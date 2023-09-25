Правительство Алтайского края потратит почти 25 млн рублей на новые машины

Они должны быть выпущены не ранее 2023 года

25 сентября 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Правительство Алтайского края закупает новые автомобили для своего таксопарка. На покупку 17 штук выделили 24,65 млн рублей.

Как сообщает "Банкфакс", машины должны быть выпущены не ранее 2023 года. Кузов – автобус и минимум восемь пассажирских мест внутри.

Также отмечается, что авто должно иметь механическую коробку передач и бензиновый двигатель.

Запрет на покупку машин иностранных производителей в контракте не предусмотрен.