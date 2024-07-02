Правда ли, что у россиян массово изымают машины и технику, чтобы отправить на СВО?
Информацию об этом публикуют украинские Telegram-каналы
02 июля 2024, 13:15, ИА Амител
Ключи от машины / Фото: pixabay.com
В последние дни в соцсетях появилось немало тревожных сообщений о том, что у россиян массово конфискуют технику и автомобили. В этих постах уточняется, что все изъятое отправляют на нужды СВО. Источниками таких новостей, как правило, становятся украинские Telegram-каналы.
Так это или нет, разбиралось сообщество "Война с фейками".
1
Что еще за изъятие автомобилей на нужды СВО?
Такие новости в последние дни периодически появляются в соцсетях, пишет "Война с фейками". Уточняется даже количество единиц техники, якобы полученной Минобороны путем конфискации. И делается вывод, что армию якобы содержат за счет "грабежа" населения.
2
Откуда взялись новости о том, что у россиян массово конфискуют технику и машины?
По данным "Войны с фейками", все эти новости появляются исключительно в украинских Telegram-каналах.
3
А как на самом деле?
На самом деле никакой массовой конфискации не происходит, пишет "Война с фейками". Как поясняет Telegram-канал, порядок конфискации имущества в России установлен давно и к СВО никакого отношения не имеет.
Изъять что-либо у человека можно только при ряде правонарушений и исключительно в том случае, если уже есть соответствующее решение суда. Порядок четко прописан в статье 104.1 УК РФ.
Так что новости, которые публикуют украинские Telegram-каналы, оказались очередным фейком.
13:32:33 02-07-2024
Ну по хорошему можно было бы у некоторых коррупционеров изъять и туда отправить
14:35:39 02-07-2024
Гость (13:32:33 02-07-2024) Ну по хорошему можно было бы у некоторых коррупционеров изъя... Тогда фейк получит подтверждение о массовых изъятиях.
14:44:15 02-07-2024
Гость (13:32:33 02-07-2024) Ну по хорошему можно было бы у некоторых коррупционеров изъя... Вместе с коррупционерами...
14:06:14 02-07-2024
Если амик об этом не написал, я бы об этом и не знал.
14:41:16 02-07-2024
Зато на самой Украдине с 2014 года укоренилась практика. когда под видом изъятия автомобиля для нужд ВСУ ()как правило, это автомобили повышенной проходимости) у граждан нагло отжимают их джипы... которые потом неожиданно находятся у жителей Галичины, Буковины и Львова...
14:57:27 02-07-2024
Гость (14:41:16 02-07-2024) Зато на самой Украдине с 2014 года укоренилась практика. ког... Доказательства есть, кроме сюжета на РЕН ТВ?
15:13:46 02-07-2024
Гость (14:57:27 02-07-2024) Доказательства есть, кроме сюжета на РЕН ТВ?... Есть, не переживайте. У многих родственники на Украдине живут... не дадут соврать.
16:39:49 02-07-2024
Гость (15:13:46 02-07-2024) Есть, не переживайте. У многих родственники на Украдине живу... А посему этих многих к родственникам не отправили ?
(предавший единожды предаст не раз)
09:06:58 03-07-2024
Гость (16:39:49 02-07-2024) А посему этих многих к родственникам не отправили ?(пред... При чём тут милиция, когда гром поросёнка убил? Жили себе люди много лет при СССР мирно, и тут такое, и с какого квасу кого-то надо ссылать вна Украдину, или наоборот? И кто сказал, что ТАМ- все сплошь бандеровская сволочь, а у нас ТУТ- сплошь герои 1812 года? Люди разные, общим счётом под 200 миллионов...
16:44:08 02-07-2024
Гость (14:57:27 02-07-2024) Доказательства есть, кроме сюжета на РЕН ТВ?... Бандеровца корёжит....