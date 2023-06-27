Женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, безусловно, может выйти на работу, когда посчитает нужным. Зачастую так и происходит, потому что многим семьям после появления новорожденного денег не хватает. Напомним, размер ежемесячного пособия по уходу за малышом до полутора лет зависит от зарплаты мамы за два года, предшествующих году рождения ребенка, и составляет 40% от среднего заработка.

Но как только женщина выходит на работу на полный рабочий день, выплаты страхового пособия прекращаются. В настоящее время Трудовой кодекс гарантирует сохранение "детских" только в том случае, если мама работает с неполной занятостью.

Согласно данным Минтруда, в 2022 году порядка 1,7 млн человек получали ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Из них 8,4% (142 тыс. человек) работали неполный день.