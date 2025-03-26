Правительство Германии формально ушло в отставку

Президент ФРГ Штайнмайер выдал увольнительные грамоты канцлеру Олафу Шольцу и 14 министрам

26 марта 2025, 09:45, ИА Амител

Буденстаг. Германия / Фото: unsplash.com / Leon Seibert

Правительство ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем формально ушло в отставку 25 марта. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выдал членам кабмина увольнительные грамоты. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Der Spiegel.

В этот же день немецкий бундестаг, сформированный по итогам досрочных выборов в феврале, собрался на первое заседание и выбрал своего председателя. Однако до формирования нового правительства канцлер и члены кабмина ФРГ продолжат исполнять свои обязанности.

Ожидается, что назначение лидера христианских демократов Фридриха Мерца на пост главы кабмина произойдет не раньше конца апреля. Это связано с разногласиями партии Мерца с потенциальным младшим партнером по коалиции в лице социал-демократов.

Напомним, 23 февраля консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил на досрочных парламентских выборах в Германии с результатом 28,6% голосов. Второе место впервые в своей истории заняла "Альтернатива для Германии": по сравнению с выборами 2021 года она удвоила количество голосов и получила 20,8%.