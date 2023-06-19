На который приглашают всех, кто хочет быть в ресурсе и при этом достигать поставленных целей, четко мыслить, осознать важность здорового образа жизни и правильно распределять свои силы во время работы

19 июня 2023, 12:15, ИА Амител LjN8KKTbd

Интенсив 2022 года/ Фото предоставлено организаторами

Сначала человек жертвует своим здоровьем, чтобы заработать деньги, потом он тратит деньги на восстановление здоровья. Так говорили еще тибетские монахи. И действительно, здоровье – бесценный ресурс любого человека, но сохранить его можно только при правильном образе жизни. Звучит хорошо, но как правильно питаться, заниматься спортом и сохранять эмоциональную стабильность, когда все время надо выполнять планы, стремиться к масштабу, расширению и при этом не подвести своих сотрудников. Да, сложно, но точно можно. Как достичь баланса, расскажут на втором модуле интенсива "Здоровый бизнес"... превентивные истории "Нестандартный подход к стандартам здоровья".

Зачем это нужно?

Быть в ресурсе и на энергии с утра до вечера, четко мыслить и порождать инсайты, правильно распределять свои силы и время – мечта каждого топ-менеджера, бизнесмена да и любого здравомыслящего человека, желающего достойного заработка.

От психического и физического состояния руководителей любого бизнеса зависит не только успех компании, но и экономическая ситуация в целом. И если вам не хватает энергии, энтузиазма и творчества, обязательно приходите.

Когда и где будет проходить интенсив?

Мероприятие пройдет 22 июня 2023 года с 11:00 до 16:00 (Welcom* + нетворкинг в 10:15) по адресу: Барнаул, "Шатер Монблан", ул. Абаканская, 3г, к. 2.

Что там будет интересного?

Интересно будет все. На интенсиве расскажут об инструментах "Сборки триединства: разума, души и тела", а также истории изменения жизни людей в сторону осознанного здоровья.

Какие спикеры будут выступать?

На мероприятии выступят топовые спикеры:

основатель "Школы Открытого диалога" и доктор психофизиолог, эксперт по осознанному управлению здоровьем, ментор и член экспертной коллегии Фонда Сколково Дмитрий Шаменков ;

; психолог Татьяна Вайс ;

; основатель Центра превентивной медицины Prevent+* Наталья Макарова ;

; эксперт 4D-Systems* развития управленческих компетенций лидера Галина Наговицына ;

; интегральный коуч, президент Skolkovo Travel club* Владимир Маврин ;

; президент Федерации бодибилдинга Алтайского края, основатель фитнес-клубов ST GYM* Денис Капустин ;

; директор "Центра нейротехнологий сна и бодрствования" Сколково, создатель "Кубик сна Deep*" Илья Блохин.

Эти и другие спикеры выступят с лекциями очно и онлайн. Смешанный формат работы позволит максимально глубоко погрузиться в тему каждого выступления и познакомиться со специалистами из разных областей.

















































































Интенсив 2022 года / Фото предоставлено организаторами

Что еще ждет гостей?

Программа максимально наполненная:

практические инструменты "Здорового бизнесмена";

навыки личностного роста;

знакомство с 4D-системой измерения лидерства;

внедрение в метод "Открытого диалога";

превентивный пикник от генерального партнера "Шатер Монблан";

подарки от партнеров и много положительных эмоций.

Стоимость билетов: 3500 рублей, включено: кофе-брейк, пикник. Корпоративные билеты со скидкой 10%.

Оставить заявку и приобрести билеты можно на сайте Prevent+ с пометкой "Интенсив и ФИО" или по ссылке.

*Welcom ("Велком"); Prevent+ ("Превент +"); 4D-Systems ("4Д-системс"); Skolkovo Travel club ("Сколково Трэвел клаб"); ST GYM ("СТ Джим"); Deep ("Дип").

Центр превентивной и эстетической медицины ООО "Превент+"

Адрес: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 55, домофон 505

Тел.: 8 (3852) 591-755, +79635232055,

a.prevent.plus@mail.ru

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