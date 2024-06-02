Правила установки дорожных камер ужесточили в России

Изменилось расстояние, на котором они должны стоять, а также ряд других требований

02 июня 2024, 20:30, ИА Амител

Уличная камера / Фото: pxhere.com

Правительство утвердило новые правила применения дорожных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает "Коммерсант".

С 1 сентября камеры должны стоять на расстоянии от 1 до 5 км друг от друга, зона контроля скорости начинается в 150–300 м после предупреждающего знака.

Данные с камер будут поступать напрямую в МВД, обработкой заниматься региональные власти больше не смогут.

Введен закрытый перечень мест для установки камер, их опоры не должны перекрывать дорожные знаки и светофоры. Передвижные камеры можно будет ставить в зоне дорожных работ, но после их окончания убирать.

Обязательной станет маркировка автомобилей, в которых установлены передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД, цветографическими схемами.