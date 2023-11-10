Правда ли, что в России можно будет возвращать деньги за некачественные онлайн-курсы

Депутаты Госдумы предлагают внести поправки в закон о защите прав потребителей

10 ноября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Во время пандемии в России резко выросла популярность всевозможных онлайн-курсов и марафонов. Тысячи коучей авторитетно заявляют, что научат, как найти партнера мечты, навести порядок дома за пять минут и даже стать богачом с нуля. На деле ожидания учеников от таких курсов редко соответствуют реальности, а деньги за пустую болтовню вернуть практически невозможно. Но все может измениться, если в России примут законопроект, обязывающий бизнес-коучей возвращать деньги за некачественные услуги.

В чем суть законопроекта и зачем он нужен?

По разным оценкам экспертов, российский рынок онлайн-курсов может достигать 100 миллиардов рублей. Авторы таких тренингов умело играют на человеческих слабостях. При этом за красивой обложкой и яркой рекламной кампанией может содержаться общедоступная информация из открытых источников. И чаще всего после оплаты такого обучения (даже если оно не принесло никакой пользы) вернуть деньги невозможно.

Дело в том, что сейчас бизнес-курсы не подпадают под закон о защите прав потребителей. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции разъяснял, что клиенты инфомошенников не обладают повышенной защитой, предусмотренной законодательством для обычных клиентов традиционного бизнеса. Поэтому истребовать неустойку и компенсацию, в том числе морального вреда, невозможно.

Исправить эту несправедливость намерены депутаты Госдумы, пишет "Российская газета". Для этого они разработали проект поправок в закон о защите прав потребителей, который даст возможность "требовать возврат денежных средств по договору образовательных услуг, информационно-консультационных услуг ("мотивационные курсы", "тренинги личностного роста", "бизнес-тренинги" и т.д.) в случае оказания образовательных услуг или информационно-консультационных услуг ненадлежащего качества".

Цель законопроекта – защитить потребителей, которые заплатили за сомнительные курсы, и помочь образовательным платформам избавиться от нечестной конкуренции.

Сейчас Госдума собирает отзывы на законопроект, обязывающий всевозможных бизнес-коучей возвращать деньги за некачественные услуги.

За какие именно курсы можно будет вернуть деньги?

Предполагается, что потребитель получит право требовать возврата всех денег, если услуга была плохого качества. И это касается не только образовательных курсов, но и информационно-консультационных услуг, тренингов, марафонов, направленных на распространение знаний и формирование навыков. Например, если после обучения организаторы обещают, что вы станете "самой обаятельной и привлекательной" или супердомохозяйкой.

То есть когда человек хотел использовать услуги в личных целях или для домашних нужд (тренинг не связан с построением бизнес-процессов). В этих случаях отношения с коучами будут регулироваться Законом о защите прав потребителей.

В остальных случаях будет применяться общее законодательство, в том числе право на односторонний отказ от исполнения договора в соответствии с Гражданским кодексом РФ, объяснила член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина.

А кто будет определять – информативный был тренинг или нет?

Порядок и критерии таких услуг должно будет установить правительство РФ.