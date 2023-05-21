Правила строительства деревянных многоэтажек утвердят в России

Эксперты называют одной из основных трудностей в таком строительстве преодоление недоверия со стороны людей

21 мая 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минстрой до 2024 года планирует разработать и ввести правила строительства домов высотой до 12 этажей из дерева. Об этом сообщают "Известия".

В министерстве заявили, что такие дома обладают рядом преимуществ, среди которых высокий темп строительства, прочность и устойчивость к нагрузкам. Проекты деревянных домов уже реализуют в ряде регионов России.

Основными проблемами в этом вопросе являются недоверие людей и необходимость разработки большого числа санитарных норм и правил. При этом часть из них, как отметили в Минстрое, уже разработали.

Для создания многоэтажек из дерева планируют использовать огнестойкие материалы.