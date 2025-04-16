Правильные куличи и пасхи подготовила к светлому празднику кондитерская сеть "Форне"

Любимый бренд порадует традиционными угощениями и новомодными десертами

16 апреля 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFHkjNpg

Продукция "Форне" к Пасхе / Фото предоставлено кондитерской сетью

В воскресенье, 20 апреля, православные христиане отметят светлый праздник Пасхи. Кондитерская сеть "Форне" уже представила свою коллекцию к этому важному дню: не только традиционные угощения, но и восхитительные новинки для гурманов.

Творожные пасхи от "Форне" / Фото предоставлено кондитерской сетью

Творожная пасха – неотъемлемая часть пасхального стола. В "Форне" их готовят из натурального алтайского творога со сгущенкой. Пасха имеет нежную текстуру и насыщенный вкус. Можно выбрать с привычными цукатами, изюмом или с курагой – отличным источником витаминов и минералов. Творожная пасха с этим сухофруктом – новинка года. Десерт получился с насыщенным цветом и вкусом, а еще – очень полезным.

Мини-куличи от "Форне" / Фото предоставлено кондитерской сетью

Другой кондитерский дебют к светлому празднику – мини-куличи из кексового теста. Они напоминают маффины, которые уже завоевали популярность во всем мире. Есть три вкусовых оттенка:

с брусникой, придающей куличу нежную кислинку;

шоколадный, сочетающий сочность бисквита и сладость шоколада;

лимонный со щедрым добавлением натуральных цукатов.

Краффин от "Форне" / Фото предоставлено кондитерской сетью

"Форне" представляет еще одну новинку – модный десерт краффины с маком. Эта очень нежная ароматная сдоба обильно наполнена маком внутри и посыпана снаружи. Вкус просто превосходный.

Традиционный кулич от "Форне" / Фото предоставлено кондитерской сетью

Конечно же, в продаже будут уже полюбившиеся традиционные куличи по старинному рецепту "на опаре". Сдоба с нежным белковым кремом внутри получается пышной, ароматной и не крошится. При изготовлении кулича используют только натуральные продукты без химических добавок, смесей и усилителей вкуса. Именно поэтому кулич получается по-настоящему вкусным.

Пряники от "Форне" / Фото предоставлено кондитерской сетью

Все популярнее становится дарить родным и друзьям пряники от "Форне" с тематическим декором. В этом году традицию не нарушили – пасхальные пряники с алтайским медом уже в продаже. Они имеют нежный вкус и аромат.

Кондитерская сеть "Форне" поздравляет всех с наступающим светлым праздником и желает мира, крепкого здоровья и душевного тепла.

Кондитерская сеть "Форне"

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