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Правила установки дорожных камер ужесточили в России

Изменилось расстояние, на котором они должны стоять, а также ряд других требований

02 июня 2024, 20:30, ИА Амител

Уличная камера / Фото: pxhere.com
Уличная камера / Фото: pxhere.com

Правительство утвердило новые правила применения дорожных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает "Коммерсант".

С 1 сентября камеры должны стоять на расстоянии от 1 до 5 км друг от друга, зона контроля скорости начинается в 150–300 м после предупреждающего знака.

Данные с камер будут поступать напрямую в МВД, обработкой заниматься региональные власти больше не смогут. 

Введен закрытый перечень мест для установки камер, их опоры не должны перекрывать дорожные знаки и светофоры. Передвижные камеры можно будет ставить в зоне дорожных работ, но после их окончания убирать.

Обязательной станет маркировка автомобилей, в которых установлены передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД, цветографическими схемами.

Дороги

Комментарии 2

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Сергей

21:09:59 02-06-2024

Прибыльный бизнес!

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Гость

09:07:01 03-06-2024

т.е. правильно понимаю, козлов на обочине с передвижными установками неизвестного происхождения и даты поверки, а так же неизвестно верности установки - теперь не будет? Закрыли этот черный бизнес как очередную страницу истории? И рено дастеров, ездящих втихаря через стекло снемающих в движении тоже не будет? будут спецавто с маркировками?

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