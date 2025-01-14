Правда ли, что теперь подарить жилье можно только через нотариуса?

Заработал закон, который изменил порядок оформления договоров дарения недвижимости

14 января 2025, 14:10, ИА Амител

Подписание договора / Фото: unsplash.com/ Annika Wischnewsky

С 13 января 2025 года в силу вступили поправки в Гражданский кодекс, касающиеся дарения недвижимости. Теперь оформить такой договор "на коленке" и зарегистрировать в ближайшем МФЦ или на портале госуслуг уже не получится. Все подобные двухсторонние сделки, включая передачу жилья близким родственникам, должны быть заверены нотариусом. Для чего нужны такие корректировки, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Почему договор дарения теперь нужно обязательно регистрировать у нотариуса?

"Дарственные", заключенные в простой письменной форме, долгое время использовались как инструмент для незаконного отъема жилья. Мошенники активно применяли этот метод, убеждая граждан под различными предлогами "зайти в МФЦ и поставить подпись". Чтобы закрыть такую лазейку, в России изменили порядок оформления договоров дарения недвижимости. Теперь подобные сделки обязаны получать нотариальное удостоверение.

"Пожилые, социально неблагополучные люди, не разбираясь в юридических тонкостях, путали договор дарения с завещанием, с договором ренты с пожизненным содержанием, подписывали простую письменную форму и нередко лишались жилья. Нотариальная форма сделает этот удобный формат распоряжения недвижимостью безопасным. Визит к нотариусу становится обязательным, даже если дарение происходит между родственниками", – говорит нотариус города Барнаула, президент Алтайской краевой нотариальной палаты Оксана Агеева.

Она поясняет, что договор дарения представляет собой безусловную сделку, при которой даритель безвозмездно передает одаряемому какую-либо вещь в собственность. И ключевым моментом здесь является термин "безвозмездно", поскольку, передавая подарок, даритель теряет права собственника и практически не может изменить ситуацию (за исключением редких случаев).

Как регистрация договора дарения у нотариуса обезопасит граждан?

Участие нотариуса не позволит ввести собственника в заблуждение и незаконно отобрать квартиру или дом, отмечает Оксана Агеева. Для этого нотариус проводит большой комплекс подготовительных и проверочных действий, разъясняет нюансы и юридические последствия действий. Он также должен убедиться в дееспособности сторон, добровольности намерений и отсутствии обременений на объект недвижимости.

Все эти меры минимизируют риск мошенничества. Особенно это важно для пожилых людей или тех, кто может быть подвержен давлению или обману.

В рамках удостоверения сделки нотариус вправе вести видеофиксацию. Стоит отметить, что договоры, заверенные нотариусом, сложнее оспорить в суде, что обеспечивает большую стабильность сделок.

Однако теперь, помимо государственной пошлины, необходимо оплачивать нотариальные услуги.

Сколько стоит подарить недвижимость через нотариуса?

Стоимость нотариального удостоверения напрямую зависит от кадастровой оценки недвижимости, а также от регионального нотариального тарифа, поясняет барнаульский нотариус Елена Кипаева.

"Нотариальный тариф в Алтайском крае единый для всех нотариусов. При удостоверении договора дарения нотариус запрашивает в Росреестре информацию о кадастровой стоимости объекта. Стоить отметить, что с прошлого года она существенно увеличилась. Например, договор дарения на квартиру стоимостью 2,5 миллиона рублей между близкими родственниками обойдется в 19,9 тыс. руб. Для посторонних лиц стоимость такого договора будет выше", – говорит Елена Кипаева.