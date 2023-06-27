Правда ли, что женщинам в декрете будут платить и пособие, и зарплату?
Минтруд России в соответствии с поручением президента РФ подготовил поправки в федеральное законодательство
27 июня 2023, 07:01, ИА Амител
Женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, смогут сохранить страховое пособие и при этом получать зарплату, если выйдут на работу. Такие поправки разработал Минтруд по поручению президента Владимира Путина. Когда новшества вступят в силу и смогут ли женщины на этот период трудоустраиваться к другим работодателям, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Разве женщина не может выйти на работу, когда ребенку еще не исполнилось полтора года?
Женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, безусловно, может выйти на работу, когда посчитает нужным. Зачастую так и происходит, потому что многим семьям после появления новорожденного денег не хватает. Напомним, размер ежемесячного пособия по уходу за малышом до полутора лет зависит от зарплаты мамы за два года, предшествующих году рождения ребенка, и составляет 40% от среднего заработка.
Но как только женщина выходит на работу на полный рабочий день, выплаты страхового пособия прекращаются. В настоящее время Трудовой кодекс гарантирует сохранение "детских" только в том случае, если мама работает с неполной занятостью.
Согласно данным Минтруда, в 2022 году порядка 1,7 млн человек получали ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Из них 8,4% (142 тыс. человек) работали неполный день.
Понятно. А теперь женщинам будут платить и зарплату, и пособие?
Да, если женщина при этом будет еще и работать. Как отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в период такого отпуска мамы смогут трудоустроиться даже к другому работодателю. А на прежнем месте работы будут обязаны сохранить ее рабочее место, пишут "Известия".
Когда заработает это изменение в законодательстве?
А на отцов такое правило будет распространяться?
Прислушаются ли к этому предложению, покажет время.
09:44:01 27-06-2023
в СССР был план женщин отпустить в бессрочный отпуск с сохранением заработной платы, а через несколько лет мужчин перевести на 5 часовой рабочий день! что бы женщины занимались домашним хозяйством, а вторую половину дня, когда семья собирается вместе, посвящать культурному, физическому развитию, самообразованию и семейному общению... для этого повсеместно строились: кинотеатры, клубы, парки, стадионы, библиотеки, дворцы молодёжи... А вы!? пособие и зарплату в декрете...!? если бы не большевики, то и декретного отпуска бы ни какого не было!!! было бы как в америке - родила и на работу...!
12:27:18 27-06-2023
Гость (09:44:01 27-06-2023) в СССР был план женщин отпустить в бессрочный отпуск с сохра... А простите, ребенка куда?
12:56:02 27-06-2023
Гость (12:27:18 27-06-2023) А простите, ребенка куда? ... няни есть
12:48:35 27-06-2023
Это у американцев спрашивайте. По видимому в самые толерантные детские сады
10:02:32 28-06-2023
А как про пособия с 8- 17??? Оговаривалось про изменения всех пособий, а об изменении говорят только про 1,5 летнее. Очередной съезд.