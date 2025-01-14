Правда ли, что теперь подарить жилье можно только через нотариуса?
Заработал закон, который изменил порядок оформления договоров дарения недвижимости
14 января 2025, 14:10, ИА Амител
С 13 января 2025 года в силу вступили поправки в Гражданский кодекс, касающиеся дарения недвижимости. Теперь оформить такой договор "на коленке" и зарегистрировать в ближайшем МФЦ или на портале госуслуг уже не получится. Все подобные двухсторонние сделки, включая передачу жилья близким родственникам, должны быть заверены нотариусом. Для чего нужны такие корректировки, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Почему договор дарения теперь нужно обязательно регистрировать у нотариуса?
"Дарственные", заключенные в простой письменной форме, долгое время использовались как инструмент для незаконного отъема жилья. Мошенники активно применяли этот метод, убеждая граждан под различными предлогами "зайти в МФЦ и поставить подпись". Чтобы закрыть такую лазейку, в России изменили порядок оформления договоров дарения недвижимости. Теперь подобные сделки обязаны получать нотариальное удостоверение.
"Пожилые, социально неблагополучные люди, не разбираясь в юридических тонкостях, путали договор дарения с завещанием, с договором ренты с пожизненным содержанием, подписывали простую письменную форму и нередко лишались жилья. Нотариальная форма сделает этот удобный формат распоряжения недвижимостью безопасным. Визит к нотариусу становится обязательным, даже если дарение происходит между родственниками", – говорит нотариус города Барнаула, президент Алтайской краевой нотариальной палаты Оксана Агеева.
Она поясняет, что договор дарения представляет собой безусловную сделку, при которой даритель безвозмездно передает одаряемому какую-либо вещь в собственность. И ключевым моментом здесь является термин "безвозмездно", поскольку, передавая подарок, даритель теряет права собственника и практически не может изменить ситуацию (за исключением редких случаев).
Как регистрация договора дарения у нотариуса обезопасит граждан?
Участие нотариуса не позволит ввести собственника в заблуждение и незаконно отобрать квартиру или дом, отмечает Оксана Агеева. Для этого нотариус проводит большой комплекс подготовительных и проверочных действий, разъясняет нюансы и юридические последствия действий. Он также должен убедиться в дееспособности сторон, добровольности намерений и отсутствии обременений на объект недвижимости.
Все эти меры минимизируют риск мошенничества. Особенно это важно для пожилых людей или тех, кто может быть подвержен давлению или обману.
В рамках удостоверения сделки нотариус вправе вести видеофиксацию. Стоит отметить, что договоры, заверенные нотариусом, сложнее оспорить в суде, что обеспечивает большую стабильность сделок.
Однако теперь, помимо государственной пошлины, необходимо оплачивать нотариальные услуги.
Сколько стоит подарить недвижимость через нотариуса?
Стоимость нотариального удостоверения напрямую зависит от кадастровой оценки недвижимости, а также от регионального нотариального тарифа, поясняет барнаульский нотариус Елена Кипаева.
"Нотариальный тариф в Алтайском крае единый для всех нотариусов. При удостоверении договора дарения нотариус запрашивает в Росреестре информацию о кадастровой стоимости объекта. Стоить отметить, что с прошлого года она существенно увеличилась. Например, договор дарения на квартиру стоимостью 2,5 миллиона рублей между близкими родственниками обойдется в 19,9 тыс. руб. Для посторонних лиц стоимость такого договора будет выше", – говорит Елена Кипаева.
14:18:53 14-01-2025
Отлично) То есть теперь, чтобы подарить квартиру детям, нужно будет заплатить минимум десятку нотариусу. А если у кого решили отнять хату, так теперь вообще, получается, ничего не доказать, особенно ежели нотариус в доле.
14:23:42 14-01-2025
Справедливости ради, хочется заметить, что всегда можно было оформить дарение через нотариусов. И мошенники очень часто использовали в своих схемах "черных нотариусов". Так что, принципиально ничего не изменится с точки зрения мошенничества, потому что первопричина "жидкость" нашего законодательства, которое сознательно поддерживается в таком состоянии.
14:24:09 14-01-2025
Нотариусы разные бывают. Как и в любой другой профессии. Человеческий фактор...
14:24:16 14-01-2025
т.е. отдавать десятки тысяч просто за бумажку от нотариуса? нехило они себе кормушку придумали
14:34:12 14-01-2025
Договоры купли продажи, купли продажи имущества находящегося в долевой собственности при согласии всех собственников, доверенности, расписки, нотариального удостоверения НЕ ТРЕБУЮТ!
14:37:39 14-01-2025
Гость (14:34:12 14-01-2025) Договоры купли продажи, купли продажи имущества находящегос... И где в вашем посте хоть слово про ДАРЕНИЕ???
14:36:32 14-01-2025
Нотариусы ручки потирают.....
14:43:32 14-01-2025
Теперь люди тупо будут оформлять договор купли-продажи, и по бороде всем нотариУСам)
15:36:00 14-01-2025
Можно сделать нотариальное оформление обязательным для всех сделок, где стоимость предмета сделки выше, например, 100 тысяч рублей. И ещё для займов одного физического лица другому физическому лицу
17:21:09 14-01-2025
Ну это ппц. Вот это они деньжат поднимут
19:37:32 14-01-2025
Гость (17:21:09 14-01-2025) Ну это ппц. Вот это они деньжат поднимут... да они и не бедствовали никогда, справедливости ради.
19:35:20 14-01-2025
нотариусы совсем совесть потеряли. это что за расценки такие? сейчас квартир за 2,5 млн и нет, наверное.
самая стремная однушка стоит заметно дороже, значит и сбор будет не 20 тыс.
я понимаю, что они несут финансовую ответственность, но брать за 1 сделку месячную ЗП обычных людей ну такое. а если это пенсионеры? им пару- тройку месяцев не есть и не пить, видимо, нужно, да?