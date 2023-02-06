Правда ли, что YouTube заблокируют в России с 28 февраля 2023 года?

Об этом пишут в соцсетях, ссылаясь на главу Лиги безопасного интернета

06 февраля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: pixabay.com

YouTube могут заблокировать на территории России в последний день февраля. Такую новость активно распространяют Telegram-каналы, ссылаясь на "заявление руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной".

Сама Мизулина уже пояснила, откуда взялась эта информация.

О том, заблокируют ли YouTube в России 28 февраля, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что YouTube заблокируют в России 28 февраля? Нет. Информация, которую с 5 февраля распространяют Telegram-каналы (в особенности украинские) является фейковой. Об этом уже сообщила и сама Мизулина, опровергнув своё же "заявление". "Заявление, распространённое от моего имени, о возможной блокировке YouTube в России 28 февраля не соответствует действительности", – цитирует её ТАСС.

2 С чего все решили, что YouTube в России скоро заблокируют? Сообщение о возможной блокировке YouTube появилось в поддельном Telegram-канале, который анонимы ведут от имени Екатерины Мизулиной. Сама глава Лиги безопасного интернета не имеет к нему никакого отношения. А в её официальном Telegram-канале подобной информации не появлялось. Тем не менее фейковую информацию активно подхватили украинские паблики, из-за чего новость широко разошлась по интернету.

3 Могут ли YouTube заблокировать в будущем? Такая вероятность есть. Разговоры о возможном запрете YouTube на территории России идут с весны 2022 года . На это даже намекал Роскомнадзор, обвиняя сервис в "антироссийской позиции" из-за блокировки официальных отечественных каналов. Кроме того, об этом неоднократно высказывались депутаты Госдумы. Тем не менее никакой конкретики в этих обсуждениях пока не было и решение не принято. Так что рассуждать о дате, когда это может произойти, не имеет смысла.