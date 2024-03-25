Какие-то аспекты станут проще, другие - наоборот

25 марта 2024, 08:40, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: unsplash.com

Правила сдачи экзамена в ГИБДД изменятся в России с 1 апреля. Об этом рассказал уководитель практики разрешения дорожных споров Юридической компании "Шаги" Анна Канноева в интервью агентству "Прайм".

Сдача экзамена станет проще: увеличат допустимое количество штрафных баллов с 5 до 7, будет расширяться зона для разворота "в ограниченном пространстве", теперь это можно делать в семиметровом коридоре вместо пяти. По словам Канноевой, это придаст ученикам уверенности.

Однако ужесточения тоже есть. Между попытками сдачи экзаменов будет увеличен срок: после трех провалов придется ждать полгода, максимум девять месяцев. По мнению юриста, такой перерыв может привести к утрате навыков и увеличению расходов на их восстановление.

Еще один новый момент - на год запрет к сдаче экзаменов для граждан, осужденных за вождение в пьяном виде или не прошедших медосмотр. Юрист полагает, что это может привести к увеличению числа "бесправных" водителей.