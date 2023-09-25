Правительство Алтайского края потратит почти 25 млн рублей на новые машины
Они должны быть выпущены не ранее 2023 года
25 сентября 2023, 06:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Правительство Алтайского края закупает новые автомобили для своего таксопарка. На покупку 17 штук выделили 24,65 млн рублей.
Как сообщает "Банкфакс", машины должны быть выпущены не ранее 2023 года. Кузов – автобус и минимум восемь пассажирских мест внутри.
Также отмечается, что авто должно иметь механическую коробку передач и бензиновый двигатель.
Запрет на покупку машин иностранных производителей в контракте не предусмотрен.
07:17:50 25-09-2023
17 машин х 8 мест = 136. Куда денут и почём высвободившие персональные автомобили?
07:34:45 25-09-2023
ГадкийЯ (07:17:50 25-09-2023) 17 машин х 8 мест = 136. Куда денут и почём высвободившие пе... сам понял, что ляпнул, умник?
08:40:28 25-09-2023
Это как один федеральный министр уже кинулся исполнять указание президента, и пересел с БМВ за 20 млн.руб. на Аурус за 36 млн...!
11:33:21 25-09-2023
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пересел на отечественный автомобиль «Аурус», цена которого стартует с 36 млн рублей. Мурашко во вторник посетил университет имени Пирогова в Москве, где прочитал лекцию ко Всемирному дню безопасности пациентов.
15:33:27 25-09-2023
"Правительство Алтайского края закупает новые автомобили для своего таксопарка." Правительство Алтайского края решило создать таксопарк?
18:04:07 25-09-2023
А на своих родных слабо. НЕ ХОТИТЕ КАК МЫ НА СВОИХ НА ОБЩЕСТВЕННОМ!!!!!!!!!!