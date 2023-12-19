Правда ли, что в России в 2024 году серьезно подорожает бытовая техника?
Ожидается рост цен прежде всего на стиральные машины, холодильники, посудомоечные машины
19 декабря 2023, 07:14, ИА Амител
Бытовая техника может серьезно прибавить в цене. По прогнозам производителей, это случится в начале 2024 года. С чем связаны грядущие наценки и насколько сильно они ударят по карману покупателей, рассказываем в рубрике " Вопрос-ответ".
Почему подорожает бытовая техника в России?
Производители бытовой техники утверждают, что они будут вынуждены поднимать расценки, так как в России в 2024 году больше чем в два раза увеличится экологический сбор, пишет газета "Известия". Кроме того, Минприроды планирует поднять размер норматива утилизации данных товаров с 15 до 25%.
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) отправила в Минэкономразвития письмо с просьбой сохранить действующие ставки экосбора по всем группам товаров и упаковки в этом году.
Что говорят в Минприроды?
В ведомстве отмечают, что представители бизнеса просто сгущают краски, и напоминают, что ставки экологического сбора не меняли почти восемь лет. А это необходимо, в частности – для поддержки и развития отрасли утилизации.
Если экосбор повысят, на сколько подорожает бытовая техника?
Представители бизнеса таких прогнозов не дают. Сообщается только, что прежде всего подорожает крупная бытовая техника.
В качестве примера РАТЭК приводит популярную стиральную машину Candy Smart CS34, которая сейчас стоит 17 тыс. рублей. Ее вес – 60,5 кг и сегодня ставка экосбора составляет 1,4% (242 рубля). Если ставку поднимут, то она увеличится до 5,3% (908 рублей).
Если власти поднимут экоставку, то налоговая нагрузка на компании вырастет в 3,7 раза. При этом бизнес уже расписал бюджет на 2024 год: его сформировали на основе действующих правовых актов, а "столь значимые изменения налоговой нагрузки станут одной из причин дестабилизации ситуации в отрасли", указали представители ассоциации.
Зато в Минприроды провели свои расчеты и утверждают, что увеличение стоимости продукции будет незначительным, по отдельным видам – максимум до 1%. С позицией ведомства согласились в Российском экологическом операторе (РЭО). По данным организации, стоимость непродовольственных товаров может вырасти следующим образом: холодильник Haier RG ценой 72 тыс. рублей подорожает на 435 рублей (+0,60%), стиральная машина Beko по цене 31 тыс. рублей прибавит 276 рублей (+0,88%) и так далее.
07:29:25 19-12-2023
Сходите на быборы в очередной раз
08:01:40 19-12-2023
Нет,конечно,неправда!Это происки врагов!
08:25:06 19-12-2023
Прибавка в 600р от 20 тысяч конечно весьма, но не критична, другое дело что ушлые предприниматели на этой теме накрутить от 15 до 25 процентов. И выборы тут совершенно нетпричём. Люди просто оскотинились
08:41:40 19-12-2023
А что у кого то есть ещё сомнения
09:03:35 19-12-2023
В одном я уверен точно! Это то что дорожать будет всё! и всегда! Потому что строиться Капитализм!!! С элементами религиозной Монархии!.. А это смесь куда более печальная...! Пока вот это большинство не осознает, улучшений не ждите! Не будьте наивными!..
09:44:55 19-12-2023
Гость (09:03:35 19-12-2023) В одном я уверен точно! Это то что дорожать будет всё! и все... Печально , что в твоем совкомском детстве тебя не научили правильно писать по-русски. Выучи правильно « -ться , -тся»
10:22:24 19-12-2023
Да она и так уже стоит как крыло от самолета, смотрел в выходные новый холодильник, цены просто заградительные уже. Или откровенный шлак предлагают тоже за приличные деньги
11:08:36 19-12-2023
ну залезем к вам в карман ещё немножко, мы уже семь лет туда не залезали. а другие ведомства постоянно это делают. подайте на экологию. природа России в опасностЕ! ну что вам жалко что-ли?
02:07:45 20-12-2023
Тем, кто верит в реинкарнацию, объединяться. В следующей жизни хуже уже не будет. Да и местом рождения может повезти.