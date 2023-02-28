Правда ли, что в России рецептурные препараты можно будет заказать с доставкой на дом

До сих пор разрешалось доставлять только лекарства свободного отпуска, для которых рецепт не требуется, а при заказе рецептурных получать их нужно было непосредственно в аптеке

28 февраля 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители трёх российских регионов с 1 марта смогут заказывать рецептурные лекарства через интернет с доставкой на дом. Пока это пилотный проект, но если его внедрение признают удачным, такая возможность появится и в остальных субъектах Федерации. Какие рецептурные препараты вошли в перечень для дистанционной торговли и как такая схема вообще будет работать, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как рецептурные препараты можно будет заказать с доставкой на дом?

Для того чтобы курьер привёз домой, например, антибиотики, человеку предварительно потребуется посетить врача или вызвать его на дом. Доктор назначит лечение и при необходимости выпишет электронный рецепт, который отобразится в государственной информационной системе. Когда пациент будет оформлять заказ через интернет, ему потребуется лишь вбить индивидуальный номер выписанного рецепта, пишет "Российская газета".

Доступ к этой базе будет и у аптек, которые изъявят желание поучаствовать в так называемом "дистанционном" проекте. "Добровольцы" будут обязаны проверять наличие рецепта, обеспечить условия хранения и доставки медикаментов, включая температурный режим. Только подтвердив выполнение всех этих требований, аптеки смогут получить соответствующую лицензию.

Сама схема будет работать так: человек сделал заказ, провизор удостоверился, что рецепт на препарат действительно выдан, дальше он оформляет заказ и передаёт препарат курьеру.

А за доставку нужно будет платить?

Да, услуга по доставке будет платной. Но для пенсионеров, инвалидов, мам с маленькими детьми это будет отличное решение, ведь зачастую этим категориям граждан очень проблематично попасть в аптеку.

А если я захочу лично выкупить рецептурный препарат в аптеке?

Никаких проблем. Не хотите переплачивать за доставку – выкупить лекарство можно и обычным способом. Если рецепт у вас электронный, провизору в аптеке вы предъявите его в виде QR-кода. Рецепт будет доступен в личном кабинете на сайте госуслуг. Провизор сверится с единой базой и отпустит пациенту лекарства.

А если врач выписал мне бумажный рецепт, я могу заказать препарат в аптеке с доставкой на дом?

Нет, использование бумажного рецепта в проекте по дистанционной доставке лекарств не предусмотрено.

В каких регионах будут "обкатывать" продажу рецептурных лекарств с функцией доставки курьером?

Пока в списке только три региона – Москва, Подмосковье и Белгородская область. Их выбор был связан с тем, что здесь уже есть необходимая инфраструктура. Но в дальнейшем Минздрав обещает распространить новый механизм на всю страну.

Если проект приживётся, заказать на дом можно будет любой рецептурный препарат?

Список рецептурных препаратов, которые можно будет заказать с доставкой на дом, довольно обширный – всего более 900 наименований. Он включает антибиотики, гормональные средства, противовирусные лекарства для лечения ВИЧ и многое другое.

Но, например, спиртовую настойку заказать с курьером уже не получится, так же как и обезболивающие с наркотическим компонентом и психотропы. Дело в том, что препараты строгого учёта, которые продают по спецрецептам, Минздрав в список для дистанционной продажи решил не включать.