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Правильные куличи и пасхи подготовила к светлому празднику кондитерская сеть "Форне"

Любимый бренд порадует традиционными угощениями и новомодными десертами

16 апреля 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFHkjNpg

Продукция "Форне" к Пасхе / Фото предоставлено кондитерской сетью
Продукция "Форне" к Пасхе / Фото предоставлено кондитерской сетью

В воскресенье, 20 апреля, православные христиане отметят светлый праздник Пасхи. Кондитерская сеть "Форне" уже представила свою коллекцию к этому важному дню: не только традиционные угощения, но и восхитительные новинки для гурманов.

Творожные пасхи от "Форне" / Фото предоставлено кондитерской сетью

Творожная пасха – неотъемлемая часть пасхального стола. В "Форне" их готовят из натурального алтайского творога со сгущенкой. Пасха имеет нежную текстуру и насыщенный вкус. Можно выбрать с привычными цукатами, изюмом или с курагой – отличным источником витаминов и минералов. Творожная пасха с этим сухофруктом – новинка года. Десерт получился с насыщенным цветом и вкусом, а еще – очень полезным.  

Мини-куличи от "Форне" / Фото предоставлено кондитерской сетью

Другой кондитерский дебют к светлому празднику – мини-куличи из кексового теста. Они напоминают маффины, которые уже завоевали популярность во всем мире. Есть три вкусовых оттенка:

  • с брусникой, придающей куличу нежную кислинку;
  • шоколадный, сочетающий сочность бисквита и сладость шоколада;
  • лимонный со щедрым добавлением натуральных цукатов.
Краффин от "Форне" / Фото предоставлено кондитерской сетью

"Форне" представляет еще одну новинку – модный десерт краффины с маком. Эта очень нежная ароматная сдоба обильно наполнена маком внутри и посыпана снаружи. Вкус просто превосходный.

Традиционный кулич от "Форне" / Фото предоставлено кондитерской сетью

Конечно же, в продаже будут уже полюбившиеся традиционные куличи по старинному рецепту "на опаре". Сдоба с нежным белковым кремом внутри получается пышной, ароматной и не крошится. При изготовлении кулича используют только натуральные продукты без химических добавок, смесей и усилителей вкуса. Именно поэтому кулич получается по-настоящему вкусным.

Пряники от "Форне" / Фото предоставлено кондитерской сетью

Все популярнее становится дарить родным и друзьям пряники от "Форне" с тематическим декором. В этом году традицию не нарушили – пасхальные пряники с алтайским медом уже в продаже. Они имеют нежный вкус и аромат.

Кондитерская сеть "Форне" поздравляет всех с наступающим светлым праздником и желает мира, крепкого здоровья и душевного тепла.

Кондитерская сеть "Форне"
Адреса магазинов "Форне" в Барнауле
Сайт
Каталог пасхальной продукцииООО "Форне Кондитер"

Комментарии 9

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Гость

08:49:13 16-04-2025

почему нет цен на сайте?

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Гость

09:10:33 16-04-2025

Гость (08:49:13 16-04-2025) почему нет цен на сайте?... Потому что страшно их здесь озвучить, видимо😄

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гость

08:50:50 16-04-2025

Представляю цены на эти вкусняшки!!
К ним захожу на торты только посмотреть!

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Гость

09:08:24 16-04-2025

гость (08:50:50 16-04-2025) Представляю цены на эти вкусняшки!!К ним захожу на торты... Раз в пару месяцев не можете себе позволить купить торт за тысячу с копейками?

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Гость

09:05:43 16-04-2025

Вид красивый, а не вкусно.
Моя семья любит торты по традиционным рецептам.

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Гость

09:10:14 16-04-2025

Гость (09:05:43 16-04-2025) Вид красивый, а не вкусно.Моя семья любит торты по тради... На вкус и цвет (с) Моей семье нравятся. Раньше "Дамские пальчики" брали, теперь "Графские развалины". Потом еще что нибудь выберем.

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Гость

10:29:45 16-04-2025

Гость (09:05:43 16-04-2025) Вид красивый, а не вкусно.Моя семья любит торты по тради... Да брала у них торт, красивый. А на деле оказалась просто булка хлеба обмазанная кремом

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Гость

17:44:29 16-04-2025

А наша семья тоже любит продукцию "Форне". Жалко, что сейчас живем там, где "Форне" нет. Поэтому куличики будем выпекать сами.

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Гость

11:55:01 17-04-2025

масло точно натуральное?

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