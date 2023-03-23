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Правда ли, что в мире может начаться пандемия холеры?

По данным ВОЗ на 20 марта, холера распространяется в 24 странах мира. Показатели заболеваемости значительно превышены

23 марта 2023, 15:26, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Холера – молниеносное заболевание, которое запугало человечество в XIX веке. Оно характеризуется сильнейшей диареей и тошнотой, которые впоследствии приводят к обезвоживанию и потере веса.

Холера никуда не делась и продолжает атаковать некоторые страны. В части из них наблюдается высокая смертность, и это беспокоит учёных. Может ли в мире начаться пандемия холеры и сколько раз инфекция приходила из Индии – в материале amic.ru.

1

В каких странах болеют холерой?

Холера широко распространена в Африке и Юго-Восточной Азии, подчёркивают на сайте МГМУ имени Сеченова.

В 2022 году вспышку заболевания зафиксировали в Сирии, Пакистане и Ливане.

"С начала ноября количество заражённых холерой в Сирии увеличилось с 908 до 1 398. Число летальных исходов в результате этого заболевания выросло с 44 до 49", – ссылался ТАСС на опубликованные в местных СМИ данные сирийского Минздрава.

Первый с 1993-го случай холеры зарегистрировали в Ливане в октябре прошлого года.

С начала этого года ситуация ухудшилась в Мозамбике. Также инфекция разбушевалась в Замбии, Зимбабве, Танзании, ЮАР и в регионе Африканского рога.

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Смертность от холеры

Специалистов беспокоит высокая смертность от холеры. Многие страны заявили "о более высоких показателях летальности, чем в предыдущие годы", подчеркнули во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Более 1,5 тыс. человек умерли от холеры в Малави с марта 2022-го. Среди них 197 детей, также сообщил ТАСС 8 марта со ссылкой на представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране Рудольф Швенк.

В 2021 году средний показатель летальности составил в среднем в мире 1,9%, а в Африке – 2,9%. Это значительное превышение допустимых цифр.

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Может ли пандемия холеры начаться в мире?

В ВОЗ считают, что риск дальнейшего распространения холеры в мире очень высокий. В информационном бюллетене на 20 марта сказано, что сообщения о новых случаях болезни продолжали поступать из 24 стран.

"С 11 февраля, когда был опубликован предыдущий обзор по холере в мире, глобальная ситуация ухудшилась. Четыре новые страны сообщили о вспышках болезни, а общее число по состоянию на 20 марта достигло 24", – указывают эксперты.

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Возбудитель и причины холеры

Холера – опаснейшее инфекционное заболевание. Его возбудитель – холерный вибрион (Vibrio cholerae). Токсины, которые он выделяет, поражают тонкую кишку. В результате человека мучают сильные диарея и рвота.

Холера передаётся фекально-оральным путём: через воду или загрязнённые продукты. Как сообщают на сайте "Инвитро", источник болезни – люди.

В организм человека холерные вибрионы попадают через пищеварительный тракт. Многие из них погибают от соляной кислоты, а оставшиеся проникают в тонкую кишку. Для их размножения благоприятна щелочная среда.

Добавим, что холера – неинвазивная инфекция. Её бактерии не проникают в клетки кишки.

Их жизнедеятельность протекает на поверхности слизистой оболочки и в просвете органа.

"Для достижения клеток-мишеней холерный вибрион прикрепляется к слизистой, после чего утрачивает подвижность и усиленно размножается, образуя своеобразные колонии в виде бляшек", – объясняют в материале.

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Формы холеры

  • Лёгкая форма. Обезвоживание до 3% от первоначальной массы тела;
  • среднетяжёлая форма. Обезвоживание до 4-6% от первоначальной массы тела;
  • тяжёлая форма. Обезвоживание превышает 9% от первоначальной массы тела.
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Сколько живут холерные вибрионы?

Холерные вибрионы живучие. Их устойчивость в фекалиях сохраняется до 150 дней, в выгребных ямах – до 106 дней, в почве – до 60 дней, а на поверхности фруктов и овощей – до 4 дней.

Они храбро переносят низкие температуры, но довольно быстро погибают при кипячении (при температуре +56 градусов – через полчаса). Кроме того, чувствительны к спирту и кислотам.

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Какие симптомы у холеры?

Типичные симптомы холеры такие:

  • уменьшение эластичности кожи. Если она собралась в складку, то может долго не расправляться;
  • осиплость голоса;
  • вялость;
  • сонливость;
  • цианоз (синюшность кожи);
  • судороги икроножных мышц.

Среди специфических признаков болезни – "лицо Гиппократа" (черты заостряются, глаза западают, а кожный покров вокруг них может синеть). Кроме того, зрачки могут заходить за верхнее веко.

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Профилактика и лечение холеры

Для профилактики заражения холерой Роспотребнадзор советует следующее:

  • термическую обработку пищи;
  • соблюдение режимов хранения пищи;
  • тщательное мытьё овощей и фруктов безопасной водой;
  • обеззараживание мест общего пользования.

Холеру лечат антибиотиками. Необходимо восстанавливать микрофлору кишечника. При своевременном обращении к врачам она излечима.

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Исторические факты о холере

В XIX веке сильнейшие вспышки холеры фиксировали в нескольких странах. Первые серьёзные очаги заболевания появились в Индии.

Сначала инфекция считалась там сезонной из-за влажного тропического климата. Но британская колониальная политика нарушила уклад жизни простых индийцев – и тогда привычная болезнь превратилась в неутихающую эпидемию.

Все пандемии холеры – а в столетии их было пять – начинались в Индии, утверждают учёные и историки.

Инфекция вторгалась в Западную Европу в 1830, 1846, 1865, 1884 и 1892 годах. На Россию холера "напала" в 1830-1831 годах.

Ещё один факт: итальянский анатом Филиппо Пачини открыл холерные вибрионы в 1854-м. Но медики это проигнорировали, поскольку считали, что заражение происходит миазмами через воздух.

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Комментарии 3

  • Малышева рассказывала, как она переболела холерой. Говорила про симптомы: диарея жуткая в виде воды с рисовыми зернышками. Елена позвонила своей маме (педиатру), та заподозрила холеру. Малышева сдала анализы, диагноз подтвердился. Вылечилась каким-то антибиотиком по совету мамы.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Ещё Малышева предположила, что её заражение произошло в столовой телецентра, поскольку нигде больше в то время не обедала вне дома. Что-то там такое съела…
    23 марта, Гость   Ответить
  • Если водоем заражен, можно и при купании заразится. Вода при купании часто попадает в рот или нос.
    23 марта, Гость   Ответить
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