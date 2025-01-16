Правда ли, что россиянам сказали готовиться к новой мобилизации?
Депутат Госдумы призвал российских мужчин готовиться к новой мобилизации, чтобы защитить Родину
16 января 2025, 13:11, ИА Амител
Россиянам необходимо готовиться к возможной мобилизации, на этом настаивает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Спикер отметил, что у нас добровольцев пока хватает. Однако Запад все чаще намекает о своих военных намерениях, поэтому РФ эти угрозы необходимо учитывать. Что все это значит и могут ли в 2025 году в России объявить частичную мобилизацию, читайте на amic.ru.
В России планируют объявить вторую волну мобилизации?
Нет, сейчас Россия имеет достаточное количество добровольцев для ведения боевых действий. Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев убежден, что нужно начинать готовить мужское население к потенциальному масштабному конфликту с коллективным Западом в будущем.
Для этого необходимо активизировать подготовку граждан и обеспечить эффективное функционирование военкоматов, а также создать надежный мобилизационный резерв, заявил депутат Журавлев "Абзацу".
По его словам, Европа и ее союзники открыто говорят о своих планах и готовятся к войне с Россией в 2028-2029 годах. Наша страна должна быть готовой защитить свою территорию без колебаний, подчеркнул депутат Госдумы.
Могут ли объявить частичную мобилизацию в 2025 году?
Споры о возможной второй волне мобилизации в 2025 году вспыхнули с новой силой. Такие волнения в социальных сетях разгорелись после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о воинском учете 17-летних граждан. Пользователи в РФ предположили, что этот шаг обеспечит "незалежной" численное преимущество на передовой, поэтому якобы в России могут объявить частичную мобилизацию.
Всех успокоил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев. Он заявил, что сейчас в стране предпосылок для проведения мобилизации нет. По его словам, люди массово заключают контракты с Минобороны.
"Все, что нам нужно для обеспечения обороноспособности страны, уже обеспечено. На сегодняшний день российская армия полностью укомплектована за счет контрактников и добровольцев", – цитирует Гурулева ptoday.ru.
13:27:34 16-01-2025
Так ниже же новость, что нужно готовится. После такой новости уже билеты поди подорожали
13:32:35 16-01-2025
Дурак совсем что ли? Нас 130 млн всего, это заведомо провальная затея.
Наши деды и прадеды не для того ядерный щит создавали, числом мы не выиграем. А вот тот, что они по отношению к России позволяют такое, что по отношению к СССР, даже думать не могли, вызывает вопросы и не к народу.
12:43:12 17-01-2025
Павел (13:32:35 16-01-2025) Дурак совсем что ли? Нас 130 млн всего, это заведомо проваль... Плюс
13:36:04 16-01-2025
А депутаты готовы к мобилизации, или как обычно из тыла будут нас жизни учить?
13:46:25 16-01-2025
депутата на фронт
13:54:05 16-01-2025
дыма без огня не бывает...
13:56:01 16-01-2025
Ну, вот теперь понятно! А, то: не будет, не будет....
14:10:41 16-01-2025
Без паники! Вот когда объявят о мобилизации, тогда и накручивайте себя, мало ли какой депутат какие выводы делает
14:13:06 16-01-2025
Если некоторые неумные (мягко говоря) граждане, а если прямо, то иди оты, иные даже с педагогическим образованием, будут хейтить участников СВО, то количество добровольцев станет уменьшаться и придет время мобилизации. Поэтому я за всяческие льготы для участников и их семей, за уважительное отношение к ним.
14:24:42 16-01-2025
Нужно всегда быть готовым к конфликтам. Должен быть сформирован необходимый мобилизационный резерв. Но качество этого резерва должно быть на уровне. Частичная мобилизация 2022 года показала что не все так гладко. Сколько было призвано попросту не годных людей. Призывали людей страдающих алкоголизмом, солевых наркоманов. Гипертоники и люди с нарушениями сердечно сосудистой системы, это отделенная тема. Сколько было смертей от сердечных приступов в учебных центрах.
14:33:15 16-01-2025
А когда мы хоть одного ребёнка депутатов увидел в этих рядах, наверняка их дети все при званиях и с кучай наград. Сына Пескова не будем брать во внимание он уже отвечает своё в вагнере.
19:48:15 18-01-2025
Евгений (14:33:15 16-01-2025) А когда мы хоть одного ребёнка депутатов увидел в этих рядах... Они, там есть, но только не в штурмовых отрядах. Они там, отсиживаются при командовании и пиарят себя, а простой люд гибнет.
14:36:25 16-01-2025
"Если завтра война,
Если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов! " (с)
15:56:32 16-01-2025
Депутат Госдумы Анжелика Глазкова предложила создать Фонд социальной справедливости, который будет перераспределять между россиянами часть доходов от экспорта природных ресурсов, пишет "Российская газета".
В правительстве РФ инициативу сочли избыточной, указав, что она приведет к ускоренному исчерпанию средств ФНБ и снизит возможность оперативного реагирования на негативные внутренние и внешние факторы.///////////
Правительство считает избыточным делиться доходами от природных ресурсов с россиянами, так как средства нужны для оперативного реагирования на негативные внешние факторы. Тогда и россияне могут посчитать избыточной мобилизацию или нет?
16:23:06 16-01-2025
Гость (15:56:32 16-01-2025) Депутат Госдумы Анжелика Глазкова предложила создать Фонд со... Нет.
16:22:51 16-01-2025
займитесь физподготовкой.
подтяните стрелковку и ударку.
по возможности закройте кредиты.
и ждите распоряжений.
17:16:42 16-01-2025
Смешной парень этот Журавель. Во всех партиях перебывал, хоть что скажет, только бы на тёпленьком месте депутата оставаться.
17:21:28 17-01-2025
Евгений (14:33:15 16-01-2025) А когда мы хоть одного ребёнка депутатов увидел в этих рядах... Ни детей Депутатов, ни чиновников , ни звезд, ни элиты мы не увидим . Они давно подготовили подушки безопасности , уехали, живут припеваючи . Наша элита, звезды, депутаты и чиновники , получаю в месяц такие доходы, что обычному работающему человеку за Год не заработать . А сейчас уже и ипотека стала не возможным для обычных людей , что творится бардак. А ребята защищая Родину в месяц 300т получают и выплаты какие то, которые рядом с доходами в месяц депутатами, элиты не стоит . Ну и где справедливость ? Народ хочет процветания России , но почему то за счет страданий обычного народа. Уважаемые олигархи , отправьте своих детей на СВО . Война закончится.