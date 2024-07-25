О том, какие условия для этого требуются, высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

25 июля 2024, 14:25, ИА Амител

Девушка держит в руке смартфон / Фото: pixabay.com

В России вновь вернулись к обсуждению возможной разблокировки Instagram* (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Свое мнение об этом высказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, выступая на Фестивале новых медиа в "Сенеже". В частности, он назвал и условия, при которых возвращение Instagram* стало бы возможным.

О том, могут ли в России разблокировать запрещенную соцсеть и когда это может произойти, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что Песков высказался за возвращение доступа к Instagram*? Да. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это его личное мнение. "Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить. Это моя точка зрения", – цитирует Пескова ТАСС При этом он подчеркнул, что в настоящее время разблокировка Instagram* невозможна. "Но мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения", – отметил Дмитрий Песков.

2 При каких условиях Instagram* могут разблокировать? По мнению Пескова, для разблокировки должны измениться обстоятельства, в которых сегодня живет страна. "Но как только потребность в этих ограничениях станет минимальной, я считаю, что, конечно, нужно снова задействовать все платформы, чтобы нести наш голос в мир, нести нашу правду в мир", – цитирует ТАСС Пескова.

3 Почему Песков считает, что Instagram* может быть полезен России? По мнению пресс-секретаря президента, Россия должна использовать все возможности, чтобы доносить свою точку зрения до людей из других стран. "Я глубоко убежден, что мы должны использовать все возможные платформы, для того чтобы доносить нашу точку зрения, тем более если сохраняется такая возможность", – сказал Песков. По его мнению, это особенно важно в условиях, когда российские СМИ запрещены за рубежом.

4 Что говорят в Роскомнадзоре по поводу возможной разблокировки Instagram*? В Роскомнадзоре на фоне выступления Пескова лишь сухо отметили, что сейчас вопрос о возможной разблокировке доступа к Instagram* не рассматривается.

5 Почему Instagram* вообще разблокировали? Напомним, доступ к Instagram* на территории РФ запретили в марте 2022-го. Тогда в соцсети официально сняли запрет на публикацию призывов к насилию в отношении российских военнослужащих и руководителей России и Белоруссии. За это корпорацию Meta, которой принадлежит соцсеть, признали экстремистской и запретили.

* Instagram – принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ

** Meta – материнская компания Facebook, WhatsApp и Instagram. Признана экстремистской и запрещена на территории РФ