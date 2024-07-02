Информацию об этом публикуют украинские Telegram-каналы

02 июля 2024, 13:15, ИА Амител

Ключи от машины / Фото: pixabay.com

В последние дни в соцсетях появилось немало тревожных сообщений о том, что у россиян массово конфискуют технику и автомобили. В этих постах уточняется, что все изъятое отправляют на нужды СВО. Источниками таких новостей, как правило, становятся украинские Telegram-каналы.

Так это или нет, разбиралось сообщество "Война с фейками".

1 Что еще за изъятие автомобилей на нужды СВО? Такие новости в последние дни периодически появляются в соцсетях, пишет "Война с фейками" . Уточняется даже количество единиц техники, якобы полученной Минобороны путем конфискации. И делается вывод, что армию якобы содержат за счет "грабежа" населения.

2 Откуда взялись новости о том, что у россиян массово конфискуют технику и машины? По данным "Войны с фейками", все эти новости появляются исключительно в украинских Telegram-каналах.