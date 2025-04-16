Правильные куличи и пасхи подготовила к светлому празднику кондитерская сеть "Форне"
Любимый бренд порадует традиционными угощениями и новомодными десертами
16 апреля 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFHkjNpg
В воскресенье, 20 апреля, православные христиане отметят светлый праздник Пасхи. Кондитерская сеть "Форне" уже представила свою коллекцию к этому важному дню: не только традиционные угощения, но и восхитительные новинки для гурманов.
Творожная пасха – неотъемлемая часть пасхального стола. В "Форне" их готовят из натурального алтайского творога со сгущенкой. Пасха имеет нежную текстуру и насыщенный вкус. Можно выбрать с привычными цукатами, изюмом или с курагой – отличным источником витаминов и минералов. Творожная пасха с этим сухофруктом – новинка года. Десерт получился с насыщенным цветом и вкусом, а еще – очень полезным.
Другой кондитерский дебют к светлому празднику – мини-куличи из кексового теста. Они напоминают маффины, которые уже завоевали популярность во всем мире. Есть три вкусовых оттенка:
- с брусникой, придающей куличу нежную кислинку;
- шоколадный, сочетающий сочность бисквита и сладость шоколада;
- лимонный со щедрым добавлением натуральных цукатов.
"Форне" представляет еще одну новинку – модный десерт краффины с маком. Эта очень нежная ароматная сдоба обильно наполнена маком внутри и посыпана снаружи. Вкус просто превосходный.
Конечно же, в продаже будут уже полюбившиеся традиционные куличи по старинному рецепту "на опаре". Сдоба с нежным белковым кремом внутри получается пышной, ароматной и не крошится. При изготовлении кулича используют только натуральные продукты без химических добавок, смесей и усилителей вкуса. Именно поэтому кулич получается по-настоящему вкусным.
Все популярнее становится дарить родным и друзьям пряники от "Форне" с тематическим декором. В этом году традицию не нарушили – пасхальные пряники с алтайским медом уже в продаже. Они имеют нежный вкус и аромат.
Кондитерская сеть "Форне" поздравляет всех с наступающим светлым праздником и желает мира, крепкого здоровья и душевного тепла.
Кондитерская сеть "Форне"
Адреса магазинов "Форне" в Барнауле
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Каталог пасхальной продукцииООО "Форне Кондитер"
08:49:13 16-04-2025
почему нет цен на сайте?
09:10:33 16-04-2025
Гость (08:49:13 16-04-2025) почему нет цен на сайте?... Потому что страшно их здесь озвучить, видимо😄
08:50:50 16-04-2025
Представляю цены на эти вкусняшки!!
К ним захожу на торты только посмотреть!
09:08:24 16-04-2025
гость (08:50:50 16-04-2025) Представляю цены на эти вкусняшки!!К ним захожу на торты... Раз в пару месяцев не можете себе позволить купить торт за тысячу с копейками?
09:05:43 16-04-2025
Вид красивый, а не вкусно.
Моя семья любит торты по традиционным рецептам.
09:10:14 16-04-2025
Гость (09:05:43 16-04-2025) Вид красивый, а не вкусно.Моя семья любит торты по тради... На вкус и цвет (с) Моей семье нравятся. Раньше "Дамские пальчики" брали, теперь "Графские развалины". Потом еще что нибудь выберем.
10:29:45 16-04-2025
Гость (09:05:43 16-04-2025) Вид красивый, а не вкусно.Моя семья любит торты по тради... Да брала у них торт, красивый. А на деле оказалась просто булка хлеба обмазанная кремом
17:44:29 16-04-2025
А наша семья тоже любит продукцию "Форне". Жалко, что сейчас живем там, где "Форне" нет. Поэтому куличики будем выпекать сами.
11:55:01 17-04-2025
масло точно натуральное?