По данным ВОЗ на 20 марта, холера распространяется в 24 странах мира. Показатели заболеваемости значительно превышены

23 марта 2023, 15:26, Анастасия Бичакова

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Холера – молниеносное заболевание, которое запугало человечество в XIX веке. Оно характеризуется сильнейшей диареей и тошнотой, которые впоследствии приводят к обезвоживанию и потере веса.

Холера никуда не делась и продолжает атаковать некоторые страны. В части из них наблюдается высокая смертность, и это беспокоит учёных. Может ли в мире начаться пандемия холеры и сколько раз инфекция приходила из Индии – в материале amic.ru.

1 В каких странах болеют холерой? Холера широко распространена в Африке и Юго-Восточной Азии, подчёркивают на сайте МГМУ имени Сеченова. В 2022 году вспышку заболевания зафиксировали в Сирии, Пакистане и Ливане. "С начала ноября количество заражённых холерой в Сирии увеличилось с 908 до 1 398. Число летальных исходов в результате этого заболевания выросло с 44 до 49", – ссылался ТАСС на опубликованные в местных СМИ данные сирийского Минздрава. Первый с 1993-го случай холеры зарегистрировали в Ливане в октябре прошлого года. С начала этого года ситуация ухудшилась в Мозамбике. Также инфекция разбушевалась в Замбии, Зимбабве, Танзании, ЮАР и в регионе Африканского рога.

2 Смертность от холеры Специалистов беспокоит высокая смертность от холеры. Многие страны заявили "о более высоких показателях летальности, чем в предыдущие годы", подчеркнули во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Более 1,5 тыс. человек умерли от холеры в Малави с марта 2022-го. Среди них 197 детей, также сообщил ТАСС 8 марта со ссылкой на представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране Рудольф Швенк. В 2021 году средний показатель летальности составил в среднем в мире 1,9%, а в Африке – 2,9%. Это значительное превышение допустимых цифр.

3 Может ли пандемия холеры начаться в мире? В ВОЗ считают, что риск дальнейшего распространения холеры в мире очень высокий. В информационном бюллетене на 20 марта сказано, что сообщения о новых случаях болезни продолжали поступать из 24 стран. "С 11 февраля, когда был опубликован предыдущий обзор по холере в мире, глобальная ситуация ухудшилась. Четыре новые страны сообщили о вспышках болезни, а общее число по состоянию на 20 марта достигло 24", – указывают эксперты.

4 Возбудитель и причины холеры Холера – опаснейшее инфекционное заболевание. Его возбудитель – холерный вибрион (Vibrio cholerae). Токсины, которые он выделяет, поражают тонкую кишку. В результате человека мучают сильные диарея и рвота. Холера передаётся фекально-оральным путём: через воду или загрязнённые продукты. Как сообщают на сайте "Инвитро", источник болезни – люди. В организм человека холерные вибрионы попадают через пищеварительный тракт. Многие из них погибают от соляной кислоты, а оставшиеся проникают в тонкую кишку. Для их размножения благоприятна щелочная среда. Добавим, что холера – неинвазивная инфекция. Её бактерии не проникают в клетки кишки. Их жизнедеятельность протекает на поверхности слизистой оболочки и в просвете органа. "Для достижения клеток-мишеней холерный вибрион прикрепляется к слизистой, после чего утрачивает подвижность и усиленно размножается, образуя своеобразные колонии в виде бляшек", – объясняют в материале.

5 Формы холеры Лёгкая форма. Обезвоживание до 3% от первоначальной массы тела;

среднетяжёлая форма. Обезвоживание до 4-6% от первоначальной массы тела;

тяжёлая форма. Обезвоживание превышает 9% от первоначальной массы тела.

6 Сколько живут холерные вибрионы? Холерные вибрионы живучие. Их устойчивость в фекалиях сохраняется до 150 дней, в выгребных ямах – до 106 дней, в почве – до 60 дней, а на поверхности фруктов и овощей – до 4 дней. Они храбро переносят низкие температуры, но довольно быстро погибают при кипячении (при температуре +56 градусов – через полчаса). Кроме того, чувствительны к спирту и кислотам.

7 Какие симптомы у холеры? Типичные симптомы холеры такие: уменьшение эластичности кожи. Если она собралась в складку, то может долго не расправляться;

осиплость голоса;

вялость;

сонливость;

цианоз (синюшность кожи);

судороги икроножных мышц. Среди специфических признаков болезни – "лицо Гиппократа" (черты заостряются, глаза западают, а кожный покров вокруг них может синеть). Кроме того, зрачки могут заходить за верхнее веко.

8 Профилактика и лечение холеры Для профилактики заражения холерой Роспотребнадзор советует следующее: термическую обработку пищи;

соблюдение режимов хранения пищи;

тщательное мытьё овощей и фруктов безопасной водой;

обеззараживание мест общего пользования. Холеру лечат антибиотиками. Необходимо восстанавливать микрофлору кишечника. При своевременном обращении к врачам она излечима.