Владельцам домашних животных могут вернуть часть денег за их лечение

12 августа 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Владельцы домашних животных, которые лечат своих питомцах в ветклиниках, должны иметь возможность оформить налоговый вычет на эти расходы. В этом убеждены депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Они уже разработали соответствующий законопроект, который намерены внести в Госдуму. В чем суть предложения и какую максимальную сумму вычета предлагают ввести, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Какие условия будут для получения налогового вычета за лечение животных?

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают компенсировать за счет налогового вычета затраты россиян на ветеринарное лечение домашних животных. По задумке это позволит повысить доступность качественных ветеринарных услуг большему количеству граждан. Но должно быть выполнено несколько условий.

Во-первых, речь идет только об услугах, которые оказывают официальные ветклиники, сообщает "Российская газета". Хозяину нужно будет собрать чеки об оплате и предъявить договор на оказание услуг.

Во-вторых, подать документы в налоговую для оформления вычета смогут только физлица, владеющие животным на праве собственности или на другом законном основании. Это необходимо будет подтвердить документально, предъявив, например, ветеринарный паспорт.

В-третьих, оформить вычет сможет только официально работающий человек.

И сколько составит налоговый вычет за год?

Если закон примут в действующей редакции, максимальная сумма, с которой можно будет сделать налоговый вычет на одного питомца – 50 тысяч рублей. Владелец животного сможет вернуть от нее 13% – 6,5 тысячи рублей.

А вычет хотят разрешить оформлять на нескольких животных?

Да, за один год налоговый вычет предлагают предоставлять максимально за ветобслуживание двух животных – у многих россиян питомцев несколько, а их лечение обходится недешево. Однако чтобы отсечь возможность необоснованного обогащения за счет бюджета, без ограничений тоже не обойтись, отмечают авторы законопроекта.