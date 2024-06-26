Правда ли, что в российских магазинах с 1 июля перестанут принимать купюры?
Тревожные новости распространяются в СМИ и соцсетях
26 июня 2024, 06:45, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
В российских магазинах уже с 1 июля могут перестать принимать некоторые виды бумажных денег. По крайней мере, так утверждают некоторые СМИ и пользователи в соцсетях. В частности, об этом рассказал портал progorod.ru.
Мы решили проверить эту тревожную информацию. О том, грядут ли какие-то изменения, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что с 1 июля магазины перестанут принимать бумажные деньги?
Нет. Это лишь громкие заголовки, под которыми скрывается совсем другая информация. На самом деле, никаких существенных изменений с 1 июля 2024 года в силу не вступит. Магазины как принимали, так и будут принимать оплату наличными.
Покупатель сам решает, как ему оплатить товар или услугу – купюрами или по карте.
2
То есть это фейк?
Не совсем. СМИ взяли уже действующие правила, по которым магазины имеют право не принимать некоторые виды купюр. А затем преподнесли эту информацию как что-то новое и снабдили громким заголовком, чтобы заинтересовать читателей.
Повторяем: никаких существенных и шокирующих изменений в июле не ожидается.
3
А какие купюры магазины не принимают?
В первую очередь, речь идет о поврежденных и испорченных купюрах. Бумажные деньги часто мнутся и рвутся. И магазин имеет право не принимать банкноту, на которой не просматриваются номинал, серия и основной рисунок.
Второй вид, о котором пишут СМИ, – фальшивые купюры. Здесь все понятно: за использование поддельных банкнот вообще светит уголовная ответственность.
4
Что мне делать с испорченной купюрой?
Поврежденные купюры можно обменять на целые в любом банке. Обязательное условие: должно быть сохранено не меньше 55% банкноты.
5
Как убедиться, что мои деньги настоящие?
- Бумага должна быть гладкой и плотной, без явных дефектов;
- обязательно должны быть водяные знаки и защитная нить;
- некоторые элементы изображений рельефные и распознаваемые на ощупь;
- оптически переменная краска;
- радужная голограмма, которая переливается при наклоне;
- четкий и ровный серийный номер.
Это лишь часть обязательных требований к купюрам. На самом деле, если у вас есть сомнения, банкноту можно просто отнести в ближайший банк. Там проверят, настоящая она или нет.
6
Почему нас постоянно агитируют переходить на оплату картой?
Потому что это удобнее и безопаснее, вот и все. Если вам привычнее пользоваться банкнотами, никто вам этого не запретит.
09:17:17 26-06-2024
Безопаснее?? Ну-ну ... Сообщите смс код, и всё будет более безопасно! Хе-хе
09:24:00 26-06-2024
Наличка- анахронизм. Принципиально везде расплачиваюсь картой и никогда не поеду на маршрутке, если там нет терминала. Бесят всякие бабки и деды (не по возрасту, а по устройству мозгов), рассчитывающиеся на кассе в магазине налом.
14:52:51 26-06-2024
Гость (09:24:00 26-06-2024) Наличка- анахронизм. Принципиально везде расплачиваюсь карто... Считаешь себя умным))) Я тебя удивлю именно богатые люди всегда рассчитываются наличными, я не знаю сколько у них наличных, но легко достает 60-80 тысяч из кошелька, ты наверное умнее раз ездишь на маршрутке.)))
15:46:20 26-06-2024
Гость (14:52:51 26-06-2024) Считаешь себя умным))) Я тебя удивлю именно богатые люди все... Все свои пацанские стереотипы и детские душевные травмы обозначил, богатей ты наш недоделанный?
01:00:44 28-06-2024
Гость (09:24:00 26-06-2024) Наличка- анахронизм. Принципиально везде расплачиваюсь карто... С чего вы решили,что они глупее вас и поэтому расплачиваются наличкой? Большинство делает это принципиально
12:46:17 28-06-2024
Гость (09:24:00 26-06-2024) Наличка- анахронизм. Принципиально везде расплачиваюсь карто... У тебя новерно мозгов не хватает иметь наличку, у кого на что хватает и нечего хаить наличку
13:54:11 28-06-2024
Гость (12:46:17 28-06-2024) У тебя новерно мозгов не хватает иметь наличку, у кого на чт... Он сдачу пересчитать не может, вот и переживает вдруг обманывают.
13:50:25 28-06-2024
Гость (09:24:00 26-06-2024) Наличка- анахронизм. Принципиально везде расплачиваюсь карто... Когда-нибудь и ты станешь слепым и старым и руки будут трястись, вот тогда вспомни что ты писал в молодости.
21:57:59 28-06-2024
Гость (09:24:00 26-06-2024) Наличка- анахронизм. Принципиально везде расплачиваюсь карто... Мой знакомый установил в телефоне возможность бесконтактной оплаты.
Стоял в очереди, бесконтактно увели 1000 руб. Немного, но неприятно. По моему совету, перешёл на кнопочный телефон. Не жалуется.
