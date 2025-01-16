Депутат Госдумы призвал российских мужчин готовиться к новой мобилизации, чтобы защитить Родину

16 января 2025, 13:11, ИА Амител

Сумки призывников / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Россиянам необходимо готовиться к возможной мобилизации, на этом настаивает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Спикер отметил, что у нас добровольцев пока хватает. Однако Запад все чаще намекает о своих военных намерениях, поэтому РФ эти угрозы необходимо учитывать. Что все это значит и могут ли в 2025 году в России объявить частичную мобилизацию, читайте на amic.ru.

В России планируют объявить вторую волну мобилизации?

Нет, сейчас Россия имеет достаточное количество добровольцев для ведения боевых действий. Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев убежден, что нужно начинать готовить мужское население к потенциальному масштабному конфликту с коллективным Западом в будущем.

Для этого необходимо активизировать подготовку граждан и обеспечить эффективное функционирование военкоматов, а также создать надежный мобилизационный резерв, заявил депутат Журавлев "Абзацу".

По его словам, Европа и ее союзники открыто говорят о своих планах и готовятся к войне с Россией в 2028-2029 годах. Наша страна должна быть готовой защитить свою территорию без колебаний, подчеркнул депутат Госдумы.

Могут ли объявить частичную мобилизацию в 2025 году?

Споры о возможной второй волне мобилизации в 2025 году вспыхнули с новой силой. Такие волнения в социальных сетях разгорелись после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о воинском учете 17-летних граждан. Пользователи в РФ предположили, что этот шаг обеспечит "незалежной" численное преимущество на передовой, поэтому якобы в России могут объявить частичную мобилизацию.

Всех успокоил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев. Он заявил, что сейчас в стране предпосылок для проведения мобилизации нет. По его словам, люди массово заключают контракты с Минобороны.

"Все, что нам нужно для обеспечения обороноспособности страны, уже обеспечено. На сегодняшний день российская армия полностью укомплектована за счет контрактников и добровольцев", – цитирует Гурулева ptoday.ru.