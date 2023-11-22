Правда ли, что в России объявят "тотальную мобилизацию" после президентских выборов?
В российской Госдуме прокомментировали эту информацию
22 ноября 2023, 13:25, ИА Амител
Новые слухи о второй волне всеобщей мобилизации в России заполонили мессенджеры и соцсети после заявлений секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. По его информации, массовая отправка россиян в зону боевого соприкосновения начнется весной – сразу после президентских выборов. Что об этом говорят в Госдуме РФ, читайте на amic.ru.
Правда ли, что весной 2024 года в России объявят вторую волну мобилизации?
Никакой официальной информации об этом нет. Первые лица о планах возобновить частичную мобилизацию в России не заявляли. При этом депутаты нижней палаты парламента многократно говорили, что "второй волны" в РФ не потребуется: на СВО справляются силами контрактников и мужчин, которых мобилизовали осенью 2022 года. Новый вброс Данилова о "тотальной мобилизации" прокомментировал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
"Говорить можно все, что угодно, но нет такой необходимости. Мы должны восстановить боеспособность наших Вооруженных сил за счет тех людей, которые добровольно сейчас идут на службу. А они в принципе идут. Я сейчас работаю в Омске и вижу, что задачи, которые поставил наш Генеральный штаб, выполняются. Я думаю, они будут выполнены и какой-то новой мобилизации не потребуется", – цитирует Соболева rtvi.com.
Он также подчеркнул, что в России продолжается набор контрактников, одна из целей которого – создание наступательной группировки. Также парламентарий заверил, что "ни о какой мобилизации сейчас речь не идет".
Откуда вообще взялась информация, что после президентских выборов будет мобилизация?
С таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, но все его слова, по всей вероятности, всего лишь предположения.
Он считает, что Кремль готовится к длительной войне, а после выборов его уже не будет сдерживать общественное мнение. Поэтому у Украины и мирового сообщества есть 3-4 месяца для подготовки, отметил чиновник. Логично предположить, что все эти громкие заявления звучат, чтобы привлечь к себе внимание стран, которые сбавили темпы финансовой и военной поддержки Незалежной.
13:28:05 22-11-2023
"ни о какой мобилизации сейчас речь не идет" - ??????????? про сейчас речь и не идет!
13:38:41 22-11-2023
Гость (13:28:05 22-11-2023) "ни о какой мобилизации сейчас речь не идет" - ??????????? п... А вы что думали, вам кто-то скажет "да-да, после выборов будет и мобилизация, и запрет абортов, и еще много всего интересного"?
14:00:36 22-11-2023
Гость (13:28:05 22-11-2023) "ни о какой мобилизации сейчас речь не идет" - ??????????? п... А вы так готовы поверить словам... кого?!? Украинцу? который может врать что угодно для своей выгоды? Чтобы переполошить вас, чтобы вымогать помощь у Запада. Да что угодно.
15:01:40 22-11-2023
Гость (14:00:36 22-11-2023) А вы так готовы поверить словам... кого?!? Украинцу? который... Не, ну можно верить словам Пескова. Который за неделю, кажется, до первой волны мобилизации уверял всех, что ее не будет. Разницы, в общем, уже нет.
01:22:34 23-11-2023
Гость (15:01:40 22-11-2023) Не, ну можно верить словам Пескова. Который за неделю, кажет... Ага, так давайте теперь верьте врагам. Логика у вас хромает, конечно.
13:35:33 22-11-2023
Накаркаете
13:37:40 22-11-2023
ключевая фраза - сейчас!
13:38:25 22-11-2023
В нищем регионе планы по мобилизации выполнены, замещение мигрантами для поднятия демографии
13:41:14 22-11-2023
Рапортовали,что к трёмстам мобилизованных прибавились за год чуть не 400 тысяч добровольцев- когда уже будем в Закарпатье?
13:45:00 22-11-2023
Вот эти слова генерал-лейтенанта "в принципе", "я думаю", настораживают
13:58:28 22-11-2023
Добровольцы в принципе идут. Цели и задачи СВО в принципе выполняются. Объявлять всеобщую мобилизацию в принципе необходимости нет.
14:34:17 22-11-2023
Гость (13:58:28 22-11-2023) Добровольцы в принципе идут. Цели и задачи СВО в принципе вы... Поподробнее про цели и задачи . И выполнение
14:42:08 22-11-2023
Гость (14:34:17 22-11-2023) Поподробнее про цели и задачи . И выполнение... Спросите Путина на прямой линии, а то я боюсь ошибиться и присесть.
14:26:33 22-11-2023
"Словно мухи, тут и там, Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам.." (с)
14:27:00 22-11-2023
О повышении пенсионного возрата тоже не было речи.
15:18:08 22-11-2023
суть в том, что сами официальные лица и их дети с обеих сторон не будут мобилизованы.
15:39:46 22-11-2023
Все ясно как день. Просто не надо выбирать того кто может объявить мобилизацию.
16:04:16 22-11-2023
Гость (15:39:46 22-11-2023) Все ясно как день. Просто не надо выбирать того кто может об... Период выборов в России закончилися в начале девяностых, Чуров и Памфилова окончательно - можно ходидить, а можно не ходить не морать свою совесть перед Богом, результат будет по плану.
15:46:40 22-11-2023
Информайия к размышлению. Советские маршалалы взяли Берлин - Операция продолжалась 17 дней — с 16 апреля по 2 мая 1945 года, в течение которых советские войска продвинулись на запад на расстояние от 100 до 220 км. Ширина фронта боевых действий — 300 км. Российские же генералы, скоро два года, как топчатся на окраинах Донецка. Нужно проводить мобилизацию?
15:53:31 22-11-2023
Гость (15:46:40 22-11-2023) Информайия к размышлению. Советские маршалалы взяли Берлин -... Думаю, что таких как ты и следует мобилизовать. Уж ты покажешь как надо.
11:09:38 23-11-2023
Гость (15:46:40 22-11-2023) Информайия к размышлению. Советские маршалалы взяли Берлин -... Какая численность армии была к 45-му году, напомните? И какая доля людей в стране работало в оборонной промышленности. И сколько союзников на тот момент было у СССР еще бы не забыть. А также состояние армии Вермахта бы учесть. И еще на десерт, какими потерями взятие Берлина было достигнуто.
16:30:19 22-11-2023
Сколько фантазёров .....
09:42:19 23-11-2023
А Песков наверняка как всегда не в курсе