Поменять пол в паспорте можно после предоставления справки от медицинской организации на основании врачебной комиссии в составе врача-психиатра, врача-сексолога и медицинского психолога. При этом фактически менять пол необязательно.

"Обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается", – передаёт слова главы Минюста Константина Чуйченко ТАСС.

Напомним, возможность смены пола закрепили в российском законодательстве в 1997 году.