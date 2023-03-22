Правда ли, что жестокий маньяк Электрик вышел на свободу и устроился охранником в ТЦ?
Маньяк по кличке Электрик (Егор Хабаров) вышел на свободу в Екатеринбурге. Ранее его признали невменяемым
22 марта 2023, 16:19, Анастасия Бичакова
Маньяка Электрика (Егора Хабарова), прославившегося жестокими убийствами в Екатеринбурге, выпустили на свободу. В 2009 году он был мастером электроучастка на ТЭЦ. Преступник заманивал жертв в гараж, подвешивал цепями к потолку и убивал током.
Кого погубил Электрик, как расследовали его дело и правда ли, что он устроился охранником – в материале amic.ru.
Как выяснилось, что Егор Хабаров – убийца?
В апреле 2009 года женщина обнаружила на обочине обугленное тело 23-летнего юноши в Екатеринбурге. Как выяснилось, это был студент Уральского финансово-юридического института, пропавший тремя месяцами ранее. Его опознали только по зубам, пишет e1.ru.
В ходе расследования оказалось, что молодого человека убил электрик Егор Хабаров. На тот момент подозреваемому было 30 лет. Он заманил парня в подземный гараж под предлогом продажи запчастей для компьютера, рассказывал старший следователь Верхнепышминского следственного отдела Владимир Давыдов.
Там Хабаров связал молодого человека и посадил машину. Затем обмотал проводами и подключил к нескольким сильным конденсаторам. Но это не единственное преступление, за которое впоследствии судили электрика. Сам же он на контакт со следователями не шёл.
"Убийства, которые сможете доказать, признаю", – говорил сам маньяк.
Сколько преступлений мог совершить Хабаров?
В 2004 году Электрика судили за изготовление и сбыт взрывчатых веществ. Но реальный срок ему не дали – признали психически нездоровым.
В 2009 году Хабарова подозревали в убийствах пяти человек, которые пропали без вести. Следователи нашли косвенную улику – газету, в которой было подчёркнуто объявление о продаже комплектующих к компьютеру. Часть пропавших также собирались приобрести детали для ПК. Но на тот момент причастность Хабарова к исчезновениям не смогли доказать сразу.
Когда нашли доказательства, что Электрик совершил другие убийства?
В 2009 году уголовное дело на Электрика завели по ст. 105 Уголовного кодекса. Но психиатры областной больницы № 6 признали его невменяемым. В 2010 году его поместили в стационар с интенсивным наблюдением психиатрической больницы в Волгограде.
Но в 2012-м мужчину вернули в Екатеринбург, чтобы снова судить за ранее совершённые преступления.
Как оказалось, в июне 2008-го Егор якобы заживо сжёг в авто 27-летнего компьютерщика Влада Порфирьева. Для этого Хабаров использовал напряжение от генератора с питанием от сети.
Весной этого же года Хабаров вместе с сообщником Кочневым совершили разбойное нападение на другого компьютерщика.
"Вместе с Кочневым Хабаров проходил по разбойному нападению с ножом и револьвером на другого компьютерщика в его квартире весной 2008 года. Его пытались связать, но он сумел отбиться", – ссылается e1.ru на anti-maniak.narod.ru.
В результате Кочневу дали семь лет строгого режима за разбой. Кроме того, его оштрафовали за сокрытие одного из убийств, по ещё одному – избежал наказания в связи с истечением срока давности.
Также, утверждает издание, Хабаров предлагал Кочневу участие в похищении, грабеже и убийстве мужчины с Новосвердловской ТЭЦ в 2009 году. Однако и в этот раз Электрику не дали реальный срок, а лишь отправили на принудительное лечение.
Правда, что Электрика выпустили на свободу?
Да, правда. Но неизвестно, признали ли Электрика здоровым. Недавно подтвердилось, что он работает охранником в одном из ТЦ Екатеринбурга, пишет e1.ru.
По данным издания, его опознал один из сотрудников, бывший милиционер, – и произошёл скандал. Тогда Хабарова уволили.
"Он [Хабаров] потом признался, что с самого начала опасался меня, из-за того что я работал в органах и мог узнать его. Я вообще в шоке был, что такие жуткие убийства сошли ему с рук", – рассказал экс-правоохранитель СМИ.
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