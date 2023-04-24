Правда ли, что в России отменят возможность смены пола в паспорте без операции?
Согласно действующему законодательству, сейчас необязательно по-настоящему менять пол, чтобы сменить его в паспорте. Это настораживает Минюст
24 апреля 2023, 17:31, Анастасия Бичакова
Минюст предлагает отменить возможность смены пола в паспорте без операции. В настоящий момент готовится соответствующий законопроект, заявил министр юстиции Константин Чуйченко.
Что известно об инициативе и как сейчас можно сменить пол в паспорте – в разборе amic.ru.
Как сейчас меняют пол в паспорте?
Поменять пол в паспорте можно после предоставления справки от медицинской организации на основании врачебной комиссии в составе врача-психиатра, врача-сексолога и медицинского психолога. При этом фактически менять пол необязательно.
"Обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается", – передаёт слова главы Минюста Константина Чуйченко ТАСС.
Напомним, возможность смены пола закрепили в российском законодательстве в 1997 году.
"В то время различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, задавали тон в формировании тех или иных норм", – говорит Чуйченко.
Почему Минюст предлагает запретить смену пола в паспорте без операции?
По словам Чуйченко, человек может не менять пол на самом деле – только в паспорте. Но, оставшись физиологически прежним, у него есть право заключать брак и усыновлять детей. И вообще, есть серьёзные юридические коллизии, а также несоответствие "конституционным приоритетам", подчеркнул глава Минюста.
"Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию. Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять", – добавил Константин Чуйченко.
Он считает, что нужно запретить смену пола в паспорте без операции.
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