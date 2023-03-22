Правда ли, что жестокий маньяк Электрик вышел на свободу и устроился охранником в ТЦ?

В 2009 году уголовное дело на Электрика завели по ст. 105 Уголовного кодекса. Но психиатры областной больницы № 6 признали его невменяемым. В 2010 году его поместили в стационар с интенсивным наблюдением психиатрической больницы в Волгограде.

Но в 2012-м мужчину вернули в Екатеринбург, чтобы снова судить за ранее совершённые преступления.

Как оказалось, в июне 2008-го Егор якобы заживо сжёг в авто 27-летнего компьютерщика Влада Порфирьева. Для этого Хабаров использовал напряжение от генератора с питанием от сети.

Весной этого же года Хабаров вместе с сообщником Кочневым совершили разбойное нападение на другого компьютерщика.

"Вместе с Кочневым Хабаров проходил по разбойному нападению с ножом и револьвером на другого компьютерщика в его квартире весной 2008 года. Его пытались связать, но он сумел отбиться", – ссылается e1.ru на anti-maniak.narod.ru.

В результате Кочневу дали семь лет строгого режима за разбой. Кроме того, его оштрафовали за сокрытие одного из убийств, по ещё одному – избежал наказания в связи с истечением срока давности.

Также, утверждает издание, Хабаров предлагал Кочневу участие в похищении, грабеже и убийстве мужчины с Новосвердловской ТЭЦ в 2009 году. Однако и в этот раз Электрику не дали реальный срок, а лишь отправили на принудительное лечение.