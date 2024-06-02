Правила установки дорожных камер ужесточили в России
Изменилось расстояние, на котором они должны стоять, а также ряд других требований
02 июня 2024, 20:30, ИА Амител
Правительство утвердило новые правила применения дорожных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает "Коммерсант".
С 1 сентября камеры должны стоять на расстоянии от 1 до 5 км друг от друга, зона контроля скорости начинается в 150–300 м после предупреждающего знака.
Данные с камер будут поступать напрямую в МВД, обработкой заниматься региональные власти больше не смогут.
Введен закрытый перечень мест для установки камер, их опоры не должны перекрывать дорожные знаки и светофоры. Передвижные камеры можно будет ставить в зоне дорожных работ, но после их окончания убирать.
Обязательной станет маркировка автомобилей, в которых установлены передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД, цветографическими схемами.
21:09:59 02-06-2024
Прибыльный бизнес!
09:07:01 03-06-2024
т.е. правильно понимаю, козлов на обочине с передвижными установками неизвестного происхождения и даты поверки, а так же неизвестно верности установки - теперь не будет? Закрыли этот черный бизнес как очередную страницу истории? И рено дастеров, ездящих втихаря через стекло снемающих в движении тоже не будет? будут спецавто с маркировками?