09:26:10 26-06-2024
Тоже подумал, что это вброс, чтобы не снимали наличку. Пока деньги электронные с ними можно делать что хочешь, даже заблокировать, если что. Ну и мошенникам с ними удобней
09:46:43 26-06-2024
Гость (09:26:10 26-06-2024) Тоже подумал, что это вброс, чтобы не снимали наличку. Пока ... Да боже мой. Как будто с наличкой ничего нельзя сделать. При желании придумают обмен, деноминацию или еще что - все же уже было. И ровно так же ваш нал превратится в тыкву. Вы все еще считаете, что можете выиграть, играя в азартные игры с государством?
11:28:51 26-06-2024
Гость (09:46:43 26-06-2024) Да боже мой. Как будто с наличкой ничего нельзя сделать. При... Ну мошенникам то с безналом по любому удобней
01:03:19 28-06-2024
Гость (09:46:43 26-06-2024) Да боже мой. Как будто с наличкой ничего нельзя сделать. При... Пока идете на поводке, конечно, можно сделать, что угодно
09:55:13 26-06-2024
Все рассуждения вслух нужно принимать с поправкой на умственные отклонения выступающего
11:05:49 26-06-2024
Совет, может пригодится. Ведь случается, где-нибудь в магазине или на почте, в транспорте подсовывают в сдаче среди хороших купюр дефективные. Если купюра не поддельная, но рваная, заклеенная, можно попробовать по одной положить в банкомат, где открывающиеся емкости, обычно принимает без проблем.
01:24:47 29-06-2024
Гость (11:05:49 26-06-2024) Совет, может пригодится. Ведь случается, где-нибудь в магаз... Написали же, что можно обменять дефектную купюру в любом банке. Некоторым просто лень.
12:47:47 26-06-2024
А если мне дают сдачу поврежденными купюрами - могу я их не принимать? Или закон в одну сторону работает?
13:01:48 26-06-2024
Гость (12:47:47 26-06-2024) А если мне дают сдачу поврежденными купюрами - могу я их не ... Можете не принимать, но, тогда останетесь без сдачи)
01:05:49 28-06-2024
Гость (12:47:47 26-06-2024) А если мне дают сдачу поврежденными купюрами - могу я их не ... Ваше право не брать повреждённые, так же ,как они могли их не принимать
20:13:17 28-06-2024
Гость (12:47:47 26-06-2024) А если мне дают сдачу поврежденными купюрами - могу я их не ... Я не беру такие купюры (было, что подсовывали), всё нормально - давали не дефектную.
14:48:07 26-06-2024
И что нового в этом изменении, всегда не принимали купюры без номера.
21:42:47 26-06-2024
Гость (14:48:07 26-06-2024) И что нового в этом изменении, всегда не принимали купюры бе... Нового в том, что никакого изменения и не было
07:00:16 28-06-2024
Охотников и схем всё больше придумывается на безналичку,а наличные у вас никто не сможет забрать из под подушки!
22:00:13 28-06-2024
Сантей (07:00:16 28-06-2024) Охотников и схем всё больше придумывается на безналичку,а на... Мошенники не смогут, а разбойники смогут.
08:12:52 28-06-2024
Наличка как была, так и останется. Рыночек порешает и никуда наличка не исчезнет.
17:20:56 28-06-2024
Гость (09:24:00 26-06-2024) Наличка- анахронизм. Принципиально везде расплачиваюсь карто... Не нужно говорить, что Вас бесят бабки и деды. Может, они не умеют пользоваться картой или боятся их. Старые все мы будем. А Вам "принципиальному" респект, что картой пользоваться умеете. Хотя, думаю, любой ребёнок опередит по умению пользоваться любыми гаджетами)))
21:24:28 28-06-2024
Гость (13:01:48 26-06-2024) Можете не принимать, но, тогда останетесь без сдачи)... Так и магазине можно, не пр нимаете поарежденные купюры ваши проблемы, останетесь без оплаты, магазинам проще сдают выручку инкассаторам, а банк должен заменить поврежденные купюры.
01:28:50 29-06-2024
Гость (21:24:28 28-06-2024) Так и магазине можно, не пр нимаете поарежденные купюры ваши... Нет, инкассаторы не принимают дефектную купюру. Они не банк.
21:33:25 28-06-2024
Гость (09:24:00 26-06-2024) Наличка- анахронизм. Принципиально везде расплачиваюсь карто... А ты блин, вечно молодым будешь. Деды бабки, а ты доживи до их возраста это милок привилегия большая.
22:05:37 28-06-2024
Гость (09:24:00 26-06-2024) Наличка- анахронизм. Принципиально везде расплачиваюсь карто... Такая ситуация как в январе в Казахстане была,например,когда отключали интернет по всей стране и куда вы со своей картой,если не будет налички. Когда покушать даже не в состоянии будете купить,потому что не на что будет. Всё деньги на карте.Вот тогда вы призадумаетесь.
13:51:23 29-06-2024
Конечно банкам выгоднее чтобы деньги люди не снимали, а везде картой расплачивались. Им же с магазинов за это проценты капают. Банкам то.
16:53:29 29-06-2024
Гость (09:24:00 26-06-2024) Наличка- анахронизм. Принципиально везде расплачиваюсь карто... Дурак-человек.Бесплатный сыр только в мышеловке,да ещё и доплачивают