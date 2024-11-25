Правила коммерческого использования герба Барнаула утвердили в мэрии

Чтобы получать доход от использования городского символа, нужно иметь разрешение

25 ноября 2024, 12:55, ИА Амител

Городская дума Барнаула / Фото: amic.ru

Новый порядок использования герба Барнаула в коммерческих целях утвердили в городской администрации. Документ опубликовали на правовом портале ведомства.

Так, использование герба в подобных целях возможно только при наличии соответствующего разрешения. Однако в некоторых случаях можно обойтись без него: это размещение герба в дни государственных праздников и "протокольных и иных официальных мероприятий" с участием главы города или спикера гордумы на зданиях в местах их проведения.

Разрешение на использование герба в коммерческих целях выдает комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда мэрии. Решение о выдаче или отказе принимает соответствующая комиссия.

Основные запреты на использование герба гордума установила еще в 2021 году. Так, символ города нельзя использовать "в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права человека, его честь и достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные чувства граждан", а также с искажениями и неточностями. Помимо этого, герб нельзя размещать на объектах, где он может легко повредиться.

"Используемый в коммерческих целях герб города Барнаула должен поддерживаться в чистом и целостном состоянии, при необходимости регулярно обновляться", – сказано в документе.

Из-за нарушения утвержденных правил действие разрешения могут прекратить.