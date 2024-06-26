Тревожные новости распространяются в СМИ и соцсетях

26 июня 2024, 06:45, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В российских магазинах уже с 1 июля могут перестать принимать некоторые виды бумажных денег. По крайней мере, так утверждают некоторые СМИ и пользователи в соцсетях. В частности, об этом рассказал портал progorod.ru.

Мы решили проверить эту тревожную информацию. О том, грядут ли какие-то изменения, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что с 1 июля магазины перестанут принимать бумажные деньги? Нет. Это лишь громкие заголовки, под которыми скрывается совсем другая информация. На самом деле, никаких существенных изменений с 1 июля 2024 года в силу не вступит. Магазины как принимали, так и будут принимать оплату наличными. Покупатель сам решает, как ему оплатить товар или услугу – купюрами или по карте.

2 То есть это фейк? Не совсем. СМИ взяли уже действующие правила, по которым магазины имеют право не принимать некоторые виды купюр. А затем преподнесли эту информацию как что-то новое и снабдили громким заголовком, чтобы заинтересовать читателей. Повторяем: никаких существенных и шокирующих изменений в июле не ожидается.

3 А какие купюры магазины не принимают? В первую очередь, речь идет о поврежденных и испорченных купюрах. Бумажные деньги часто мнутся и рвутся. И магазин имеет право не принимать банкноту, на которой не просматриваются номинал, серия и основной рисунок. Второй вид, о котором пишут СМИ, – фальшивые купюры. Здесь все понятно: за использование поддельных банкнот вообще светит уголовная ответственность.

4 Что мне делать с испорченной купюрой? Поврежденные купюры можно обменять на целые в любом банке. Обязательное условие: должно быть сохранено не меньше 55% банкноты.

5 Как убедиться, что мои деньги настоящие? Бумага должна быть гладкой и плотной, без явных дефектов;

обязательно должны быть водяные знаки и защитная нить;

некоторые элементы изображений рельефные и распознаваемые на ощупь;

оптически переменная краска;

радужная голограмма, которая переливается при наклоне;

четкий и ровный серийный номер. Это лишь часть обязательных требований к купюрам. На самом деле, если у вас есть сомнения, банкноту можно просто отнести в ближайший банк. Там проверят, настоящая она или нет.