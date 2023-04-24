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Правда ли, что в России отменят возможность смены пола в паспорте без операции?

Согласно действующему законодательству, сейчас необязательно по-настоящему менять пол, чтобы сменить его в паспорте. Это настораживает Минюст

24 апреля 2023, 17:31, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Минюст предлагает отменить возможность смены пола в паспорте без операции. В настоящий момент готовится соответствующий законопроект, заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

Что известно об инициативе и как сейчас можно сменить пол в паспорте – в разборе amic.ru.

1

Как сейчас меняют пол в паспорте?

Поменять пол в паспорте можно после предоставления справки от медицинской организации на основании врачебной комиссии в составе врача-психиатра, врача-сексолога и медицинского психолога. При этом фактически менять пол необязательно.

"Обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается", – передаёт слова главы Минюста Константина Чуйченко ТАСС.

Напомним, возможность смены пола закрепили в российском законодательстве в 1997 году.

"В то время различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, задавали тон в формировании тех или иных норм", – говорит Чуйченко.

2

Почему Минюст предлагает запретить смену пола в паспорте без операции?

По словам Чуйченко, человек может не менять пол на самом деле – только в паспорте. Но, оставшись физиологически прежним, у него есть право заключать брак и усыновлять детей. И вообще, есть серьёзные юридические коллизии, а также несоответствие "конституционным приоритетам", подчеркнул глава Минюста.

"Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию. Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять", – добавил Константин Чуйченко.

Он считает, что нужно запретить смену пола в паспорте без операции.

3

Сколько россиян сменили пол за последние несколько лет?

За последние несколько лет, с 2018 по 2022 год, более 2,7 тыс. россиян сменили пол, следует из статистики ЗАГСов. При этом зарегистрировано порядка 190 браков.
Битый инжект
документы инициативы

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