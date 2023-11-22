Правда ли, что в России объявят "тотальную мобилизацию" после президентских выборов?

В российской Госдуме прокомментировали эту информацию

22 ноября 2023, 13:25, ИА Амител

Мобилизация / Фото: amic.ru

Новые слухи о второй волне всеобщей мобилизации в России заполонили мессенджеры и соцсети после заявлений секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. По его информации, массовая отправка россиян в зону боевого соприкосновения начнется весной – сразу после президентских выборов. Что об этом говорят в Госдуме РФ, читайте на amic.ru.

Правда ли, что весной 2024 года в России объявят вторую волну мобилизации?

Никакой официальной информации об этом нет. Первые лица о планах возобновить частичную мобилизацию в России не заявляли. При этом депутаты нижней палаты парламента многократно говорили, что "второй волны" в РФ не потребуется: на СВО справляются силами контрактников и мужчин, которых мобилизовали осенью 2022 года. Новый вброс Данилова о "тотальной мобилизации" прокомментировал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

"Говорить можно все, что угодно, но нет такой необходимости. Мы должны восстановить боеспособность наших Вооруженных сил за счет тех людей, которые добровольно сейчас идут на службу. А они в принципе идут. Я сейчас работаю в Омске и вижу, что задачи, которые поставил наш Генеральный штаб, выполняются. Я думаю, они будут выполнены и какой-то новой мобилизации не потребуется", – цитирует Соболева rtvi.com.

Он также подчеркнул, что в России продолжается набор контрактников, одна из целей которого – создание наступательной группировки. Также парламентарий заверил, что "ни о какой мобилизации сейчас речь не идет".

Откуда вообще взялась информация, что после президентских выборов будет мобилизация?

С таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, но все его слова, по всей вероятности, всего лишь предположения.

Он считает, что Кремль готовится к длительной войне, а после выборов его уже не будет сдерживать общественное мнение. Поэтому у Украины и мирового сообщества есть 3-4 месяца для подготовки, отметил чиновник. Логично предположить, что все эти громкие заявления звучат, чтобы привлечь к себе внимание стран, которые сбавили темпы финансовой и военной поддержки Незалежной.