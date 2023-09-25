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Правительство Алтайского края потратит почти 25 млн рублей на новые машины

Они должны быть выпущены не ранее 2023 года

25 сентября 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Правительство Алтайского края закупает новые автомобили для своего таксопарка. На покупку 17 штук выделили 24,65 млн рублей. 

Как сообщает "Банкфакс", машины должны быть выпущены не ранее 2023 года. Кузов – автобус и минимум восемь пассажирских мест внутри.

Также отмечается, что авто должно иметь механическую коробку передач и бензиновый двигатель.

Запрет на покупку машин иностранных производителей в контракте не предусмотрен.

Алтайский край

Комментарии 6

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ГадкийЯ

07:17:50 25-09-2023

17 машин х 8 мест = 136. Куда денут и почём высвободившие персональные автомобили?

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Гость

07:34:45 25-09-2023

ГадкийЯ (07:17:50 25-09-2023) 17 машин х 8 мест = 136. Куда денут и почём высвободившие пе... сам понял, что ляпнул, умник?

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Гость

08:40:28 25-09-2023

Это как один федеральный министр уже кинулся исполнять указание президента, и пересел с БМВ за 20 млн.руб. на Аурус за 36 млн...!

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Гость

11:33:21 25-09-2023

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пересел на отечественный автомобиль «Аурус», цена которого стартует с 36 млн рублей. Мурашко во вторник посетил университет имени Пирогова в Москве, где прочитал лекцию ко Всемирному дню безопасности пациентов.

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Гость

15:33:27 25-09-2023

"Правительство Алтайского края закупает новые автомобили для своего таксопарка." Правительство Алтайского края решило создать таксопарк?

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Гость

18:04:07 25-09-2023

А на своих родных слабо. НЕ ХОТИТЕ КАК МЫ НА СВОИХ НА ОБЩЕСТВЕННОМ!!!!!!!!!!

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