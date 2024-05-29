Правда ли, что в Алтайском крае ударят заморозки и когда их ждать?

Дожди прекратятся в регионе 1 июня, но после прояснения вероятность минусовых температур ночью возрастет

29 мая 2024, 13:37, ИА Амител

Заморозки / Фото: unsplash.com/Ankhesenamun

Холодная и промозглая погода сохранится в Алтайском крае до конца мая: синоптики прогнозируют осадки, местами они будут сопровождаться грозами, ветер максимально может усилиться до 16 метров в секунду. Кроме того, три ближайших ночи в регионе ожидаются заморозки. Самые сильные передают на 1 июня: столбики термометров могут опуститься до -2 градусов. Об этом amic.ru рассказали в Алтайском ЦГМС.

"В последние ночи мая температура воздуха на большей части территории региона будет колебаться от +2 до +8 градусов. Но в предгорьях 30-го числа, а в северных районах 31-го вероятны заморозки до -1°С. Днем в четверг температура составит +8...+13°С, по юго-западу воздух прогреется до +20°С. В пятницу потеплеет до +11...+16°С", – рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Осадки прекратятся 1 июня. Но при ясном небе вероятность заморозков усилится. Синоптики прогнозируют ночью в Алтайском крае 0...+5 градусов, местами температура может опуститься до 0...-2°С. Днем в субботу воздух прогреется до +14...+19°С.