защитить их от хакеров. Биометрические данные в ЕБС будут доступны только ограниченному кругу лиц, а все операции с ними будут проводиться исключительно внутри площадки, следует из текста закона.

6 Что такое биометрические данные? В России биометрическими данными считаются изображение человека и запись его голоса. Но эту информацию записывают специальными устройствами и только с согласия гражданина. Любые записи и изображения, полученные другими способами (через тот же банкомат или по телефону), биометрическими данными считаться не будут.

7 Всё равно хочу написать отказ. Как это сделать? Для этого нужно обратиться в МФЦ и написать заявление. При этом с собой нужно иметь паспорт и СНИЛС.

8 Как узнать, хранятся ли мои биометрические данные в базе данных? Уточнить эту информацию можно в личном кабинете на портале Госуслуг. В разделе "Биометрия" будет стоять специальная отметка, если ваши данные есть в Единой биометрической системе. Также будут указаны срок действия и место регистрации. Если же вы никогда не сдавали биометрию, там будет отображаться "Биометрия не зарегистрирована". Если у вас нет доступа к Госуслугам, можно уточнить эту информацию в МФЦ.