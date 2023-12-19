Ожидается рост цен прежде всего на стиральные машины, холодильники, посудомоечные машины

19 декабря 2023, 07:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бытовая техника может серьезно прибавить в цене. По прогнозам производителей, это случится в начале 2024 года. С чем связаны грядущие наценки и насколько сильно они ударят по карману покупателей, рассказываем в рубрике " Вопрос-ответ".

Почему подорожает бытовая техника в России?

Производители бытовой техники утверждают, что они будут вынуждены поднимать расценки, так как в России в 2024 году больше чем в два раза увеличится экологический сбор, пишет газета "Известия". Кроме того, Минприроды планирует поднять размер норматива утилизации данных товаров с 15 до 25%.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) отправила в Минэкономразвития письмо с просьбой сохранить действующие ставки экосбора по всем группам товаров и упаковки в этом году.

Что говорят в Минприроды?

В ведомстве отмечают, что представители бизнеса просто сгущают краски, и напоминают, что ставки экологического сбора не меняли почти восемь лет. А это необходимо, в частности – для поддержки и развития отрасли утилизации.

Если экосбор повысят, на сколько подорожает бытовая техника?

Представители бизнеса таких прогнозов не дают. Сообщается только, что прежде всего подорожает крупная бытовая техника.

В качестве примера РАТЭК приводит популярную стиральную машину Candy Smart CS34, которая сейчас стоит 17 тыс. рублей. Ее вес – 60,5 кг и сегодня ставка экосбора составляет 1,4% (242 рубля). Если ставку поднимут, то она увеличится до 5,3% (908 рублей).

Если власти поднимут экоставку, то налоговая нагрузка на компании вырастет в 3,7 раза. При этом бизнес уже расписал бюджет на 2024 год: его сформировали на основе действующих правовых актов, а "столь значимые изменения налоговой нагрузки станут одной из причин дестабилизации ситуации в отрасли", указали представители ассоциации.

Зато в Минприроды провели свои расчеты и утверждают, что увеличение стоимости продукции будет незначительным, по отдельным видам – максимум до 1%. С позицией ведомства согласились в Российском экологическом операторе (РЭО). По данным организации, стоимость непродовольственных товаров может вырасти следующим образом: холодильник Haier RG ценой 72 тыс. рублей подорожает на 435 рублей (+0,60%), стиральная машина Beko по цене 31 тыс. рублей прибавит 276 рублей (+0,88%) и так далее.