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Правила строительства деревянных многоэтажек утвердят в России

Эксперты называют одной из основных трудностей в таком строительстве преодоление недоверия со стороны людей

21 мая 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минстрой до 2024 года планирует разработать и ввести правила строительства домов высотой до 12 этажей из дерева. Об этом сообщают "Известия".

В министерстве заявили, что такие дома обладают рядом преимуществ, среди которых высокий темп строительства, прочность и устойчивость к нагрузкам. Проекты деревянных домов уже реализуют в ряде регионов России.

Основными проблемами в этом вопросе являются недоверие людей и необходимость разработки большого числа санитарных норм и правил. При этом часть из них, как отметили в Минстрое, уже разработали.

Для создания многоэтажек из дерева планируют использовать огнестойкие материалы.

  

недвижимость

Комментарии 2

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Гость

13:48:38 21-05-2023

Странная новость, лес дорогой и в производстве сложный, из него надо всю влагу высушить, неужели строительство в итоге из леса станет дешевле или плиты всё-таки будут из картона.

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Гость

17:17:53 21-05-2023

Корче, строить будут как обычно - из г..на и палок...

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