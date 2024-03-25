Правила сдачи экзамена в ГИБДД изменятся в России
Какие-то аспекты станут проще, другие - наоборот
25 марта 2024, 08:40, ИА Амител
Правила сдачи экзамена в ГИБДД изменятся в России с 1 апреля. Об этом рассказал уководитель практики разрешения дорожных споров Юридической компании "Шаги" Анна Канноева в интервью агентству "Прайм".
Сдача экзамена станет проще: увеличат допустимое количество штрафных баллов с 5 до 7, будет расширяться зона для разворота "в ограниченном пространстве", теперь это можно делать в семиметровом коридоре вместо пяти. По словам Канноевой, это придаст ученикам уверенности.
Однако ужесточения тоже есть. Между попытками сдачи экзаменов будет увеличен срок: после трех провалов придется ждать полгода, максимум девять месяцев. По мнению юриста, такой перерыв может привести к утрате навыков и увеличению расходов на их восстановление.
Еще один новый момент - на год запрет к сдаче экзаменов для граждан, осужденных за вождение в пьяном виде или не прошедших медосмотр. Юрист полагает, что это может привести к увеличению числа "бесправных" водителей.
08:53:29 25-03-2024
Помнится несколько лет назад было принято решение проводить экзамен на знание ПДД у действующих инспекторов. Однако после первой такой проверки всё свернули быстро, по-тому как половина не сдала
08:58:16 25-03-2024
Гость (08:53:29 25-03-2024) Помнится несколько лет назад было принято решение проводить ... Вы откуда подобную ересь черпаете?
09:25:04 25-03-2024
Гость (08:58:16 25-03-2024) Вы откуда подобную ересь черпаете?... Из воспоминаний, во всех СМИ об этом говорили. Шуток было много по этому поводу.
Потом им назначили пересдачу, все быстро сдали и всё это по быстрому свернули.
Если вы чего-то не знаете или не помните, не означает что этого не было.
09:26:34 25-03-2024
Гость (08:58:16 25-03-2024) Вы откуда подобную ересь черпаете?... На прошлой неделе лично чуть не въехал в лоб учебной машине на Солнцева-Сев. - западной. Так этот олень еще и руками махал... 13.9 и 13.12 внимательно читать не обязательно...
10:12:21 25-03-2024
Гость (08:53:29 25-03-2024) Помнится несколько лет назад было принято решение проводить ... И даже начальник инспекторов вышел с экзаменов с красным лицом - не сдал!
10:15:15 25-03-2024
И что это даст?.Ровным счётом ничего. Порой едешь за рулём и сразу видишь "чайничка" и стараешься либо уйти от него либо уж отстать от "греха подальше".И что характерно,таких в городе всё больше и больше. И как они права получают...?
12:31:44 25-03-2024
гость (10:15:15 25-03-2024) И что это даст?.Ровным счётом ничего. Порой едешь за рулём и... И как они права получают...? ------ За деньги)
12:41:22 25-03-2024
гость (10:15:15 25-03-2024) И что это даст?.Ровным счётом ничего. Порой едешь за рулём и... Нуууу, ты тоже когда-то чайником был. И все остальные ими были. Или ты прям сразу сел и поехал не как чайник? Умники блин.
12:55:16 25-03-2024
Гость (12:41:22 25-03-2024) Нуууу, ты тоже когда-то чайником был. И все остальные ими бы... Он правильно говорит,уж лучше отстать от такого,,как ты,а ты по ходу вот и умник.Удачи на дорогах. Не спорь с автоинспектором.
14:53:38 25-03-2024
гость (12:55:16 25-03-2024) Он правильно говорит,уж лучше отстать от такого,,как ты,а ты... Я тоже уже 17 лет так делаю - не приближаюсь к чайникам. У человека просто претензии к тому что их поразвелось и как им права дают.