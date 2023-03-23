Правда ли, что в мире может начаться пандемия холеры?
По данным ВОЗ на 20 марта, холера распространяется в 24 странах мира. Показатели заболеваемости значительно превышены
23 марта 2023, 15:26, Анастасия Бичакова
Холера – молниеносное заболевание, которое запугало человечество в XIX веке. Оно характеризуется сильнейшей диареей и тошнотой, которые впоследствии приводят к обезвоживанию и потере веса.
Холера никуда не делась и продолжает атаковать некоторые страны. В части из них наблюдается высокая смертность, и это беспокоит учёных. Может ли в мире начаться пандемия холеры и сколько раз инфекция приходила из Индии – в материале amic.ru.
В каких странах болеют холерой?
Холера широко распространена в Африке и Юго-Восточной Азии, подчёркивают на сайте МГМУ имени Сеченова.
В 2022 году вспышку заболевания зафиксировали в Сирии, Пакистане и Ливане.
"С начала ноября количество заражённых холерой в Сирии увеличилось с 908 до 1 398. Число летальных исходов в результате этого заболевания выросло с 44 до 49", – ссылался ТАСС на опубликованные в местных СМИ данные сирийского Минздрава.
Первый с 1993-го случай холеры зарегистрировали в Ливане в октябре прошлого года.
С начала этого года ситуация ухудшилась в Мозамбике. Также инфекция разбушевалась в Замбии, Зимбабве, Танзании, ЮАР и в регионе Африканского рога.
Смертность от холеры
Специалистов беспокоит высокая смертность от холеры. Многие страны заявили "о более высоких показателях летальности, чем в предыдущие годы", подчеркнули во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Более 1,5 тыс. человек умерли от холеры в Малави с марта 2022-го. Среди них 197 детей, также сообщил ТАСС 8 марта со ссылкой на представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране Рудольф Швенк.
В 2021 году средний показатель летальности составил в среднем в мире 1,9%, а в Африке – 2,9%. Это значительное превышение допустимых цифр.
Может ли пандемия холеры начаться в мире?
В ВОЗ считают, что риск дальнейшего распространения холеры в мире очень высокий. В информационном бюллетене на 20 марта сказано, что сообщения о новых случаях болезни продолжали поступать из 24 стран.
"С 11 февраля, когда был опубликован предыдущий обзор по холере в мире, глобальная ситуация ухудшилась. Четыре новые страны сообщили о вспышках болезни, а общее число по состоянию на 20 марта достигло 24", – указывают эксперты.
Возбудитель и причины холеры
Холера – опаснейшее инфекционное заболевание. Его возбудитель – холерный вибрион (Vibrio cholerae). Токсины, которые он выделяет, поражают тонкую кишку. В результате человека мучают сильные диарея и рвота.
Холера передаётся фекально-оральным путём: через воду или загрязнённые продукты. Как сообщают на сайте "Инвитро", источник болезни – люди.
В организм человека холерные вибрионы попадают через пищеварительный тракт. Многие из них погибают от соляной кислоты, а оставшиеся проникают в тонкую кишку. Для их размножения благоприятна щелочная среда.
Добавим, что холера – неинвазивная инфекция. Её бактерии не проникают в клетки кишки.
Их жизнедеятельность протекает на поверхности слизистой оболочки и в просвете органа.
"Для достижения клеток-мишеней холерный вибрион прикрепляется к слизистой, после чего утрачивает подвижность и усиленно размножается, образуя своеобразные колонии в виде бляшек", – объясняют в материале.
Формы холеры
- Лёгкая форма. Обезвоживание до 3% от первоначальной массы тела;
- среднетяжёлая форма. Обезвоживание до 4-6% от первоначальной массы тела;
- тяжёлая форма. Обезвоживание превышает 9% от первоначальной массы тела.
Сколько живут холерные вибрионы?
Холерные вибрионы живучие. Их устойчивость в фекалиях сохраняется до 150 дней, в выгребных ямах – до 106 дней, в почве – до 60 дней, а на поверхности фруктов и овощей – до 4 дней.
Они храбро переносят низкие температуры, но довольно быстро погибают при кипячении (при температуре +56 градусов – через полчаса). Кроме того, чувствительны к спирту и кислотам.
Какие симптомы у холеры?
Типичные симптомы холеры такие:
- уменьшение эластичности кожи. Если она собралась в складку, то может долго не расправляться;
- осиплость голоса;
- вялость;
- сонливость;
- цианоз (синюшность кожи);
- судороги икроножных мышц.
Среди специфических признаков болезни – "лицо Гиппократа" (черты заостряются, глаза западают, а кожный покров вокруг них может синеть). Кроме того, зрачки могут заходить за верхнее веко.
Профилактика и лечение холеры
Для профилактики заражения холерой Роспотребнадзор советует следующее:
- термическую обработку пищи;
- соблюдение режимов хранения пищи;
- тщательное мытьё овощей и фруктов безопасной водой;
- обеззараживание мест общего пользования.
Холеру лечат антибиотиками. Необходимо восстанавливать микрофлору кишечника. При своевременном обращении к врачам она излечима.
Исторические факты о холере
В XIX веке сильнейшие вспышки холеры фиксировали в нескольких странах. Первые серьёзные очаги заболевания появились в Индии.
Сначала инфекция считалась там сезонной из-за влажного тропического климата. Но британская колониальная политика нарушила уклад жизни простых индийцев – и тогда привычная болезнь превратилась в неутихающую эпидемию.
Все пандемии холеры – а в столетии их было пять – начинались в Индии, утверждают учёные и историки.
Инфекция вторгалась в Западную Европу в 1830, 1846, 1865, 1884 и 1892 годах. На Россию холера "напала" в 1830-1831 годах.
Ещё один факт: итальянский анатом Филиппо Пачини открыл холерные вибрионы в 1854-м. Но медики это проигнорировали, поскольку считали, что заражение происходит миазмами через воздух.
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