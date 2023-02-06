НОВОСТИОбщество

Правда ли, что YouTube заблокируют в России с 28 февраля 2023 года?

Об этом пишут в соцсетях, ссылаясь на главу Лиги безопасного интернета

06 февраля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

YouTube могут заблокировать на территории России в последний день февраля. Такую новость активно распространяют Telegram-каналы, ссылаясь на "заявление руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной".

Сама Мизулина уже пояснила, откуда взялась эта информация.

О том, заблокируют ли YouTube в России 28 февраля, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что YouTube заблокируют в России 28 февраля?

Нет. Информация, которую с 5 февраля распространяют Telegram-каналы (в особенности украинские) является фейковой. Об этом уже сообщила и сама Мизулина, опровергнув своё же "заявление".
"Заявление, распространённое от моего имени, о возможной блокировке YouTube в России 28 февраля не соответствует действительности", – цитирует её ТАСС.
2

С чего все решили, что YouTube в России скоро заблокируют?

Сообщение о возможной блокировке YouTube появилось в поддельном Telegram-канале, который анонимы ведут от имени Екатерины Мизулиной. Сама глава Лиги безопасного интернета не имеет к нему никакого отношения. А в её официальном Telegram-канале подобной информации не появлялось.
Тем не менее фейковую информацию активно подхватили украинские паблики, из-за чего новость широко разошлась по интернету.
3

Могут ли YouTube заблокировать в будущем?

Такая вероятность есть. Разговоры о возможном запрете YouTube на территории России идут с весны 2022 года. На это даже намекал Роскомнадзор, обвиняя сервис в "антироссийской позиции" из-за блокировки официальных отечественных каналов. Кроме того, об этом неоднократно высказывались депутаты Госдумы.
Тем не менее никакой конкретики в этих обсуждениях пока не было и решение не принято. Так что рассуждать о дате, когда это может произойти, не имеет смысла.
4

Как российские власти относятся к блокировке YouTube?

Необходимости блокировать YouTube в России пока нет, заявлял в январе министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
Фото: pixabay.com

Instagram* признали экстремистским. Что это значит и считаюсь ли я преступником, если там сижу?

Пока всех нюансов судебного решения не могут понять даже профессиональные юристы
НОВОСТИ

 

Комментарии 18

  • Я предлагаю тогда запретить Лиги безопасного интернета за оскорбление чуств верующих в Youtube, так как от него пользы лично для меня точно больше, чем от этой организации.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Отключайте тогда весь интернет. Он же вражеский. Из нашего остаются лапти и хорошее настроение
    06 февраля, Гость   Ответить
  • У нас должны остаться только скрепы и пещера, всё остальное от лукавого.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Лжи, осталось содрать последние одежды с правды и тогда в России, настанет дьявольщина.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Что им неймётся , ???
    06 февраля, Гость   Ответить
  • "Отключайте тогда весь интернет. Он же вражеский. " --- Гость, российский интернет-то причём?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • "У нас должны остаться только скрепы и пещера" ---- Гость, вы читать разучились? Хохлятские лжеканалы врут, что в России ютюб заблокируют, а вы уши и развесили. Как вас легко обмануть...
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Ну значит заблокируют, раз говорят, что нет. К бабке не ходи.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, товарищ майор, тут вот активист смотрит лжеканалы, проверьте его.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • вон в китае нет ютуба. и 1,4 лярда людей как то живут
    06 февраля, Гость   Ответить
  • "К бабке не ходи" --- Гость, да ты сам уже как бабка, сплетни из воздуха поддерживаешь и разносишь.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Китай - это, по сути, вообще огромный концлагерь. Хотите жить в концлагере?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вы Китай с Северной Кореей не путаете?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Я повешусь если ютуб заблокируют. Я инвалид, для меня жизнь без ютуба это конец.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, во первых там его и не было никогда, ибо почти сразу после открытия заблочили. во вторых им он и не нужен ибо есть местные аналоги, а на прости господи рутуб без слез не взглянешь
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Интернет превратился в помойку, в которой приходиться копаться, чтобы выискать крупицы правды в море лжи. Вот оборотная сторона свободы слова. Многие страдали: вот какое телевидение плохое с его цензурой. А что, интернет лучше с его вседозволенностью? Я сегодня впервые обнаружил для себя фейковый канал "Трагические новости". Теперь на всю жизнь подорвано моё доверие к Ютубу. Если его заблокируют, жалеть не буду.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Мизулин то иноагент, как оказалось!
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, кто что смотрит, то ему и выпадает
    10 часов назад, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров